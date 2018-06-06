



Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Представители СМИ Азербайджана обратились к директору Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой с письмом, которое было подписано представителями свыше 20 агентств и газет. В нем говорится следующее:

«Как известно, 1 июня сего года на брифинге заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Артема Кожина собкор информационного агентства Trend Артем Соколов задал вопрос касательно заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «необходимости» участия в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта представителей сепаратистского режима в Карабахе. Отвечая на вопрос, А. Кожин сказал: «Ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны». Но, к нашему удивлению, в стенограмме брифинга опубликованного на сайте МИД РФ, ответ господина Кожина представлен нижеследующим образом: «Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными». Следовательно, слово «вообще» было заменено на «ваши», таким образом, ответ якобы относился к вопросу журналиста, а не к заявлению премьер-министра Армении. Тем самым, внешнеполитическое ведомство России не только исказило профессиональный ответ российского дипломата, который соответствует настоящей сути переговорного процесса, но и попыталось переложить всю ответственность на журналиста, который задал вполне корректный и уместный вопрос».

Рене Магритт. Кривое зеркало. 1928

И далее: «Мы считаем, что этот случай не делает чести МИД РФ. Поэтому внешнеполитическое ведомство России должно устранить фальсификацию и восстановить истину». Об этом случае, из которого Баку пытается выстроить скандал, ИА REGNUM уже сообщало. Проблема в том, что есть устное заявление, а есть стенограмма. Ответы представителей МИД на вопросы корреспондентов по актуальным проблемам международной обстановки относятся к разряду важных дипломатических документов. Мы не исключаем, что Кожин допустил оговорку, которая была потом исправлена в стенограмме. Наверняка Департамент информации и печати объяснит ситуацию. Но мы о другом. Стало очевидным то, что Баку серьезно воспринял слова Пашиняна о необходимости участия в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Республики Арцах (Нагорный Карабах), и ему было важно выяснить отношение к нему России. На то существует немало причин.

Дело в том, что первоначально Азербайджан позитивно воспринимал приход к власти Пашиняна, воспринимал это как крах так называемого «карабахского клана», который, по оценке большинства бакинских политологов, «превратил Армению в российского сателлита». Этим официальные азербайджанские власти Баку объясняли своему обществу собственную неспособность решить нагорно-карабахскую проблему ни дипломатическим, ни силовым методами — ведь «за Ереваном стоит Москва». Когда в Армении начались известные события, азербайджанская пресса выражала удовлетворение сменой военно-политической элиты, выражая надежду, что «новая элита будет готова сотрудничать в вопросе урегулирования карабахского конфликта». В связи с этим официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что «Азербайджан надеется на приход к власти в Армении здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить складывающуюся в регионе обстановку».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах. Армяно-азербайджанский конфликт

Такие оценки подпитывались и рассуждениями некоторых российских политологов. Так, директор Института политических исследований Сергей Марков в комментарии порталу «Москва-Баку» относительно того, с какой из сил в Армении было бы проще вести переговоры Баку, заявлял, что кандидатура Пашиняна, возможно, была бы лучшей в данном случае для Азербайджана, потому что, возможно, тот будет более готов на «компромиссы и продвижение вперед в нагорно-карабахском урегулировании в интересах обоих народов». Но Пашинян слетал в Сочи, где заверил президента России Владимира Путина в незыблемости армяно-российского стратегического партнерства, а в Степанакерте заявил о готовности вести переговоры с Баку по урегулированию конфликта, но с участием Республики Арцах. Сначала Азербайджан высказывал обеспокоенность этими словами Пашиняна, а потом, как считает бакинский политолог Мубариз Ахмедоглу, столкнулся с «более ожесточенной позицией».

В Баку стали ломать голову над тем, почему Кремль в момент «армянской революции» занял подчеркнуто нейтральную позицию и почему на Западе стали выстраивать «демократический имидж» Армении. На «помощь» пришли некоторые московские эксперты. Публицист Александр Дугин так комментировал бакинскому порталу Нaqqin.az ситуацию: «Мы знаем, что в России сильно армянское лобби, которое проводит свою линию. А ведь при этом есть указание на сближение с Азербайджаном». В свою очередь журналист Максим Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» говорил следующее: «Годы ушли на урегулирование этого конфликта. Была достигнута договоренность о передаче Азербайджану пяти районов в качестве примирительного жеста Армении. Но после прихода к власти Пашиняна все пошло прахом. Россия была бы заинтересована в продолжении курса Сержа Саргсяна, который и обещал вернуть азербайджанские районы, после того как станет премьером. Так что все вернулись на исходные позиции».

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

То есть, согласно предложенной конспирологической версии, «армянские потрясения», приход к власти Пашиняна пришлись на тот самый момент, когда определенные силы в Москве готовились вернуть Азербайджану некие районы. А дальше, как говорится, пошла писать губерния. Бакинские издания запестрели заголовками: «Россия теряет Армению», «Армению выводят из-под России посредством Грузии», «Грузия — в НАТО, Армения — на очереди». Стал рисоваться образ Пашиняна как исключительно прозападного политика, который, как писал бакинский эксперт Заур Нурмамедов, «выведет Армению из-под российского влияния». Но почему Азербайджан стал бить тревогу? Ведь еще недавно он призывал Армению к дрейфу в сторону от России? На наш взгляд, ответ в том, что в Баку стали понимать, что Запад может предложить свой сценарий по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, который далек от его устремлений, и единственной силой сдерживающего характера в данном случае может стать только Россия. Но для этого необходимо политически скомпрометировать Ереван в глазах Москвы, убедить русских в том, что «Пашинян и его соратники готовятся к разрыву союзнических отношений».

Так предпринимаются попытки сложить армянские пазлы в искаженную мозаику. Мы же скажем откровенно: новая внешняя политика Армении еще только формируется. Должен состояться визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Москву, пройти переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В Закавказье меняется ситуация и атмосфера вокруг процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Причем в неожиданную для Азербайджана сторону. Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что Вашингтон рассматривает программы помощи Армении. Более того, как сообщил Мнацаканян в эфире армянской службы радиостанции «Свобода», Пашинян готовится посетить с визитом США. Нынешняя Армения — лишь малая часть армянства, ресурс которого может быть и будет активизирован. Не случайно президент США Дональд Трамп направил азербайджанскому лидеру поздравительное письмо, в котором обещал перемены на карабахском направлении в ближайшие месяцы. И вновь интрига. Турецкий политолог Энгин Озер не исключает, что Пашинян может признать Республику Арцах. По его словам, «если такое произойдет, то можно будет понять и логику признания той же Абхазии и Южной Осетии со стороны Сирийской Арабской Республики».

Yerevanci Нахичевань и Арцах на карте Закавказья (выделены жёлтым и коричневым цветом, соответственно)

Другой турецкий эксперт, Мехмет Фатих Озтарсу, уверен в том, что «мы имеем дело с несколькими независимыми переменными. Такими, как внешняя политика Турции и внешняя политика Азербайджана, равно как и политика других стран региона», и «трудно просчитать все возможные аспекты в краткосрочной перспективе». Действительно, все еще впереди.