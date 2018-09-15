



Марк Габриэль Шарль Глейр. Потерянные иллюзии. Между 1865 и 1867

Американская миллионерша Джорджетт Мосбахер, которую президент США Дональд Трамп предлагает назначить послом в Польше, преподнесла Варшаве неприятный сюрприз. Выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, она сделала ряд интересных заявлений о стране своего возможного пребывания. Наиболее острым оказалась ее реакция на принятие в Польше поправок в закон об Институте национальной памяти, которые, в частности, вводят уголовную ответственность за публичные утверждения о том, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом».

Польский (в интерпретации Мосбахер) «закон о Холокосте» неприемлем, так как он порожден волной антисемитизма в Восточной Европе, в то время как в планах кандидата на пост посла «сотрудничать с Польшей, чтобы никакие законы не порождали предрассудков, нетерпимость в любой форме неприемлема». Эти слова уже вызвали реакцию Варшавы. В настоящее время в Вашингтоне находится делегация министерства иностранных дел Польши во главе с заместителем министра Бартошем Чихоцким. Как стало известно Польскому радио, дипломат намерен потребовать разъяснений во время встречи с помощником государственного секретаря по Европе и Евразии Уэссом Митчеллом. Однако нельзя не признать, что позиция американских политиков и чиновников, критикующих принятие поправок в закон об Институте национальной памяти, является последовательной. В этом смысле Мосбахер не выходит за границы сложившейся с начала этого года в Вашингтоне линии.

Напомним, что первой забила тревогу в связи с «законом о Холокосте» посол Израиля в Польше Анна Азари. 27 января, когда отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, она выступила с протестом, после чего ее поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявив: «История не может быть изменена, и нельзя отрицать Холокост. Я поручил послу встретиться с премьер-министром Польши и выразить нашу твердую позицию против данного закона». Солидарно с Иерусалимом выступили и Соединенные Штаты, которые на уровне государственного департамента и конгрессменов несколько раз настойчиво советовали Варшаве пересмотреть свою позицию. При этом Трамп еще и подписал закон № 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию», в котором речь идет об имуществе тех, кто умер, не оставив после себя наследников, что, в частности, затрагивает собственность евреев, убитых нацистами в ходе Холокоста.

Цитата из кф «Список Шиндлера», реж. Стивен Спилберг. 1993. США

Многие в Польше восприняли этот акт на свой счет. Как заявлял обозреватель консервативного толка Станислав Михалкевич, «Польша окончательно проиграла Вторую мировую войну», и «полякам придется заплатить евреям 300 миллиардов долларов за то, что во время Второй мировой войны немцы убили их». Об «отрицательном эффекте» этого акта говорил в интервью польскому порталу wPolityce.pl и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В середине мая депутат-лейборист Алекс Собель направил письмо на имя министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с просьбой отправить чиновников Форин-офиса на парламентские слушания по поводу поправок в закон об Институте национальной памяти. Как отмечало Польское агентство печати, дискуссия в палате общин состоится после того, как группа британских депутатов «обвинила польское правительство в «переписывании истории» через оспаривание участия поляков в убийстве евреев во время Второй мировой войны».

Наконец, вслед за этим последовал демарш Американского еврейского комитета (AJC), который направил письмо в Ватикан, где выразил «глубокую озабоченность» перспективой канонизации польского кардинала Августа Хлонда, который был «крайне враждебен евреям» (речь шла о деятельности монсеньора в качестве примаса Польши в 1926—1948 годах). В этом контексте резкие слова Мосбахер о злополучных поправках выглядят логичными. Между тем во время слушаний в сенатском комитете она сказала еще кое-что. Во-первых, она посчитала, что в Польше есть проблемы с демократическими институтами, ограничениями свободы слова, независимости судей и верховенством закона. Во-вторых, пообещала, что сделает все возможное, чтобы польские власти приняли беженцев. Однако критиковать Варшаву за «недемократическое» поведение было до сих пор прерогативой чиновников Европейского союза, а не Вашингтона. То же самое касается отказа польских властей от переселенцев из Северной Африки и с Ближнего Востока. Тем более что администрация Трампа сама не хочет видеть мусульман-иностранцев на американской земле и усложняет жизнь уже прибывшим мигрантам.

Ряд наблюдателей считают, что одобрение Мосбахер в качества посла США в Польше со стороны американских сенаторов станет простой формальностью. Но тогда возникает вопрос — а есть ли у Вашингтона единая линия в отношении Варшавы? Или же польскую телегу «лебеди» из госдепартамента, «щуки» из Пентагона и «раки» из конгресса тащат в разные стороны, в то время как Трампу в принципе пока не до Польши? И на этом фоне те или иные силы в Соединенных Штатах реализуют свое корпоративное видение? Будем следить за развитием событий.