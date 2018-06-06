После того, как «автократ» Николас Мадуро «организовал» свое переизбрание на выборах в Венесуэле, не признанных ни одним «разумным наблюдателем», не ясно, сколько еще он останется у власти. США же и их союзники должны заложить фундамент для того, чтобы оставшиеся части венесуэльской власти, независимые от Мадуро, могли взять инициативу в свои руки и свергнуть неугодного Вашингтону президента, пишет Хосе Карденас в статье для американского издания The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро

По словам американских экспертов, на фоне сложной экономической ситуации, а также с учетом низкой явки избирателей и все больших разногласий между военными и правительством страны можно сказать, что «режим Мадуро» «идет ко дну». Тем не менее непонятно, если время иссякает, то для кого: для Мадуро или тех, «кто борется за восстановление демократии в этой погрязшей во мраке невежества стране». Поэтому актуальным остается вопрос, поднятый редакцией издания The New York Times, «как избавиться от г-на Мадуро прежде, чем он окончательно уничтожит свою страну».

Kremlin.ru Николас Мадуро

Во-первых, подчеркивает автор, в прошлом входивший в администрацию бывшего главы Белого дома Джорджа Буша-младшего, США должны признать, что с помощью диалога или дипломатии невозможно добиться разрешения кризиса в Венесуэле. Уже очевидно, что «режим Мадуро» не намерен посредством переговоров отдавать власть, что он лишь маневрирует, чтобы обзавестись временем.

Во-вторых, необходимо признать, что единственным институтом, способным добиться реальной передачи политической власти в Венесуэле являются вооруженные силы страны. Так, издание The Economist указывало, что будущее Мадуро «будет решаться вооруженными силами, а не напрямую людьми», если военные перестанут поддерживать режим, изменения настанут быстро. В противном случае «голод и репрессии продолжатся».

Конечно, никто не хочет возвращения в Тёмные века Латинской Америки, когда военные перевороты становятся нормой и осуществляются во вред гражданскому правлению и демократии. Но важно отметить, что выделение военных Венесуэлы в качестве единственного логического средства изменения не является призывом или поддержкой государственного переворота. Дело в том, что он уже произошел, совершенный Мадуро и его кубинскими советниками вопреки конституции страны. Только националисты в армии могут восстановить легитимную конституционную демократию.

Возможно, что старший офицерский корпус заменен «подельниками режима» и теми, кто «причастен к незаконному обороту наркотиков», но вооруженные силы не являются чем-то монолитным. Многие из рядовых военных подвергаются тем же лишениям, что и население в целом, пока «коррумпированные генералы становятся богаче и богаче». Где-то система должна дать сбой.

Caribbeannewsservice.com Военнослужащие Венесуэлы

В сложившихся условиях США и их демократическим союзникам остается лишь попытаться убедить эти коррумпированные элементы военных Венесуэлы в том, что на них лежит уникальная ответственность за спасение своей страны из бездны, за сохранение конституционного порядка, что они должны выполнить собственную присягу и защитить жизни каждого гражданина страны, а также проложить путь к политической, экономической и социальной реконструкции Венесуэлы.

Безусловно, ожидать, что военная группировка сменит нынешний режим и восстановит демократию, — значит идти на риск, но лишь на это остается надеяться в той отчаянной ситуации, в которой оказалась Венесуэла. В идеале Куба могла бы предложить убежище нынешним лидерам режима и другим злоумышленникам, в то время как фракция, которая пришла к власти, могла бы провести новые выборы в течение года. Если учесть, что в прошлом латиноамериканские военные не раз меняли президентские дворцы на свои бараки, автор уверен, что такая военная группировка едва ли будет править на постоянной основе.

Администрация президента США Дональда Трампа, безусловно, делает свой вклад в делегитимизацию «режима Мадуро», подвергнув санкциям около 70 венесуэльских чиновников и издав ряд исполнительных распоряжений, которые ужесточают экономическое давление на «режим Мадуро».

Нарушители демократических норм и прав человека, особенно должностные лица нижестоящих эшелонов, могут не почувствовать влияния отказа в выдаче виз или запретов на доступ к финансовой системе США. Однако международные санкции являются серьезным пятном на их репутации и лишают их анонимности, за которой они скрываются. Раскрытие их имен и лиц на родине и на международном уровне заставит должностных лиц всех уровней считаться с правовыми и репутационными последствиями, прежде чем продолжать участвовать в недемократических действиях или применении насилия против своих сограждан.

Администрация Трампа должна также создать межведомственную стратегическую коммуникационную группу по Венесуэле с целью донесения до граждан Венесуэлы имеющихся у США доказательств всей глубины преступности и коррупции в рядах «режима». Миллионы венесуэльцев однажды поверили в чавистский проект, потому что им сказали, что нефтяные богатства страны будут распределяться более справедливо. Сегодня ими управляют не кто иные, как преступные заговорщики, более заинтересованные в защите своих полученных преступным путем оффшорных счетов, чем благосостояния миллионов венесуэльцев, которых когда-то обещали представлять.

Efecto Eco Протесты в Венесуэле. 2017

Правительства стран в регионе также должны проявлять большую активность. К их чести некоторые так и делают, но им нужно делать гораздо больше. Им следовало бы последовать примеру Панамы, которая перешла от слов к делу и запретила коммерческие связи с венесуэльскими гражданами и компаниями, которые, как считают в правительстве Панамы, представляют «высокий риск» отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, они должны запретить высокопоставленным венесуэльским чиновникам посещать свои страны в рамках государственных или личных визитов, а также запретить их детям получать там образование.

Более активное распространение свидетельств предательства нынешним «режимом» венесуэльского народа в сочетании с угрозой постоянного увеличения санкций против правительственных чиновников, которые осуществляют репрессии, скорее всего, станет наилучшим вариантом для стимулирования позитивных событий в Венесуэле.

Конечно, заключает автор, никаких гарантий нет, но это не повод для самоуспокоенности. Наихудшим вариантом было бы позволить состояться консолидации еще одного репрессивного авторитарного режима в Западном полушарии, что действительно бы означало возвращение в Темный век в Северной и Южной Америке. То, что все крупные правительства в регионе признали это, является важным событием. Но пришло время перейти на следующий уровень.

Дипломатическая и экономическая изоляция является мощным инструментом, особенно в Северной и Южной Америке, где страны не желают казаться несогласованными друг с другом. Это также мощный инструмент для сосредоточения умов венесуэльских патриотов, которые находятся в уникальном положении, чтобы сделать что-то, чтобы исправить ситуацию.