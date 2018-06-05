Город Миасс — уникальное территориальное образование. Здесь сосредоточена группа предприятий самого различного профиля: оборонные предприятия, предприятия автомобилестроения, объекты горнодобывающей промышленности, расположены предприятия государственного хранилища ценностей, объекты акционерного общества «Транснефть» и прочее. О значении города для страны говорит уже только тот факт, что в нем размещен АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева», который разработал новейшую российскую МБР РС-28 «Сармат», о которой говорил Владимир Путин в своем послании 1 марта как о новейшем российском оружии.

Фото из личного архива Александр Иванов

Миасс также славен тем, что здесь расположены такие уникальные памятники природы, как озеро Тургояк, которое является государственным заповедником.

Город, имеющий большой вес на федеральном уровне, а также для обеспечения безопасности страны, сотрясают скандал за скандалом, которые тормозят его развитие и значительно осложняют жизнь местным жителям, предпринимателям, инвесторам.

О том, какие шаги можно предпринять, чтобы кардинально изменить ситуацию, ИА REGNUM рассказал бывший заместитель генерального директора оборонного предприятия по персоналу и безопасности Миасского машиностроительного завода (входит в состав ГРЦ им. В. П. Макеева) Александр Иванов, подавший заявку на пост главы Миасса.

Фото из личного архива Александр Иванов

ИА REGNUM : Александр Валентинович, что происходит в вашем городе? Какие проблемы беспокоят жителей? С чем предстоит работать будущему мэру Миасса?

На протяжении достаточно длительного времени мы наблюдаем за развитием негативных тенденций в сфере управления Миасского городского округа. Нарастание противоречий между ветвями власти. Это собрание депутатов и администрация городского округа. И противоречия эти принимают гротескные формы. Непримиримые противоречия — срываются совещания, блокируется принятие решений. В результате тормозится принятие решений по всем проблемам городской жизни — приоритетных экономических программ, реализации указа президента. То есть неразбериха в этих местных органах управления и власти в целом негативно влияет на социально-политическую обстановку. И вызывает законное недовольство граждан сложившимся положением дел.

Такая ситуация привела к тому, что сейчас обострился комплекс проблем в жизнедеятельности города буквально во всех сферах: и ЖКХ, и дорожное строительство, имущественный комплекс, коррупция и связи представителей властных структур с криминалитетом.

Алексей Петров На улицах Миасса. Запустение

Как мне представляется, для выхода из этой тупиковой ситуации нужен новый руководитель городского округа и обновленная команда управленцев.

Мне самому это далеко не безразлично, я живу в городе уже более 35 лет, не связан ни с какими группировками в регионе. У меня нет никакого бизнеса или каких-то коммерческих интересов. Готов работать только в интересах города и его жителей. Я думаю, что в случае избрания меня руководителем города, учитывая мой жизненный и профессиональный опыт, детальное знание обстановки и проблем города, я смогу что-то изменить в этом плане.

ИА REGNUM : Расскажите об этом опыте и в целом о своем жизненном пути.

Моя биография простая. Родился и вырос в городе Чебаркуле Челябинской области, в простой рабочей семье. Окончил Челябинский металлургический институт, получил диплом по специальности «Металлург» и в том же 1980 году стал работать на Чебаркульском металлургическом заводе. Работал инженером-механиком. В период работы попал в поле зрения органов КГБ, которые предложили мне перейти на работу в эту организацию.

MaxDesperate Станция Чебаркуль

В 1983 году был направлен на обучение в высшее учебное заведение КГБ СССР. Там проучился год, после чего был распределен для прохождения службы в отдел управления КГБ в городе Миассе. С 1984 года проходил службу в качестве оперативного сотрудника на различных участках в различных должностях. Выполнял обязанности по направлению деятельности. В законе об органах службы безопасности закреплены — контрразведывательная деятельность, борьба с экстремизмом, терроризмом, экономическими преступлениями, коррупционными проблемами.

Поэтому в силу специфики работы я очень хорошо знаю оперативную обстановку в городе Миассе, на объектах оборонно-промышленного комплекса, на градообразующих предприятиях, предприятиях малого и среднего бизнеса. Занимался и проблемами экологии, и проблемами миграции, полностью — не поверхностно, а детально — владею обстановкой в городе.

После окончания службы в органах безопасности, которой отдал 27 лет своей жизни, я продолжительное время работал заместителем генерального директора оборонного предприятия по персоналу и безопасности Миасского машиностроительного завода. Получил там ценный дополнительный опыт работы с кадрами по вопросам обеспечения безопасности и защиты секретов оборонного предприятия. По роду своей работы тесно взаимодействовал с подразделениями «Роскосмоса». Решил попробовать себя в новом качестве — предложил свою кандидатуру комиссии на должность мэра города Миасс.

Kremlin.ru Промышленность Миасса. На предприятии «Этерно»

ИА REGNUM : Каков ваш план действий на ближайшие годы в случае вашего избрания на пост мэра?

У меня подобралась команда моих сподвижников. Мы вместе подготовили программу мероприятий на ближайшую и на дальнюю перспективу. Это обширная программа, включающая несколько разделов и охватывающая различные сферы жизнедеятельности города. Тезисно расскажу о задачах, которые мы намерены решать в первую очередь.

Во-первых, мы готовы в кратчайший период разработать стратегию города, которая будет изучать концепцию социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу, генеральный план города с учетом схемы расселения населения. Для создания благоприятного делового климата предлагается создать коллегиальный орган — Совет представителей предприятий города при главе Миасского городского округа. Это позволит оперативно и в полном объеме решать самые насущные задачи развития города.

С моей точки зрения, один из важнейших элементов функционирования экономики города — развитие малого и среднего предпринимательства. В целях содействия развитию предпринимательства будет разработана институциональная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Миасском городском округе на 2019−2021 гг.». Основной целью программы будет изменение структуры экономики города. Будет поставлена задача, чтобы малые формы предпринимательства у нас составляли не менее 65% от общего числа предприятий. И в этой сфере должно трудиться не менее 65% экономически активного населения. Существенным элементом программы является инвестиционная политика. Она будет агрессивная, активная.

AlexanderStein Предпринимательство

Мы предусматриваем три направления. Первое — оказание помощи бизнесу в преодолении административных барьеров, второе — предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования, который будет проявляться в осуществлении финансовой поддержки или различного рода налоговых льгот. Третье — обеспечение доступности финансовых ресурсов.

Для улучшения инвестиционного климата предполагается создать подведомственное подразделение в администрации в форме муниципального казенного учреждения Агентство территориального развития. Такая организация есть на областном уровне, но здесь, на городском уровне, мы не ощущаем результатов ее деятельности. Вот и хотим создать такое агентство на местах, и задачей его будет создание условий для динамичной реализации проектов. И одновременное повышение инвестиционной привлекательности округа в целом. Этому агентству мы надеемся передать вопросы по реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Планируется при администрации также создать гарантийный фонд поддержки предпринимательства, который предусматривает предоставление муниципальных гарантий бизнесу для реализации новых инвестиционных проектов.

Так что в целом мы планируем очень активно помогать развитию экономики Миасса посредством таких институтов.

Kremlin.ru Представители бизнеса

ИА REGNUM : В числе главных проблем города вы называли сферу ЖКХ. Как вы представляете их решение?

Есть у нас в программе планы по благоустройству ЖКХ в городе. Здесь мы будем формировать для каждого района города перечень архитектурных решений по благоустройству дворов и общественных зон с целью участия в государственной программе, которая называется «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018−2022 гг.».

Задача администрации округа, я считаю, на ближайшую перспективу будет состоять в организации форм местного самоуправления, таких как территориально-общественное самоуправление, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, коммерческие общественные организации. У нас для города это вообще проблема деятельности ЖКХ стоит очень остро, потому этой сфере нужно будет уделять повышенное внимание.

Serjnazarov1 Школа №10 в Миассе

Для повышения качества услуг, предоставляемых ЖКХ, и снижения их стоимости планируем, что в обязательном порядке в каждом многоквартирном доме будет избран совет жильцов дома. Это будет первичное звено территориального общественного самоуправления. Будет избран председатель совета. Администрация со своей стороны должна совместно с жилищной инспекцией контролировать, каким образом ЖКХ, товарищество собственников жилья, ресурсоснабжающие организации исполняют свои обязанности. В случае, если выявятся недостатки в их работе или какие-либо правонарушения, будут приниматься меры по отзыву лицензии на их деятельность.

На ближайшую перспективу — реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, планирование капитального ремонта и так далее.

ИА REGNUM : Известно, что в Миассе действуют несколько криминальных группировок, периодически довольно серьезно воздействовавших на власть. Как вы видите процесс декриминализации города?

Это самый сложный для меня вопрос как для сотрудника правоохранительных органов. Функции борьбы с преступностью, в том числе с организованной, обеспечение безопасности граждан от криминальных проявлений у нас возложены на МВД, ФСБ, Росгвардию, антитеррористический комитет и ряд других силовых структур.

Lena Выметание сора

Я, как бывший сотрудник силовых органов, знаю, что у каждой из силовых структур имеется детальный план работы по пресечению и предупреждению преступных проявлений и на долгосрочный период, и на месяц, на квартал. Эта работа ведется, между структурами отработана схема взаимодействия. Администрация города прямых функций по декриминализации не имеет. В соответствии с городским уставом, администрация должна принимать участие в профилактике терроризма и экстремизма, в организации общественного порядка на территории округа, в усилении мер по противодействию коррупции.

Практика последних лет показывает, что предпринимаемых мер не хватает. На территории округа сохраняется достаточно высокий уровень бытовой преступности, очень много сообщений о совершении правонарушений со стороны руководящего состава нашей администрации. Бывший мэр находится под следствием. Такие проявления коррупционного плана отмечены со стороны представителей депутатского корпуса. То есть работу в этом направлении необходимо продолжать.

BMN Network Арестованный

С позиции администрации округа, во-первых, нужно качественно улучшить взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, по всем проблемам и вопросам, связанным с противодействием криминалу. Необходимо выходить с конкретными предложениями по решению конкретных проблем, связанных с обеспечением безопасности граждан, правопорядка. Организовать регулярное проведение рабочих совещаний с правоохранительными органами, проводить профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений коррупционной направленности.

Во-вторых, содействовать силовым структурам по выявлению коррупционных схем в действиях чиновников. В случае получения сведений о незаконных действиях, привлекать их к ответственности.

Аппарат администрации должен быть очищен от сотрудников, использующих свое должностное положение в корыстных целях. Свою задачу в качестве будущего главы города вижу в том, чтобы добиться от подчиненных четкого исполнения своих должностных обязанностей в интересах города.