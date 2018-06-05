Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что альянс не будет помогать Израилю в случае вооруженного конфликта с Ираном. По сути, повторил то, что ранее говорил во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве. Такие слова приводят к определенным выводам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В кулуарах НАТО обсуждается вопрос о возможной войне между Израилем и Ираном, но, как отметил Столтенберг, после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе стали очевидными разногласия по этому поводу среди других членов альянса. Напомним, что ранее НАТО отказалось помогать Турции, которая является членом альянса, когда Анкара оказалась в водовороте войны в Сирии. И это привело к серьезным проблемам внутри НАТО. Как отмечало американское издание National Review, «проблема для США стала заключается не в том, что Турция может выйти из альянса, а в том, что она там останется». Решения в НАТО принимаются на основе консенсуса, и Анкара могла бы стать своего рода троянским конем, парализуя процесс принятия решений и снижая эффективность сообщества. На том же иранском направлении Турция не поддержит возможный военный сценарий НАТО в отношении Тегерана. Хотя бы потому, что Анкара имеет союзные отношения с этой страной и Россией в Сирии. Помимо того, война между Израилем и Ираном — достаточно бросить поверхностный взгляд на карту — резко изменит геополитическую обстановку в регионе и неизбежно затронет Турцию. Напомним также, что Анкара и Тегеран вместе осудили недавнее решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Неудачно завершилась попытка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сколотить антииранскую ось Вашингтон — Лондон — Иерусалим. Великобритания выступает против свертывания соглашения с Ираном по ядерной программе. Что касается США, то американские законодатели запретили Трампу развязывать любые военные действия против Тегерана без разрешения конгресса США. Получив такой расклад, Столтенберг и решил указать на прописные истины: мол, Израиль не является членом НАТО, а всего лишь партнером, а Брюссель не может гарантировать этой стране полную безопасность. Да и вообще, по словам генсека, «НАТО не участвует на Ближнем Востоке ни в мирных акциях, ни в военных конфликтах». Правда, на Ближнем Востоке при прямом участии США и косвенной поддержке Израиля под эгидой Саудовской Аравии делаются заявления о создании новой «исламской антитеррористической коалиции», направленной против Тегерана, и которая не имеет отношения к НАТО. Для Израиля это иное направление. Как однажды говорил официальный представитель израильского МИД, речь идет о «формировании своего рода сообщества стратегических интересов, объединяющее Израиль и умеренные суннитские арабские государства».

По его словам, это «не союз, а определенно похожее видение ситуации и общее осознание опасности, что становится хорошей основой для сотрудничества». Да, сотрудничество возможно, но война между Ираном и силами противостоящей ему коалиции маловероятна, хотя иногда конфликт между Эр-Риадом и Тегераном приобретает пугающие формы. Точно так же маловероятна и прямая война между Израилем и Ираном. Другое дело, если иметь в виду противостояние между двумя государствами на сирийском плацдарме. Оно и происходит, так как Израиль стремится не допускать усиления иранской военной инфраструктуры на своих границах. Но в целом в регионе складывается любопытный алгоритм. США, как один из внешних центров силы, теряют свою маневренность. Россия ее наращивает в условиях попыток ряда таких государств, как Турция и Иран, выставить себя в качестве ведущей региональной силы. Однако странами НАТО, кроме Турции, которая ведет себя как свободный электрон по отношению к своим западным партнерам, тут и не пахнет. Сейчас проводится перезагрузка ситуации, когда все более очевидной становится сдерживающая роль Москвы в деле недопущения дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе. У России открываются неплохие возможности для разыгрывания самых различных карт как в треугольнике Москва — Анкара — Тегеран, так и в отношении США и стран Европы, подписавших соглашение по ядерной программе Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Так, сбывается прогноз проректора Тель-Авивского университета Эялля Зиссера о том, что «Израиль при формировании новых альянсов вынужден будет искать баланс между традиционным союзом с США и отношениями с другими партнерами, вести плодотворный диалог с Россией, когда необходимо будет проводить какое-то время в Москве, а не только в Вашингтоне». НАТО же устами Столтенберга намекает, что не намерено таскать для Израиля каштаны из огня, предпочитает оставаться в стороне. Хотя и для более тесного сближения Израиля с Россией пока еще существуют определенные пределы. Все станет более или менее ясным, когда произойдет перераспределение регионального условного равновесия. Все идет к этому.