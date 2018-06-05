Московская школа переговоров Виктории Давыдовой однажды раскрыла одну из переговорных техник, которая называется «Охота на охотника». Моделью ситуации предлагался некий хищник, например, гиена, догоняющая оленя, когда вдруг олень поворачивался к преследователю и оказывалось, что это вовсе не олень, а лев, который уже раскрыл пасть и хватает гиену за морду. Охотник неожиданно сам становится добычей. Что и говорить, слом шаблона получается настолько резким, что катастрофа становится неминуемой.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

В качестве иллюстрации этой техники приводится случай, когда полицейская засада с радаром у шоссе в одном из американских штатов засекла предмет, движущийся со скоростью около двухсот миль в час, причём с ускорением. Полицейские бросились в погоню, но неудачно — предмет исчез. Озадаченный наряд немедленно сообщил в участок о ЧП, прося помощи в задержании нарушителя. В ответ руководитель группы передал наряду, что их чувствительный радар засёк взлетающий на большом удалении военный самолёт, так как засада находилась в радиусе нахождения военного аэродрома. Поле ровное, самолёт — объект не маленький, и несколько миль — не преграда для чуткого полицейского радара. И хотя группа сидела у автострады, радар захватывал и картинку далёкой взлётной полосы.

Пока незадачливые охотники на нарушителей приходили в себя, офицер участка сообщил им, что ему сейчас позвонил руководитель полётов с аэродрома и сообщил, что беспокоиться не о чем, пилот успел отключить автоматику ракеты, обнаружившей захват самолёта неизвестным радаром и готовой уничтожить угрозу. Более того, встречное сканирование бортовым радаром с борта самолёта определило место нахождения группы и количество человек в ней. И на закуску — лётчик передал, что зубная коронка верхнего коренного у второго номера наряда требует ремонта пломбы. С лучшими пожеланиями — капрал Билли Уотсон.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

То, что происходит сейчас на переговорах между Германией и США по вопросу «Северного потока — 2», является лучшей иллюстрацией переговорной техники «Охота на охотника». Ситуация достойна внесения её в список классических примеров из практики — так называемых «кейсов» — на тренингах молодых дипломатов. Смотрим на развитие ситуации:

1. Германия в условиях стремления США вытеснить Россию с европейского газового рынка принимает решение о строительстве «Северного потока — 2». Вызов брошен.

2. Дональд Трамп выдвигает Ангеле Меркель ультиматум: Германия отказывается от «Северного потока — 2», а взамен США обещают начать с Германией переговоры о предотвращении торговой войны между США и Евросоюзом. США ничего не обещают, кроме как поговорить, а Германия должна уже до начала разговора конкретно уступить практически всё. Отдать золото за стеклянные бусы. Вызов принят.

3. Для того чтобы Германии легче думалось, Трамп вводит пошлины на европейскую сталь и алюминий, которые якобы угрожают американской безопасности. Охотник бросился за добычей в погоню.

4. Меркель отказалась принимать условия Трампа. Но встречных санкций не ввела. Добыча бросилась наутёк от охотника. Тот клацает зубами рядом с мелькающими ногами добычи, но схватить не может.

5. Не ответить на неподчинение Меркель Трамп не может. Администрация США готовится ввести новые санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Представитель американского правительства утверждает, что США ни перед чем не остановятся. Дистанция между охотником и добычей сокращается.

6. Германия начинает изучать последствия введения американских санкций для Европы. На санкции против европейских металлургов ЕС ответил списком встречных санкций на десять с лишним листов. Добыча поворачивает голову к догоняющему охотнику.

7. На европейские санкции Америка отвечает новыми санкциями. Охотник бросается в прыжке на добычу, рассчитывая переломить ей хребет ударом лапы.

8. Германия через ЕС в качестве ответной меры вводит пошлины на сжиженный американский газ, ввозимый США в Европу. Более того — среди европейских компаний, участвующих в строительстве «СП-2», только Royal Dutch Shell активно действует в США и потому является уязвимой перед санкциями. Все прочие компании — Uniper, OMV, Engie, Wintershall — к американским санкциям нечувствительны. Они не действуют в США. «Газпром» вообще может завершить проект в одиночку и стать одиноким и сиротливым владельцем европейской газовой трубы. И это будет единственным его неудобством. Для США это не просто подстрел в полёте. Это нокаут.

Анализ показывает: американские каскады санкций против «СП-2» и Европы ни к чему хорошему для США не приводят, а влекут убытки, тупики и потерю лица. Раскол между ЕС и США усиливается, ускоряется дрейф Европы в сторону России и Китая. То есть от Евроатлантики в Евразию, где Европу с улыбкой ожидает Россия. Охотник обнаружил, что ошибся и бросился не на добычу, а на ещё более сильного хищника, но изменить ничего уже нельзя. Он уже сам превратился в добычу. Последнее, что он чувствует в этой жизни, — это крайнее удивление. Видимо, выражение «помер от удивления» возникло как раз из таких случаев на охоте.

Gazprom.ru Выход на берег «Северного потока» в Германии

Американцы в переговорах любители и мастера связывать в пакеты разные несвязанные между собой вопросы. Это их коронка в переговорном деле. Но сейчас всё как-то отказывается служить Америке так, как служило всегда. Трамп увязывает по привычке в единый пакет «СП-2» и пошлины на сталь из Европы. Он считает, что это — усиление его переговорной позиции.

Но Европа в ответ начинает обсуждать вопрос об ослаблении антироссийских санкций. И если Трамп рыпнется, Европа его не только асимметрично подсечёт, но и вернёт себе российские утерянные рынки. Штаты получат очередной щелчок по лбу, а Европа — деньги и усиление своей позиции.

Но если бы для США только щелчками всё ограничивалось. Подобные процессы с очевидностью покажут миру, что США уже акула без зубов. Сейчас даже Канада осмелела настолько, что вводит против США ответные санкции. Что же дальше будет? Сколько можно избивать США всем кому не лень, от Северной Кореи и Ирана до Китая, Германии и России? Африка с её алмазами на изумлённых глазах Британии и США переходит под протекторат России, Ближний Восток уходит от США в сторону России, как лошадь из стойла, на Украине тупик, Крым в России, Прибалтика гибнет, Европа с каждым месяцем всё смелее и смелее… Что делать бедному ковбою?

Разумеется, последняя треть шагов из вышеперечисленных ещё не применялась сторонами. Пока до этого не дошли. Но это лишь вопрос времени. Любой нормальный переговорщик непременно определяет основные этапы переговорного процесса. Дипломаты всего мира так же это делают. И вот что они видят: процесс усилиями самих США движется именно в эту сторону, и движется неумолимо. То, как Германия в переговорах с США постепенно с помощью России из добычи превращается в охотника, ещё два года назад было невозможно себе представить. А сейчас мы это наблюдаем воочию. Что же будет на Земле через 100 ближайших лет, как пелось в одной советской песенке?

Похоже, мир всё больше приближается к проблеме по возможности бескровного грядущего дележа американского колониального наследства. Из Америки медленно спускают кровь, и делают это Россия, Китай и Европа. Америка очень недооценила своих противников, которых долгое время считала добычей. Ошибка на охоте дорого обходится охотнику. Он сам мгновенно превращается в добычу. И когда такое случается, ни на одном дереве ему уже не укрыться.

Есть такой старый анекдот о том, как внутренний голос советовал ковбою делать разные дерзости в отношении индейцев. Ковбой послушно следовал советам. И вождю племени пощёчину он давал, и его сыновей перестрелял, и на коне убегал, и на дереве спасался. И когда на дереве окружённый индейцами ковбой спросил внутренний голос, что ему теперь делать, внутренний голос ответил: «Ты как хочешь, а я сматываюсь».

Давайте и мы последуем совету внутреннего голоса и оставим нашего ковбоя в его незавидном положении. Наблюдать за тем, что сейчас с ним будет, что-то нет никакого желания.