Американская сторона весьма своеобразно готовится к переговорам президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Вместо того чтобы продемонстрировать миролюбие и стремление понизить напряженность в регионе, они, наоборот, эту напряженность сознательно нагнетают. И делается это, разумеется, с ведома Верховного главнокомандующего вооруженными силами США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как сообщило японское информационное агентство Киодо, к моменту запланированной встречи в Сингапуре 12 июня с.г. на главной военно-воздушной базе США в Восточной Азии на японском острове Окинава демонстративно развертывается группировка из 14 новейших самолетов ВВС США пятого поколения — F-22 Raptor. По данным министерства обороны Японии, группировка будет находиться на Окинаве около месяца. Акция согласована с правительством Японии, которое, несмотря на миролюбивые жесты Пхеньяна, требует продолжать оказывать на руководство КНДР «максимальное давление». Оценивая переброску на Окинаву американских ударных самолетов, министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил на пресс-конференции: «Это крайне важный шаг для укрепления союза нашей страны с Соединенными Штатами».

О том, что американцы решили «подкрепить» свои переговорные позиции прямой военной угрозой, свидетельствует и очередное направление к берегам Корейского полуострова ударной группировки ВМС США во главе с атомным ударным авианосцем «Рональд Рейган». Киодо сообщает, что авиационное соединение покинуло свою базу в Йокосуке в Токийском заливе 29 мая и будет осуществлять патрулирование в зоне Корейского полуострова. Авианосец в прошлом году также принимал участие в маневрах в этом районе, которые проводились для давления на Пхеньян в связи с осуществлением им ракетно-ядерной программы. Авианосец «Рональд Рейган» водоизмещением 101,4 тыс. тонн — один из крупнейших в мире военных кораблей, он может нести до 90 самолетов и вертолетов разного типа. В конце мая 7-ой флот США пополнился еще одним современным эсминцем «Милиус», способным сбивать баллистические ракеты. Он был перебазирован из американского Сан-Диего в японский порт Йокосука. По словам командира корабля — капитана 2-го ранга Дженнифер Понтиус, экипаж эсминца «готов влиться в элитную группу сил ВМС США передового развертывания и укреплять связи с японскими силами самообороны».

Американские СМИ, сообщал ТАСС, высказали предположение, что прибытие «Милиус» в Йокосуку за три недели до запланированной встречи в Сингапуре Дональда Трампа с Ким Чен Ыном — не что иное, как демонстрация военной силы. «Это своеобразное напоминание о том, какое военное давление могут оказать США на Северную Корею в усилиях добиться от Пхеньяна отказа от ядерной и ракетной программ», — указала, в частности, вашингтонская газета The Hill.

Однако едва ли это заставит Ким Чен Ына «проявить слабину» и пойти «из страха» на неоправданные уступки в ответ на требование Трампа «ликвидировать раз и навсегда» весь ракетно-ядерный арсенал сдерживания. Откровенная военная угроза в период подготовки и проведения переговоров лишь усилит недоверие к США, лишний раз убедит северокорейское руководство в неискренности миролюбивой риторики Вашингтона и его союзника — Японии и правильности курса на усиление обороноспособности своей небольшой, но гордой страны. Не исключено, что Пхеньян найдет адекватный ответ на демонстративное бряцание американским оружием у границ своего государства. В любом случае избранный Трампом «ковбойский» метод общения с Ким Чен Ыном успеха ему не принесет, а переговоры, если они все же состоятся, могут не улучшить, а, наоборот, усугубить отношения противоборствующих государств, подхлестнуть гонку вооружений в регионе.