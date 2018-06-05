В Израиле примерно в 80 километрах от берегов Хайфы в круглосуточном режиме работают буровые вышки, платформы и трубопроводы, добывающие природный газ в районе одного из самых крупнейших месторождений в Восточном Средиземноморье, пишет Джонатан Горветт в статье для издания Asia Times.

Dennis Jarvis Тель-Авив

Это газовое месторождение, известное как Тамар, обеспечивает газом предприятия и дома по всему Израилю. Месторождение помогло стране приблизиться к самодостаточности в сфере производства электроэнергии и позволило радикальным образом снизить объем импорта энергоресурсов. Учитывая тот факт, что рядом с месторождением Тамар присутствуют и другие газовые месторождения, Израиль оказался в очень выгодной позиции с точки зрения экспортных возможностей. Тем не менее Израиль пока все еще не может реализовать экспортный потенциал газовых месторождений. Проблемы в сфере безопасности, политические обстоятельства и стоимость энергоресурсов привели к тому, что богатые запасы углеводородов так и остались на дне моря.

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Однако Израиль все же пытается найти решение, которое позволило бы реализовать экспортные возможности газовых месторождений. Поиски такого решения привели к появлению нескольких противоречивых планов, предусматривающих необходимость подписания весьма маловероятных сделок с бывшими противниками.

В настоящий момент на израильском шельфе обнаружено несколько крупных газовых месторождений. Ашкелон — это первое крупное месторождение, обнаруженное на шельфе и введенное в эксплуатацию. Затем в 2009 году было обнаружено месторождение Тамар, а в 2010 году — более крупное газовое месторождение Левиафан. После этого было обнаружено еще два месторождения — Кариш и Танин. Ключевую роль в разработке месторождений Тамар и Левиафан играют две компании: основанная в Техасе компания Nobel Energy и израильская Delek Group. Разработкой месторождений Кариш и Танин занимается греческая компания Energean. Однако к настоящему моменту в эксплуатацию удалось ввести только месторождение Тамар, в то время как начало поставок газа с месторождения Левиафан запланировано на 2019 год, а с месторождения Кариш — на 2021 год. Учитывая крупные запасы природного газа и относительно небольшой размер внутреннего израильского рынка, большая часть газа будет ориентирована на экспорт.

Sarah Murray Ашкелон

Если посмотреть на карту региона, может показаться, что у Израиля есть множество потенциальных покупателей. На севере расположена Турция с большой, растущей экономикой, на северо-западе — ЕС. В Египте быстро растет население и его экономические потребности, на юге расположена Иордания, у которой нет собственных запасов нефти и газа. Тем не менее «все возможности для экспорта израильского газа, за исключением Иордании», сталкиваются с большими сложностями, считает генеральный директор энергетической консалтинговой компании Cyprus Natural Hydrocarbons Co Чарльз Эллинас.

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Компания Nobel Energy подписала соглашение с национальной электроэнергетической компанией Иордании на поставку газа. Стоимость соглашения составила $10 млрд. Израиль также поставляет газ для химической промышленности Иордании через стороннюю американскую компанию.

Однако организовать экспорт в Турцию будет намного сложнее. В первую очередь это связано с нынешними ужасными отношениями между Анкарой и Тель-Авивом, а также из-за неразрешенного конфликта на Кипре. Прежде чем газовый трубопровод достигнет турецкого побережья, ему нужно будет пройти через воды Кипра. Данный маршрут вряд ли найдет сторонников.

Альтернативным маршрутом мог бы стать East Med Pipeline — трубопровод, которому пришлось бы преодолеть 2 тыс. километров между Израилем, Южным Кипром, Грецией и Италией. Однако в данном случае, помимо увеличения затрат на строительство трубопровода, его пришлось бы прокладывать через один из самых сейсмически активных районов Средиземного моря. Кроме того, «даже если бы это было технически возможно, это было бы нецелесообразно», считает Эллинас. Израильский газ является относительно дорогим. Его стоимость совпадает со стоимостью российского газа, уже поставляемого в большую часть ЕС. Учитывая расходы, связанные с транспортировкой израильского газа в ЕС, его стоимость значительно возрастет, он станет слишком дорогим. Кроме того, Израиль до сих пор не определился с маршрутом доставки газа в Египет. Синай — это самый короткий наземный маршрут. Однако на Синайском полуострове все еще не решены проблемы в сфере безопасности. Подводный маршрут доставки также приведет к дополнительным расходам и увеличению стоимости газа.

Saly Bechsin Саудиты

В регионе есть страна, которая, безусловно, нуждается в дополнительных поставках импортного газа, — это Саудовская Аравия. Израильско-саудовские отношения, несомненно, улучшились в последнее время.

«Палестина превратилась во второстепенную проблему. Иран — это ключевой вопрос в повестке дня монархий Персидского залива. Израиль является потенциальным союзником в этой борьбе», — считает сотрудник Европейского совета по международным отношениям Тарек Бакони.

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Тем не менее, хотя нынешние обстоятельства могут способствовать сближению Израиля и Саудовской Аравии, когда речь заходит о газе, возникают несколько препятствий. «Для доставки израильского газа в крупнейшие центры Саудовской Аравии нет никакой инфраструктуры», — заявил Бакони. Газ, достигнув северной границы Саудовской Аравии, должен будет преодолеть сотни километров, прежде чем попадет в Эр-Рияд, Джидду, Мекку или Медину. Тем не менее если Саудовская Аравия построит на севере новый гигантский город Неом, то ситуация с поставками израильского газа может резко измениться. Однако вокруг данного проекта сохраняется слишком много неопределенности.

«Израильский газ по-прежнему остается дорогим, плюс это было бы связано с определенными политическими сложностями. Это стало бы очень большим политическим шагом для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Очень многие ждут, когда он оступится», — считает Эллинас.

Тем не менее сохраняется вероятность того, что Саудовская Аравия и Израиль все же смогут преодолеть сложности в сфере поставок энергоресурсов.