Вчера в Тегеране отметили двадцать девятую годовщину ухода из жизни аятоллы Хомейни. В центре поминания была речь высшего руководителя Исламской Республики Иран, «великого аятоллы» Али Хаменеи. Мировые СМИ вынесли из его речи прямое указание на возврат Ирана к обогащению урана. Это было подкреплено призывом «удалить раковую опухоль» — уничтожить Израиль. Аятолла Хаменеи также торжественно обещал ответить на каждый удар по Ирану десятью ударами.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Основная часть часовой проповеди была посвящена параллели между аятоллой Хомейни и имамом Али, с особым акцентом на заботу об обездоленных и на непримиримость к врагам. Под обездоленными он имел в виду арабских жителей Израиля и Газы (палестинцев), а непримиримость и недоверие он вознес на пьедестал добродетели. Не все знают, что именно вокруг личности Али ибн Абу Талиба сосредоточены все основные противоречия между суннитами и шиитами. Первые видят в нем последнего из четырёх халифов, а шииты признают Али как первого имама и как святого, стоящего рядом с Магометом.

Рухолла Хомейни

Воинственная проповедь главы иранского государства и его религиозного лидера включала важное признание: некоторым гражданам Ирана не нравится его политика и люди выходят на улицы с требованием прекратить тратить государственные деньги на Ливан и на сектор Газа. Заметим, что ежегодная поддержка Ираном Хамаса (филиал запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане») достигала в разные времена ста миллионов долларов. При том, что сторонники Хамаса в Сирии — это противники режима Асада и противники Ирана, соответственно.

Граждане Ирана задают себе вопрос: почему боевики Хамаса в Сирии считаются настолько плохими, что их планомерно истребляют, а жителей Ярмука и прочих лагерей палестинских беженцев выгоняют с места обитания сотнями тысяч? И почему в то же время те же самые боевики и сторонники Хамаса в Газе считаются братьями, отверженными и обездоленными?

Неубедительно прозвучали обещания отвечать десятью ударами на удар. Что мешало ему ответить Израилю на его успешные действия с воздуха по уничтожению иранской инфраструктуры в Сирии на протяжении последних лет?

Обещание Хаменеи начать сызнова обогащение урана также не впечатлит знатоков, но уже стало искрящейся новостью. Верховный правитель преподнес израильскому премьеру Нетаньяху неоценимый подарок в ходе его визита в Европу. Тем не менее, правды ради мы заметим, что Хаменеи заявил, что дал указания только начать приготовления. Он подчеркнул, что речь идет об обогащении урана в мирных целях, никак не противоречащем условиям соглашения.

Угрозы верховного аятоллы расчитаны на внутренний рынок. Любой ознакомленный с поведенческими кодами иранских лидеров знает, что их заявления зачастую не базируются на реальности и не несут никакой фактологической нагрузки. Мы помним, как президент Ахмадинежад называл Вторую мировую войну Первой мировой войной, и помним, как он называл смехотворные цифры о жертвах среди военных и среди гражданского населения.

Обыкновенно завирающиеся иранские лидеры вводят нередко в заблуждение тех, кто привык относиться к словам ответственно. Их пропагандисты тоже усвоили принцип «большой лжи». На прошлой неделе мне довелось участвовать в радиодебатах с одним московским лоббистом иранского дела в Москве. Он резко нападал на Нетаньяху в связи с добытыми Израилем документами по ядерной программе Ирана. По его словам, доверять надо отчетам МАГАТЭ, которые свидетельствуют об отсутствии какой-либо иранской ядерной программы сегодня. Так же полагают многие читатели газет и «смотрители» телешоу.

Все это имеет непосредственное отношение к нашей теме. Отчеты МАГАТЭ имеют ограниченную значимость, ибо не осуществляют проверки на военных объектах. Все их проверки происходят после сорокавосьмичасового предупреждения. Тем не менее есть основания доверять их выводам. Эти данные подтверждаются крупными разведками мира.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Вывезенные Израилем сто десять тысяч подлинных документов относятся преимущественно к периоду до 2003 года и указывают на то, что ядерная программа Ирана существовала и продвигалась. Ее временно остановили в 2003 году вовсе не по причине соглашения в 2015 году. После американского вторжения в Ирак в Тегеране несколько успокоились, когда Саддам перестал представлять для них угрозу. Кроме того, там опасались, что американцы вторгнутся в Иран, если узнают о подготовке к производству ядерного оружия. В этом смысле соглашение с Ираном ничего не дало.

Но главное — это живые доказательства, полученные всеми крупными разведками мира, что лидеры Ирана обманывали лидеров их стран из разу в раз. Правители Тегерана говорили бесчисленное количество раз, что никогда не продвигали ядерной программы в военных целях. Нетаньяху показал, что занимались и еще как. Что никак не противоречило выводам инспекторов МАГАТЭ.

Наша первоочередная задача в отношении Ирана — начать ориентироваться в реальных фактах, не поддаваясь соблазну подмены действительности пустыми лозунгами. Это означает не только получение прививки от недостоверной иранской пропаганды, но также и от неверных выводов, которые могут быть реакцией на пустые воинственные речи. Так случилось с американцами в 2003 году…

Также вчера с обращением к иранскому народу выступил израильский премьер Нетаньяху. Он отметил особые таланты иранцев и рассказал, как многим из них удалось применить их в Силиконовой долине. Но не в Иране. Нетаньяху объяснил, почему. А затем выразил надежду, что таланты народа Ирана и народа Израиля встретятся и принесут пользу всему миру. Без надобы перебираться за океан, а здесь, на Ближнем Востоке.

Кто против?