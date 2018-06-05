Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео и выработки соглашения, которое сняло бы существующее напряжение в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет старший советник президента Турции Ильнур Чевик в статье для турецкого издания Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Ключевым вопросом для американской и турецкой делегаций остается присутствие связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) боевиков Отрядов народной самообороны (YPG) вдоль северного сирийского приграничного региона. Особое внимание в подобных переговорах всегда уделялось небольшому сирийскому городу Манбиджу.

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Воспользовавшись всесторонней поддержкой со стороны Соединенных Штатов, боевики YPG смогли в середине 2016 года вытеснить боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Манбиджа. Несмотря на жесткие возражения со стороны турецких властей, город до сих пор находится под оккупацией курдских отрядов. Турция решительно выступила против боевиков YPG, захвативших Манбидж. Тогда США пообещали Анкаре, что курдские боевики покинут город и уйдут в район, расположенный к востоку от реки Евфрат.

Тем не менее американское руководство не сдержало своего обещания. Конечно, данный факт всячески скрывается американскими СМИ от общественности. Вместо того чтобы заставить боевиков курдских отрядов покинуть Манбидж, США предприняли шаги по укреплению обороны YPG, направив в город американских солдат. Такое решение Вашингтона лишь осложнило ситуацию, у Турции появилась дополнительная проблема.

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG)

Турция положила конец присутствию YPG в сирийском анклаве Африн в апреле 2018 года, захватив регион с помощью Сирийской свободной армии. В настоящее время Турция переключила свое внимание на Манбидж. Анкара заявила, что боевики YPG представляют угрозу и поэтому они должны оставить не только Манбидж, но и все районы, граничащие с Турцией.

Турция и США начали переговоры, чтобы разрядить взрывоопасную ситуацию. Президент Турции Реджеп Эрдоган проводил многочасовые переговоры с бывшим государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном относительно ситуации на севере Сирии. В итоге было положено начало новому процессу урегулирования ситуации вокруг Манбиджа и в конечном счете нормализации связей между Анкарой и Вашингтоном.

Однако дипломатический процесс застопорился после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил Тиллерсона в отставку. Сейчас дипломатический процесс возобновился, но уже при участии Помпео. Можно ли сказать, что Помпео, так же как и Чавушоглу, жаждет достигнуть договоренности и вывести боевиков YPG из Манбиджа? В недавней статье The New York Times появилось обращение американского офицера к YPG. Было сказано, что боевики, находящиеся в Манбидже, не должны обращать внимания на сообщения СМИ о том, что американские солдаты могут быть выведены из города. Американский офицер подчеркнул, что «все это слухи».

После окончания переговоров между Помпео и Чавушоглу будут опубликованы официальные заявления обеих сторон, которые должны будут прояснить ситуацию вокруг Манбиджа. До настоящего момента американская сторона настаивала на том, что она не собирается заключать какие-либо соглашения в отношении Манбиджа.

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Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG)

Чавушоглу вскоре должен будет покинуть пост министра иностранных дел. Ожидается, что после досрочных президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 июня, Чавушоглу станет депутатом парламента. Конечно, глава МИД приложит усилия, чтобы добиться внешнеполитического успеха в отношении Манбиджа.

Тем не менее, учитывая предыдущую политику США и их продолжающуюся поддержку сирийских боевиков РПК, может возникнуть вопрос: нужно Анкаре вообще проявлять какую-либо осторожность в отношении данной проблемы? Очевидным для всех фактом является то, что жители Манбиджа выступают против курдской оккупации. Турция намерена очистить от РПК и связанных с нею групп весь северный регион Сирии, а не только приграничные районы.