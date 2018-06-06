Публичный разговор об отмене санкций: в чьих интересах?
Всякий раз, когда в наших центральных электронных СМИ ведущие «аналитических» программ начинают говорить о «санкциях», мне становится неловко. За самих ведущих. За редакторов. За тех, кто даёт такую смысловую направленность этим передачам «сверху». За некоторых участников. За президента России Владимира Путина, наконец.
Согласитесь, странная ситуация: Владимир Путин заявляет, что Россия к санкциям приспособилась, что сама ставить этот вопрос перед Западом не будет, что в определённой мере некоторые санкции нам на руку, а «аналитики» ковыряются в «перспективах» их отмены. Мол, скоро-скоро отменят — и тот европейский премьер против санкций, и другой европейский политик намекнул, что «вот-вот», и Америка работает сегодня против единства Европы, а, значит, — и против ей же самой инициированного давления на Россию. А без России Европе не выжить и против американского нахрапа не устоять…
Да, не выжить. Да, не устоять. Но разве это и так не понятно? И велико ли число политиков в Европе, которые мыслят в государственных категориях? Думают, как действительно вернуть суверенитет?
Я вот всё думаю: неужели кто-то из серьёзных европейских политиков рассчитывал санкциями заставить Россию изменить свою политику? Ну, хорошо, кого-то в руководстве или около руководства принудить к более активному прозападному лоббизму, — это возможно. Но «прижать» руководство России в целом? И тем более — русский народ?
Объявление санкций против нас было жестом возмущения попыткой России вернуть себе право проводить самостоятельную политику. Демонстрацией неприятия такой реальности. Если и сегодня на Западе считают, что санкциями можно что-то изменить, значит, имеют основания сомневаться в окончательности нашего выбора.
Отсюда следует логический вывод: надо вести себя так, чтобы сомнения отпали. Но разве постоянное обмусоливание темы «скорой» отмены санкций способствует этому?
В последних «60 минутах» на «России-1» немецкий политолог Александр Рар начал было серьёзный разговор о повестке дня предстоящего саммита ЕС, опрометчиво заявив: на фоне других важных проблем, с которыми сегодня столкнулся Европейский союз, санкции против России на этой встрече будут далеко не самым главным вопросом. И что же? Ведущему бы сказать: вот и хорошо, и для нас это не приоритет в нашей международной повестке дня, есть отношения с Китаем, работа в ШОС, в БРИКС, отношения с соседями… Но нет, ведущий настойчиво возвращает его к «приоритету»: нет, давайте о санкциях, мы о санкциях хотим узнать.
Интересно, какой процент населения России хочет «узнать о санкциях»? Уверен, что гораздо меньший, чем те, кто задаётся вопросом, а как же сегодня на самом деле работает международное взаимодействие Москвы и Пекина, почему не получилось Союзного государства с Белоруссией, что за культурно-исторические мотивы побуждают Казахстан отказываться от кириллицы, почему внешне мощный замах на особенную мировую роль БРИКС не оправдался… И тем более тех, кто хотел бы честного обсуждения на телевидении вопроса о достойной оплате труда, о неприличном для мировой державы размере пенсий, о возмутительном росте цен на бензин, о безнравственности постановки в сегодняшней России вопроса о повышении пенсионного возраста…
Объяснение такой дотошности в смаковании малейших «сигналов» из западных столиц по вопросу о санкциях мне видится только в одном: дать действительно жесткий и эффективный ответ на попытку разговаривать с нами с позиции силы страна в целом и её руководство в частности оказались не готовы. В пользу такого вывода свидетельствует и аморфный в целом характер принятого недавно «закона о контрсанкциях». Он мог бы быть и должен был бы быть гораздо более наступательным.
То, в каком виде и с каким промедлением (через четыре года после введения первых санкций!) он был в итоге принят, говорит о многом. В том числе и об установке на то, чтобы, несмотря ни на что, «договориться» с Западом. Кто-то, возможно, рассчитывает, что Запад добровольно даст согласие на право России быть самой собой и отстаивать свои национальные интересы. Или не рассчитывает, но нас хочет в этом убедить.
Уверен, что этого не получится. Или плата с нашей стороны за право отстаивать свои национальные интересы окажется для этих интересов слишком высокой.
А если так, то не надо давать нашим геополитическим противникам повод усматривать в общественных настроениях в России заинтересованность в том, чтобы санкции были отменены как можно скорее. Пусть общественное мнение давит на Владимира Путина через СМИ с патриотического фланга, а не с еврофильского. Если в приоритете действительно наш суверенитет, то так работать удобнее.