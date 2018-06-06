Между сегодняшним днем и следующими президентскими выборами в США, которые пройдут в 2020 году, в странах Запада пройдет более 20 голосований. Если принять во внимание недавние случаи вмешательства в выборы как в США, так и в странах Европы, а также нерешительную реакцию на них со стороны демократических институтов, есть все основания полагать, что и будущие голосования станут прекрасной возможностью для вмешательства со стороны России и других стран, пишут бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф в статье для американского издания Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Расмуссен и Чертофф отмечают, что осуществление вмешательства в выборы других стран не сопряжено со значительными человеческими и финансовыми издержками, но такие мероприятия дают почти гарантированное преимущество при подрыве доверия к законным институтам на Западе. Это, указывают авторы, вызывает радость у таких «недемократических режимов, как российский». Вызывает беспокойство то, что Запад по-прежнему ведет уже закончившуюся войну: он застрял в грубой лексике «фальшивых новостей», в то время как текущие тенденции свидетельствуют о том, что Россия и подобные противники отрабатывают новые инструменты вмешательства.

Цитата из к/ф «Джеймс Бонд: Шаровая молния». реж Теренс Янг. 1965. США Тайный злодей

Прежде всего заметен переход от поддельных новостей к гипертенденциозным нарративам, то есть историям, построенных на зерне истины, но с помощью искаженных фактов. С помощью таких нарративов создается поляризация общества. В случае с Италией таким нарративом, по мнению Расмуссена и Чертоффа, стали истории об угрозе нелегальной иммиграции.

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Такие истории, наряду с усталостью итальянских избирателей от политического истеблишмента, привели к расколу общества, благодаря которому преимущество на выборах получили две популистские и антимигрантские партии. И основная опасность гипертенденциозных нарративов состоит в том, что определить их намного сложнее, чем сообщения, которые являются абсолютной подделкой. Борьба с ними требует более комплексных усилий со стороны всех демократических субъектов, правительств, средств массовой информации, НПО и избирателей. Но их на сегодняшний день нет.

Затем происходит интернационализация принципов вмешательства. Так, хотя выборы президента США 2016 года, возможно, привлекли к себе наибольшее внимание в СМИ, США далеко не единственная цель такой деятельности. Москва активно экспортирует платформу вмешательств в другие страны. В частности, во время референдума в Каталонии был зарегистрирован беспрецедентный уровень «троллинга» в социальных сетях, а также искажения фактов, источником которых была Венесуэла.

Поэтому теперь многие пристально наблюдают за этой латиноамериканской страной, ожидая, что она может быть использована на предстоящих выборах в Мексике. За этим внимательно наблюдают другие «недемократические государства», такие как Иран и Китай, а также Турция.

И тип таких вмешательств может быть совершенно различным. Так, при вмешательстве в выборы в США Москве, уверены авторы, пришлось использовать трансгрессивные средства — с помощью взлома почтовых ящиков и задействования собственников агентов на территории страны — для оказания влияния на политический процесс. В Италии или Германии Кремль может положиться на близкие к Москве партии и на ее экономические инструменты для распространения поляризующей информации. Украина вообще стала «отправной точкой» кампании вмешательства Москвы: там на полную силу развернуты все инструменты, от «политических убийств» до коррупции, «троллинга» и кибератак.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль. Хакеры

И ответ стран НАТО на эти шаги оказался недостаточным и дезорганизованным. Ряд НПО, аналитических центров, национальных парламентов и правительств работают над выявлением и пресечением подрывных действий со стороны России. В этих проектах рассматриваются способы ответа на применение различных инструментов российского вмешательства: защита онлайн-площадок, ящиков для голосования, средств массовой информации и киберпространства.

Тем не менее слишком часто они оглядываются на предыдущие выборы, а не ведут активную подготовку к вмешательству в следующие. Они редко координируют друг с другом или следуют целостному подходу к защите от целого спектра этих враждебных действий.

Именно с этой целью авторы начинают работу Трансатлантической комиссии по честности выборов. Объединяя политиков, профессионалов отрасли, специалистов в области средств массовой информации, технических специалистов и гражданское общество по обе стороны Атлантики, Расмуссен и Чертофф, которые ее возглавят, преследуют цель усиления уже ведущейся работы и заполнения брешей в уже существующих ответных мерах. Для того чтобы по-настоящему ответить на гнусные действия России и других стран, крайне важно преодолеть две разделяющие черты — географическую и партийную.

Krassotkin Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время Президентских выборов в США 2016 года

В комиссию входят различные члены, от таких политиков, как бывший вице-президент Джо Байден и бывший вице-премьер-министр Великобритании Ник Клегг, до бывшего редактора газеты Bild. Ее целью является взаимодействие с властями по обе стороны Атлантики для изучения их законодательства, проверки того, что уже сделано, а также оказания поддержки инициативам и организациям, которые уже работают над разрешением этой проблемы. На данном этапе технологии рассматриваются лишь как часть проблемы, тем не менее участники комиссии также намерены определить пути того, каким образом можно превратить их в часть ее решения, например, чтобы при помощи машинного обучения или искусственного интеллекта выявлять или противодействовать вредоносному поведению.

Только если определить полный масштаб разведывательной деятельности России и других иностранных держав, можно разработать всестороннюю стратегию борьбы с ней. В противном случае другие страны, которые стремятся подорвать национальную безопасность США и стран НАТО, возьмут на вооружение похожие подрывные инструменты.

С другой стороны Атлантического океана, заключают авторы, было доказано, что при совместной работе можно преодолеть общие вызовы. Сегодня перед НАТО стоит тот же вызов самой ткани демократии. Если работа будет вестись изолированно для ответа на общую угрозу, по сути, произойдет перед ней капитуляция. Именно поэтому трансатлантическое сотрудничество необходимо, и необходимость назрела уже давно для защиты честности не только тех 20 голосований, которые состоятся в течение следующих двух лет, но и для целостности западных институтов как таковых.