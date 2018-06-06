Пашиняна пригласили в США
Представители СМИ Азербайджана обратились к директору Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой с письмом, которое было подписано представителями свыше 20 агентств и газет. В нем говорится следующее:
«Как известно, 1 июня сего года на брифинге заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Артема Кожина собкор информационного агентства Trend Артем Соколов задал вопрос касательно заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «необходимости» участия в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта представителей сепаратистского режима в Карабахе. Отвечая на вопрос, А. Кожин сказал: «Ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны». Но, к нашему удивлению, в стенограмме брифинга опубликованного на сайте МИД РФ, ответ господина Кожина представлен нижеследующим образом: «Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными». Следовательно, слово «вообще» было заменено на «ваши», таким образом, ответ якобы относился к вопросу журналиста, а не к заявлению премьер-министра Армении. Тем самым, внешнеполитическое ведомство России не только исказило профессиональный ответ российского дипломата, который соответствует настоящей сути переговорного процесса, но и попыталось переложить всю ответственность на журналиста, который задал вполне корректный и уместный вопрос».
И далее: «Мы считаем, что этот случай не делает чести МИД РФ. Поэтому внешнеполитическое ведомство России должно устранить фальсификацию и восстановить истину». Об этом случае, из которого Баку пытается выстроить скандал, ИА REGNUM уже сообщало. Проблема в том, что есть устное заявление, а есть стенограмма. Ответы представителей МИД на вопросы корреспондентов по актуальным проблемам международной обстановки относятся к разряду важных дипломатических документов. Мы не исключаем, что Кожин допустил оговорку, которая была потом исправлена в стенограмме. Наверняка Департамент информации и печати объяснит ситуацию. Но мы о другом. Стало очевидным то, что Баку серьезно воспринял слова Пашиняна о необходимости участия в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Республики Арцах (Нагорный Карабах), и ему было важно выяснить отношение к нему России. На то существует немало причин.
Дело в том, что первоначально Азербайджан позитивно воспринимал приход к власти Пашиняна, воспринимал это как крах так называемого «карабахского клана», который, по оценке большинства бакинских политологов, «превратил Армению в российского сателлита». Этим официальные азербайджанские власти Баку объясняли своему обществу собственную неспособность решить нагорно-карабахскую проблему ни дипломатическим, ни силовым методами — ведь «за Ереваном стоит Москва». Когда в Армении начались известные события, азербайджанская пресса выражала удовлетворение сменой военно-политической элиты, выражая надежду, что «новая элита будет готова сотрудничать в вопросе урегулирования карабахского конфликта». В связи с этим официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что «Азербайджан надеется на приход к власти в Армении здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить складывающуюся в регионе обстановку».
Такие оценки подпитывались и рассуждениями некоторых российских политологов. Так, директор Института политических исследований Сергей Марков в комментарии порталу «Москва-Баку» относительно того, с какой из сил в Армении было бы проще вести переговоры Баку, заявлял, что кандидатура Пашиняна, возможно, была бы лучшей в данном случае для Азербайджана, потому что, возможно, тот будет более готов на «компромиссы и продвижение вперед в нагорно-карабахском урегулировании в интересах обоих народов». Но Пашинян слетал в Сочи, где заверил президента России Владимира Путина в незыблемости армяно-российского стратегического партнерства, а в Степанакерте заявил о готовности вести переговоры с Баку по урегулированию конфликта, но с участием Республики Арцах. Сначала Азербайджан высказывал обеспокоенность этими словами Пашиняна, а потом, как считает бакинский политолог Мубариз Ахмедоглу, столкнулся с «более ожесточенной позицией».
В Баку стали ломать голову над тем, почему Кремль в момент «армянской революции» занял подчеркнуто нейтральную позицию и почему на Западе стали выстраивать «демократический имидж» Армении. На «помощь» пришли некоторые московские эксперты. Публицист Александр Дугин так комментировал бакинскому порталу Нaqqin.az ситуацию: «Мы знаем, что в России сильно армянское лобби, которое проводит свою линию. А ведь при этом есть указание на сближение с Азербайджаном». В свою очередь журналист Максим Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» говорил следующее: «Годы ушли на урегулирование этого конфликта. Была достигнута договоренность о передаче Азербайджану пяти районов в качестве примирительного жеста Армении. Но после прихода к власти Пашиняна все пошло прахом. Россия была бы заинтересована в продолжении курса Сержа Саргсяна, который и обещал вернуть азербайджанские районы, после того как станет премьером. Так что все вернулись на исходные позиции».
То есть, согласно предложенной конспирологической версии, «армянские потрясения», приход к власти Пашиняна пришлись на тот самый момент, когда определенные силы в Москве готовились вернуть Азербайджану некие районы. А дальше, как говорится, пошла писать губерния. Бакинские издания запестрели заголовками: «Россия теряет Армению», «Армению выводят из-под России посредством Грузии», «Грузия — в НАТО, Армения — на очереди». Стал рисоваться образ Пашиняна как исключительно прозападного политика, который, как писал бакинский эксперт Заур Нурмамедов, «выведет Армению из-под российского влияния». Но почему Азербайджан стал бить тревогу? Ведь еще недавно он призывал Армению к дрейфу в сторону от России? На наш взгляд, ответ в том, что в Баку стали понимать, что Запад может предложить свой сценарий по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, который далек от его устремлений, и единственной силой сдерживающего характера в данном случае может стать только Россия. Но для этого необходимо политически скомпрометировать Ереван в глазах Москвы, убедить русских в том, что «Пашинян и его соратники готовятся к разрыву союзнических отношений».
Так предпринимаются попытки сложить армянские пазлы в искаженную мозаику. Мы же скажем откровенно: новая внешняя политика Армении еще только формируется. Должен состояться визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Москву, пройти переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В Закавказье меняется ситуация и атмосфера вокруг процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Причем в неожиданную для Азербайджана сторону. Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что Вашингтон рассматривает программы помощи Армении. Более того, как сообщил Мнацаканян в эфире армянской службы радиостанции «Свобода», Пашинян готовится посетить с визитом США. Нынешняя Армения — лишь малая часть армянства, ресурс которого может быть и будет активизирован. Не случайно президент США Дональд Трамп направил азербайджанскому лидеру поздравительное письмо, в котором обещал перемены на карабахском направлении в ближайшие месяцы. И вновь интрига. Турецкий политолог Энгин Озер не исключает, что Пашинян может признать Республику Арцах. По его словам, «если такое произойдет, то можно будет понять и логику признания той же Абхазии и Южной Осетии со стороны Сирийской Арабской Республики».
Другой турецкий эксперт, Мехмет Фатих Озтарсу, уверен в том, что «мы имеем дело с несколькими независимыми переменными. Такими, как внешняя политика Турции и внешняя политика Азербайджана, равно как и политика других стран региона», и «трудно просчитать все возможные аспекты в краткосрочной перспективе». Действительно, все еще впереди.