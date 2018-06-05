В 2017 году ВВП Казахстана составил 158,2 миллиарда долларов, а ВВП Узбекистана — 30,7 миллиарда долларов. Разница в 5,15 раза. Но, как всегда, в сложных системах нельзя опираться только на одну цифру. Давайте посмотрим, какова же реальная разница экономик Казахстана и Узбекистана.

Политическая карта Средней Азии. Граница между Казахстаном и Узбекистаном

Еще в 2016 году ВВП Узбекистана составлял 67,2 миллиарда долларов, в то время как казахстанский ВВП был 137,3 миллиарда, что всего в два раза больше. Падение ВВП Узбекистана произошло из-за коррекции курса национальной валюты. Соответственно, снизился и весь объем экономики.

При этом ВВП Узбекистана до недавнего времени рассчитывался весьма и весьма условно — только в 2018 году расчеты будут проводиться по международной методике, и будут получены пригодные для сопоставления цифры.

Pixabay.com Наперегонки

Попробуем взять другие цифры — экспорт и импорт за 2017 год. Надо отметить, что в 2017 году разницу между экспортом и импортом товаров в Узбекистане как и раньше компенсировали трансграничные переводы физических лиц — с Россией положительное сальдо составило 3,559 миллиарда долларов, с Казахстаном — 0,143 миллиарда долларов. Но эти данные не учитываются в экспорте и импорте услуг, так как в этих показателях учитывается деятельность юридических лиц.

Сравнение внешнеторгового оборота в 2017 году, млрд. долларов США

Страна

Экспорт товаров

Импорт товаров

Экспорт услуг

Импорт услуг

Экспорт всего

Импорт всего

48,342

29,346

4,899

8,002

53,241

37,348

8,519

11,412

3,506

0,978

12,025

12,39

5,67

2,57

1,40

8,18

4,43

3,01

По данным Международного торгового центра

Как видно из таблицы, в целом по экспорту Узбекистан отстает от Казахстана в 4,4 раза, а по импорту — в три раза. Разница уже не такая значительная.

Raimond Spekking Оковы

Что же может позволить Узбекистану быстро нарастить экономику?

Наращивание внешнего долга — сейчас государственный внешний долг Узбекистана небольшой, в районе 16% от ВВП. Его можно нарастить, оставшись в довольно безопасных пределах. Если Узбекистан будет активно привлекать внешние заимствования, особенно от банков развития, он сможет докапитализировать свою экономику и развить как производства, так и инфраструктуру. Снижение энергетической зависимости. В сельских населенных пунктах до сих пор происходят отключения электроэнергии, есть дефицит газа, потому что он нужен на экспорт. Все это затрудняет как развитие промышленности, так и снижает уровень жизни граждан. Но если ввести в строй новые источники электроэнергии, то это резко ускорит развитие экономики. Переработка сырья на месте — пора переходить от экспорта сырья к экспорту обработанной продукции. Конечно, многое уже сделано, но многое еще надо сделать — к примеру, не экспортировать хлопок-сырец Увеличение производства нефти и газа — скоро начнут работать месторождения на Устюрте, которые разрабатывают «Газпром» и ЛУКОЙЛ, что увеличит как экспортную продукцию, так и возможно будет покрывать внутренние потребности Развитие туризма — хотя в Узбекистан приезжает большое количество туристов (150 тысяч в год), но это далеко не все возможности. Можно увеличить поток, создав еще больше рабочих мест. Снижение доли теневой экономики — сейчас теневая экономика составляет 50%, то есть официальная экономика это только половина от существующей. Чем больше легализация, тем быстрее рост экономики в статистике будет — даже если довести ее до 30%, то прибавка к ВВП будет 12 миллиардов долларов. Развитая узбекская диаспора — диаспора может снабдить Узбекистан не только инвестициями, но и обученными кадрами со связями, которые могут занять места как чиновников, так и предпринимателей.

Мешают Узбекистану развиваться четыре субъективных обстоятельства и одно объективное:

Неготовность законодательства и стандартов к открытой и либеральной экономике. Отсутствие подготовленных кадров, которые бы могли работать в современной рыночной экономике — правда, это легко поправимо, особенно с помощью диаспоры. Негативный имидж Узбекистана, который сказывается на инвестициях — пока непонятно, сколько продлится эта ситуация. Водный дефицит, который делает проблемным развитие сельского хозяйства. Но это вполне компенсируется отказом от выращивания риса и хлопка, внедрением новых методов орошения и экономией воды на поливе.

Томас Фалкон Маршалл. Эмиграция. 1852

При всем при этом у Узбекистана есть то, что помогло экономикам Южной Кореи, Тайваня, Китая и Вьетнама: обученное, технически грамотное, активное, многочисленное население, которое пока готово работать за небольшие деньги. Учитывая, что в стране будут открываться филиалы российских технических вузов вроде МИФИ и МИСиС, то скоро в стране появятся хорошо обученные инженеры и конструкторы. Конечно, либерализация экономики уже приводит к повышению тарифов за коммунальные услуги и повышению цен, но пока это все находится в диапазоне, который население может выдержать.

У Казахстана есть, конечно, преимущества в виде уже накопленных инвестиций, развитой относительно инфраструктуры, больших природных ресурсов и рыночной экономики, но это не так важно. Дело в том, что его развитие сдерживает до сих пор не реформированная банковская система, коррупция и неэффективное государственное управление, отсутствие найденных крупных месторождений полезных ископаемых, отрицательный платежный баланс и общая стагнация обрабатывающей отрасли, но самое главное — это население. Население Казахстана попало в ловушку собственных иллюзий — есть желание получать доходы, ничего не делая (излюбленная фраза — «почему мы не живем, как арабы в ОАЭ») и не неся никакой ответственности. Это резко снижает шансы для предпринимательства во всех сферах — от сельского хозяйства, где работники тащат у хозяина все, что плохо лежит, до разных офисов, где люди в основном имитируют работу, сидя в социальных сетях и распространяя дурацкие слухи. Плохое образование завершает картину. В стране низкий человеческий капитал, и из-за эмиграции ситуация будет ухудшаться.

Pxhere.com Теневая экономика

Подытоживая все написанное, надо отметить, что у Узбекистана есть примерно 5−7 лет интенсивного развития за счет открытия экономики и ее либерализации. А затем, если все сложится удачно, начнет работать построенная инфраструктура, дадут прибавку ВВП новые месторождения нефти и газа, а самое главное — будет запущена АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200, и это даст новый толчок развитию. Так что сопоставимые с Казахстаном масштабы экономики у Узбекистана будут примерно через 10−12 лет. А вот как после этого Узбекистан будет себя вести в регионе — это уже совсем другой вопрос.

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