Национальная трудовая партия Монголии сегодня, 6 июня, выступила с призывом о проведении в стране всеобщего референдума о вступлении государства в ШОС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга

«Вы все прекрасно знаете, что в последнее время общество широко обсуждает вопрос о целесообразности вступления нашей страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. Мы долго наблюдали за этим процессом и решили выступить с призывом. Наша партия не имеет цели сделать выводы о деятельности ШОС и не будет участвовать в споре о внешней политике Монголии. Этот вопрос, который может определить путь развития Монголии на 50 или 100 лет, не должен решаться на закрытом заседании политиков. Поэтому мы призываем провести всеобщий референдум», — заявил на пресс-конференции председатель Национальной трудовой партии Бадрахын Найдалаа.

О планах Монголии по вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества стало известно в конце мая. С этой инициативой выступил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время экономического форума, проходившего с 21 по 22 мая. В своем выступлении он дал понять, что Монголия намерена повысить свой статус в ШОС (сейчас она находится в статусе страны-наблюдателя). По словам президента, вступление в ШОС позитивно повлияет на экономику, появятся возможности для продвижения новых масштабных проектов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга

После его выступления в стране развернулась широкая общественная дискуссия.

В парламенте Монголии на днях прошло обсуждение этого вопроса в закрытом режиме, и, по данным некоторых источников, большинство членов парламента выступили за вступление в ШОС. Но пока официального заявления по этому поводу нет.

Корреспондент ИА REGNUM собрал несколько мнений по этому вопросу.

Жалбуугийн Чойнхор, директор Геополитического института Монголии, посол:

«Вступление Монголии в ШОС имеет как позитивные, так и негативные стороны. Полагаю, что после вступления нашей страны в эту организацию две соседних страны, наверное, станут более дружелюбно к нам относиться и охотнее участвовать в масштабных проектах. Но и есть негативные стороны. После вступления в ШОС уменьшатся возможности для проведения самостоятельной внешней политики. Нам придется соблюдать политику ШОС. Пока у нас нет явных угроз агрессии со стороны других стран, но наше членство в ШОС может негативно отразиться на политике сотрудничества и доверия с теми странами, которые мы определили условно как «третьих соседей». Поэтому, считаю, что в ближайшем будущем для нас статуса наблюдателя достаточно. Пока не надо торопиться стать членом. Думаю, что нам лучше придерживаться нейтральной политики».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Халтмагийн Баттулгой

Ихбаярын Энхболд, исследователь Института международных исследований Академии наук Монголии:

«Важно определить то, какие возможности у нас будут после вступления или что мы потеряем, не став членом этой организации. Считаю, что после вступления в ШОС нам необходимо будет продвигать проект экономического коридора трех стран. Тем более что нашей стране надо реализовывать активные меры по проектам железной дороги, нефтяной и газовой трубы и электроэнергетической линии. Тарифные и нетарифные санкции в торговле — это уже следующий уровень. Если не будет таких перемен, то можно сказать, что парламент вынес непродуманное решение. Пока мы не знаем истинной причины вынесения решения о вступлении в ШОС. Есть информация, что наша страна будет получать поддержку из РФ в виде оружия и военной техники в сумме три миллиарда долларов. Но, думаю, полагать, что Монголия в обмен на эту помощь решила стать членом ШОС, не очень оправданно. Так что нам только остается наблюдать, каких договоренностей достигла наша страна с РФ и КНР. С другой стороны, вступление в ШОС негативно отразится на политике в отношении «третьих соседей».

Mil.ru ШОС

Напомним, в концепции внешней политики указано, что Монголия будет развивать сотрудничество и партнерство в рамке политики третьего соседа с такими восточными и западными странами как США, ЕС, Япония, Индия, Южная Корея и Турция.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами КНР, РФ, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. ШОС не является военным блоком. Главные задачи организации состоят в том, чтобы укреплять стабильность и безопасность на территориях стран-членов, бороться с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развивать экономическое сотрудничество, энергетическое партнерство, научное и культурное взаимодействие.

Монголия стала государством — наблюдателем ШОС в 2004 году. Президент Цахиагийн Элбэгдорж считал этот статус достаточным. Новый президент, очевидно, не согласен с предшественником. Но поскольку у него нет полномочий для вынесения таких масштабных решений, вопрос о вступлении в ШОС был обсужден в парламенте. Пока парламент не выступил с официальным заявлением по данному вопросу, но некоторые источники утверждают, что решение уже вынесено и вопрос будет обсуждаться на Совете национальной безопасности.

Kremlin.ru Цахиагийн Элбэгдорж

Отметим, что 9−10 июня пройдет очередной саммит ШОС в КНР. Во время саммита запланирована трехсторонняя встреча лидеров РФ, Монголии и КНР, где будут обсуждаться вопросы экономического коридора, проект железной дороги, линии электропередачи и автодороги.