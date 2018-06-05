Миасс: Как прекратить скандалы в ключевом городе российской оборонки?
Город Миасс — уникальное территориальное образование. Здесь сосредоточена группа предприятий самого различного профиля: оборонные предприятия, предприятия автомобилестроения, объекты горнодобывающей промышленности, расположены предприятия государственного хранилища ценностей, объекты акционерного общества «Транснефть» и прочее. О значении города для страны говорит уже только тот факт, что в нем размещен АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева», который разработал новейшую российскую МБР РС-28 «Сармат», о которой говорил Владимир Путин в своем послании 1 марта как о новейшем российском оружии.
Миасс также славен тем, что здесь расположены такие уникальные памятники природы, как озеро Тургояк, которое является государственным заповедником.
Город, имеющий большой вес на федеральном уровне, а также для обеспечения безопасности страны, сотрясают скандал за скандалом, которые тормозят его развитие и значительно осложняют жизнь местным жителям, предпринимателям, инвесторам.
О том, какие шаги можно предпринять, чтобы кардинально изменить ситуацию, ИА REGNUM рассказал бывший заместитель генерального директора оборонного предприятия по персоналу и безопасности Миасского машиностроительного завода (входит в состав ГРЦ им. В. П. Макеева) Александр Иванов, подавший заявку на пост главы Миасса.
ИА REGNUM : Александр Валентинович, что происходит в вашем городе? Какие проблемы беспокоят жителей? С чем предстоит работать будущему мэру Миасса?
На протяжении достаточно длительного времени мы наблюдаем за развитием негативных тенденций в сфере управления Миасского городского округа. Нарастание противоречий между ветвями власти. Это собрание депутатов и администрация городского округа. И противоречия эти принимают гротескные формы. Непримиримые противоречия — срываются совещания, блокируется принятие решений. В результате тормозится принятие решений по всем проблемам городской жизни — приоритетных экономических программ, реализации указа президента. То есть неразбериха в этих местных органах управления и власти в целом негативно влияет на социально-политическую обстановку. И вызывает законное недовольство граждан сложившимся положением дел.
Такая ситуация привела к тому, что сейчас обострился комплекс проблем в жизнедеятельности города буквально во всех сферах: и ЖКХ, и дорожное строительство, имущественный комплекс, коррупция и связи представителей властных структур с криминалитетом.
Как мне представляется, для выхода из этой тупиковой ситуации нужен новый руководитель городского округа и обновленная команда управленцев.
Мне самому это далеко не безразлично, я живу в городе уже более 35 лет, не связан ни с какими группировками в регионе. У меня нет никакого бизнеса или каких-то коммерческих интересов. Готов работать только в интересах города и его жителей. Я думаю, что в случае избрания меня руководителем города, учитывая мой жизненный и профессиональный опыт, детальное знание обстановки и проблем города, я смогу что-то изменить в этом плане.
ИА REGNUM : Расскажите об этом опыте и в целом о своем жизненном пути.
Моя биография простая. Родился и вырос в городе Чебаркуле Челябинской области, в простой рабочей семье. Окончил Челябинский металлургический институт, получил диплом по специальности «Металлург» и в том же 1980 году стал работать на Чебаркульском металлургическом заводе. Работал инженером-механиком. В период работы попал в поле зрения органов КГБ, которые предложили мне перейти на работу в эту организацию.
В 1983 году был направлен на обучение в высшее учебное заведение КГБ СССР. Там проучился год, после чего был распределен для прохождения службы в отдел управления КГБ в городе Миассе. С 1984 года проходил службу в качестве оперативного сотрудника на различных участках в различных должностях. Выполнял обязанности по направлению деятельности. В законе об органах службы безопасности закреплены — контрразведывательная деятельность, борьба с экстремизмом, терроризмом, экономическими преступлениями, коррупционными проблемами.
Поэтому в силу специфики работы я очень хорошо знаю оперативную обстановку в городе Миассе, на объектах оборонно-промышленного комплекса, на градообразующих предприятиях, предприятиях малого и среднего бизнеса. Занимался и проблемами экологии, и проблемами миграции, полностью — не поверхностно, а детально — владею обстановкой в городе.
После окончания службы в органах безопасности, которой отдал 27 лет своей жизни, я продолжительное время работал заместителем генерального директора оборонного предприятия по персоналу и безопасности Миасского машиностроительного завода. Получил там ценный дополнительный опыт работы с кадрами по вопросам обеспечения безопасности и защиты секретов оборонного предприятия. По роду своей работы тесно взаимодействовал с подразделениями «Роскосмоса». Решил попробовать себя в новом качестве — предложил свою кандидатуру комиссии на должность мэра города Миасс.
ИА REGNUM : Каков ваш план действий на ближайшие годы в случае вашего избрания на пост мэра?
У меня подобралась команда моих сподвижников. Мы вместе подготовили программу мероприятий на ближайшую и на дальнюю перспективу. Это обширная программа, включающая несколько разделов и охватывающая различные сферы жизнедеятельности города. Тезисно расскажу о задачах, которые мы намерены решать в первую очередь.
Во-первых, мы готовы в кратчайший период разработать стратегию города, которая будет изучать концепцию социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу, генеральный план города с учетом схемы расселения населения. Для создания благоприятного делового климата предлагается создать коллегиальный орган — Совет представителей предприятий города при главе Миасского городского округа. Это позволит оперативно и в полном объеме решать самые насущные задачи развития города.
С моей точки зрения, один из важнейших элементов функционирования экономики города — развитие малого и среднего предпринимательства. В целях содействия развитию предпринимательства будет разработана институциональная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Миасском городском округе на 2019−2021 гг.». Основной целью программы будет изменение структуры экономики города. Будет поставлена задача, чтобы малые формы предпринимательства у нас составляли не менее 65% от общего числа предприятий. И в этой сфере должно трудиться не менее 65% экономически активного населения. Существенным элементом программы является инвестиционная политика. Она будет агрессивная, активная.
Мы предусматриваем три направления. Первое — оказание помощи бизнесу в преодолении административных барьеров, второе — предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования, который будет проявляться в осуществлении финансовой поддержки или различного рода налоговых льгот. Третье — обеспечение доступности финансовых ресурсов.
Для улучшения инвестиционного климата предполагается создать подведомственное подразделение в администрации в форме муниципального казенного учреждения Агентство территориального развития. Такая организация есть на областном уровне, но здесь, на городском уровне, мы не ощущаем результатов ее деятельности. Вот и хотим создать такое агентство на местах, и задачей его будет создание условий для динамичной реализации проектов. И одновременное повышение инвестиционной привлекательности округа в целом. Этому агентству мы надеемся передать вопросы по реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.
Планируется при администрации также создать гарантийный фонд поддержки предпринимательства, который предусматривает предоставление муниципальных гарантий бизнесу для реализации новых инвестиционных проектов.
Так что в целом мы планируем очень активно помогать развитию экономики Миасса посредством таких институтов.
ИА REGNUM : В числе главных проблем города вы называли сферу ЖКХ. Как вы представляете их решение?
Есть у нас в программе планы по благоустройству ЖКХ в городе. Здесь мы будем формировать для каждого района города перечень архитектурных решений по благоустройству дворов и общественных зон с целью участия в государственной программе, которая называется «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018−2022 гг.».
Задача администрации округа, я считаю, на ближайшую перспективу будет состоять в организации форм местного самоуправления, таких как территориально-общественное самоуправление, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, коммерческие общественные организации. У нас для города это вообще проблема деятельности ЖКХ стоит очень остро, потому этой сфере нужно будет уделять повышенное внимание.
Для повышения качества услуг, предоставляемых ЖКХ, и снижения их стоимости планируем, что в обязательном порядке в каждом многоквартирном доме будет избран совет жильцов дома. Это будет первичное звено территориального общественного самоуправления. Будет избран председатель совета. Администрация со своей стороны должна совместно с жилищной инспекцией контролировать, каким образом ЖКХ, товарищество собственников жилья, ресурсоснабжающие организации исполняют свои обязанности. В случае, если выявятся недостатки в их работе или какие-либо правонарушения, будут приниматься меры по отзыву лицензии на их деятельность.
На ближайшую перспективу — реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, планирование капитального ремонта и так далее.
ИА REGNUM : Известно, что в Миассе действуют несколько криминальных группировок, периодически довольно серьезно воздействовавших на власть. Как вы видите процесс декриминализации города?
Это самый сложный для меня вопрос как для сотрудника правоохранительных органов. Функции борьбы с преступностью, в том числе с организованной, обеспечение безопасности граждан от криминальных проявлений у нас возложены на МВД, ФСБ, Росгвардию, антитеррористический комитет и ряд других силовых структур.
Я, как бывший сотрудник силовых органов, знаю, что у каждой из силовых структур имеется детальный план работы по пресечению и предупреждению преступных проявлений и на долгосрочный период, и на месяц, на квартал. Эта работа ведется, между структурами отработана схема взаимодействия. Администрация города прямых функций по декриминализации не имеет. В соответствии с городским уставом, администрация должна принимать участие в профилактике терроризма и экстремизма, в организации общественного порядка на территории округа, в усилении мер по противодействию коррупции.
Практика последних лет показывает, что предпринимаемых мер не хватает. На территории округа сохраняется достаточно высокий уровень бытовой преступности, очень много сообщений о совершении правонарушений со стороны руководящего состава нашей администрации. Бывший мэр находится под следствием. Такие проявления коррупционного плана отмечены со стороны представителей депутатского корпуса. То есть работу в этом направлении необходимо продолжать.
С позиции администрации округа, во-первых, нужно качественно улучшить взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, по всем проблемам и вопросам, связанным с противодействием криминалу. Необходимо выходить с конкретными предложениями по решению конкретных проблем, связанных с обеспечением безопасности граждан, правопорядка. Организовать регулярное проведение рабочих совещаний с правоохранительными органами, проводить профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений коррупционной направленности.
Во-вторых, содействовать силовым структурам по выявлению коррупционных схем в действиях чиновников. В случае получения сведений о незаконных действиях, привлекать их к ответственности.
Аппарат администрации должен быть очищен от сотрудников, использующих свое должностное положение в корыстных целях. Свою задачу в качестве будущего главы города вижу в том, чтобы добиться от подчиненных четкого исполнения своих должностных обязанностей в интересах города.