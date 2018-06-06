За последние несколько недель прозвучало немало странных утверждений касательно отношений между Австралией и Китаем. Некоторые эксперты обвинили правительство премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла в том, что оно проводит неправильную политику в отношении Пекина и слишком беспокоится о процессе милитаризации спорных островов в Южно-Китайском море, пишет Росс Бэббидж (Ross Babbage) в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Малкольм Тернбулл

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Например, Джон Говард предположил, что, хотя между двумя странами всегда будут существовать различия, нынешняя напряженность в отношениях между Австралией и КНР может быть устранена путем организации переговоров между национальными лидерами. Боб Карр заявил, что критика действий Пекина со стороны Австралии может спровоцировать холодную войну между двумя государствами. Все эти представления не соответствуют реальному положению дел, они ошибочны.

U.S. Department of Defence Малкольм Тернбулл

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) опубликовал новый доклад под названием «Борьба со всеобъемлющим принуждением», в котором четко указано, что Китай ведет против Австралии политическую войну на протяжении более десяти лет. Таким образом, речь не идет о том, что австралийцам нужно сделать выбор: оказывать сопротивление КНР или нет. Коммунистическая партия Китая (КПК) уже давно ведет политическое наступление против Австралии. Для граждан Австралии настало время ответить на вопрос: как лучше всего защититься от действий КНР?

В докладе CSBA представлены многочисленные доказательства. Сообщается, что подрывная политическая деятельность в настоящий момент проводится более агрессивно, нежели в разгар холодной войны в начале 1980-х годов. Имеются сообщения о том, что китайским студентам поручено подавлять антипекинские взгляды. КПК финансируют деятельность политиков и профсоюзных активистов, которые поддерживают политику Китая. Также Пекин проводит широкомасштабные медиаоперации. Ежемесячно Пекин поставляет материал для крупных австралийских газет. Также КНР проводит обширные кибер-операции против австралийского правительства, национальных корпораций и научно-исследовательских институтов. Пекин проводит агрессивную вербовку шпионов и агентов влияния. Все это происходит на фоне деятельности Вооруженных сил КНР, направленной на создание опорных пунктов в важных районах Тихого и Индийского океанов.

U.S. Navy Корабль ВМС Китая

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Некоторые австралийцы всё же считают, что китайские операции против Австралии — это просто череда не связанных между собой или случайных инцидентов. На самом деле китайские агентства, реализующие операции на территории Австралии, находятся под жестким контролем руководства КПК. Первичные организации связаны с департаментом объединенного фронта работ, департаментом пропаганды, министерством государственной безопасности, а также политическими и пропагандистскими подразделения Народно-освободительной армии КНР (НОАК). В свою очередь все перечисленные государственные структуры находятся под прямым контролем Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателем которого является Си Цзиньпин.

Китайская деятельность носит высокомотивированный характер. КПК стремится взять реванш за «столетие унижения» и покорности перед Западом, а также воплотить в жизнь «китайскую мечту» о восстановлении международного превосходства нации. На предыдущем съезде КПК, состоявшемся в октябре 2017 года, Цзиньпин подчеркнул свою решимость «восстановить позиции Китая в качестве мирового лидера с точки зрения всеобъемлющей национальной власти и международного влияния».

Отчет CSBA отслеживает эволюции действий КНР, направленных против Австралии. Отчет включает переведенные оригинальные документы с конференции департамента объединенного фронта работ, которая прошла в 2015 году. В этих и других документах китайцы без особых колебаний именуют свою деятельность против Австралии и других союзнических стран «политической войной». Действительно, Цзиньпин открыто заявил о том, что подобные политические операции входят в состав его «магического арсенала». Подобная деятельность Китая представляет угрозу для национальной безопасности Австралии. Нужно готовиться к тому, что политические операции, направленные против Австралии, ориентированы на длительный период времени. Китай вовсе не собирается от них отказываться.

Что нужно делать? Во-первых, Австралия должна осознать, что против нее ведется война. Такое положение вещей хорошо известно представителем органов, обеспечивающих национальную безопасность, но в бизнесе, образовании, СМИ и других сферах, похоже, до сих пор не понимают весь масштаб вызова. Многие отрицают реальное положение дел.

Pixabay.com Китайские моряки

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Во-вторых, в условиях политической войны нельзя продолжать действовать так же, как прежде. Правительство должно ужесточить законодательство в области контрразведки, но этого недостаточно. Австралии предстоит проделать много работы со своими союзниками и партнерами, чтобы разработать эффективные средства защиты.

Возможно, самой большой проблемой для всех будет организация надлежащего информирования австралийцев и гражданских организаций для того, чтобы они также сыграли свою роль в защите демократии. Австралия должна принять вызов. Ей многое предстоит сделать.