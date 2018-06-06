Всякий раз, когда в наших центральных электронных СМИ ведущие «аналитических» программ начинают говорить о «санкциях», мне становится неловко. За самих ведущих. За редакторов. За тех, кто даёт такую смысловую направленность этим передачам «сверху». За некоторых участников. За президента России Владимира Путина, наконец.

Internet Archive Book Images И польза может выйти боком

Согласитесь, странная ситуация: Владимир Путин заявляет, что Россия к санкциям приспособилась, что сама ставить этот вопрос перед Западом не будет, что в определённой мере некоторые санкции нам на руку, а «аналитики» ковыряются в «перспективах» их отмены. Мол, скоро-скоро отменят — и тот европейский премьер против санкций, и другой европейский политик намекнул, что «вот-вот», и Америка работает сегодня против единства Европы, а, значит, — и против ей же самой инициированного давления на Россию. А без России Европе не выжить и против американского нахрапа не устоять…

Да, не выжить. Да, не устоять. Но разве это и так не понятно? И велико ли число политиков в Европе, которые мыслят в государственных категориях? Думают, как действительно вернуть суверенитет?

Я вот всё думаю: неужели кто-то из серьёзных европейских политиков рассчитывал санкциями заставить Россию изменить свою политику? Ну, хорошо, кого-то в руководстве или около руководства принудить к более активному прозападному лоббизму, — это возможно. Но «прижать» руководство России в целом? И тем более — русский народ?

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

Объявление санкций против нас было жестом возмущения попыткой России вернуть себе право проводить самостоятельную политику. Демонстрацией неприятия такой реальности. Если и сегодня на Западе считают, что санкциями можно что-то изменить, значит, имеют основания сомневаться в окончательности нашего выбора.

Отсюда следует логический вывод: надо вести себя так, чтобы сомнения отпали. Но разве постоянное обмусоливание темы «скорой» отмены санкций способствует этому?

В последних «60 минутах» на «России-1» немецкий политолог Александр Рар начал было серьёзный разговор о повестке дня предстоящего саммита ЕС, опрометчиво заявив: на фоне других важных проблем, с которыми сегодня столкнулся Европейский союз, санкции против России на этой встрече будут далеко не самым главным вопросом. И что же? Ведущему бы сказать: вот и хорошо, и для нас это не приоритет в нашей международной повестке дня, есть отношения с Китаем, работа в ШОС, в БРИКС, отношения с соседями… Но нет, ведущий настойчиво возвращает его к «приоритету»: нет, давайте о санкциях, мы о санкциях хотим узнать.

Интересно, какой процент населения России хочет «узнать о санкциях»? Уверен, что гораздо меньший, чем те, кто задаётся вопросом, а как же сегодня на самом деле работает международное взаимодействие Москвы и Пекина, почему не получилось Союзного государства с Белоруссией, что за культурно-исторические мотивы побуждают Казахстан отказываться от кириллицы, почему внешне мощный замах на особенную мировую роль БРИКС не оправдался… И тем более тех, кто хотел бы честного обсуждения на телевидении вопроса о достойной оплате труда, о неприличном для мировой державы размере пенсий, о возмутительном росте цен на бензин, о безнравственности постановки в сегодняшней России вопроса о повышении пенсионного возраста…

Почтовая марка, выпущенная к двадцатилетию СНГ. 2011. Россия

Объяснение такой дотошности в смаковании малейших «сигналов» из западных столиц по вопросу о санкциях мне видится только в одном: дать действительно жесткий и эффективный ответ на попытку разговаривать с нами с позиции силы страна в целом и её руководство в частности оказались не готовы. В пользу такого вывода свидетельствует и аморфный в целом характер принятого недавно «закона о контрсанкциях». Он мог бы быть и должен был бы быть гораздо более наступательным.

То, в каком виде и с каким промедлением (через четыре года после введения первых санкций!) он был в итоге принят, говорит о многом. В том числе и об установке на то, чтобы, несмотря ни на что, «договориться» с Западом. Кто-то, возможно, рассчитывает, что Запад добровольно даст согласие на право России быть самой собой и отстаивать свои национальные интересы. Или не рассчитывает, но нас хочет в этом убедить.

Уверен, что этого не получится. Или плата с нашей стороны за право отстаивать свои национальные интересы окажется для этих интересов слишком высокой.

А если так, то не надо давать нашим геополитическим противникам повод усматривать в общественных настроениях в России заинтересованность в том, чтобы санкции были отменены как можно скорее. Пусть общественное мнение давит на Владимира Путина через СМИ с патриотического фланга, а не с еврофильского. Если в приоритете действительно наш суверенитет, то так работать удобнее.