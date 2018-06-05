



Kremlin.ru Путин и Курц уже встречались в Кремле в феврале этого года

То, куда избранный лидер того или иного государства совершает свой первый визит, — всегда важно. В случае с российским президентом Владимиром Путиным такой страной стала Австрия. Сегодня, 5 июня, глава нашего государства посещает Вену с визитом, насыщенным различными мероприятиями — от встреч с австрийскими политиками до выступления в Торгово-промышленной палате и открытия выставки Эрмитажа. Путин пробудет в австрийской столице девять часов, безопасность будут обеспечивать около 1000 сотрудников полиции и военных, семь вертолетов и девять самолетов, ожидается две демонстрации, как сторонников, так и противников президента России.

А накануне Путин побеседовал с ведущим австрийской телерадиокомпании ORF Армином Вольфом, который после этого сам стал героем местных средств массовой информации, надавал кучу интервью о том, как он готовился к разговору, что чувствовал и переживал во время него. Но отметим наиболее важные, на наш взгляд, высказывания российского президента. Во-первых, он отметил последовательно хорошие отношения между Москвой и Веной, сложившиеся на протяжении десятилетий, ведь, «несмотря на все сложности предыдущих лет с Австрией, у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики». Во-вторых, это очень широкий диалог, поскольку он ведется не только по линии исполнительной власти, но и партийной. Так, еще в 2016 году «Единая Россия» заключила соглашение о партнерстве с Австрийской партией свободы (FPÖ), которая ныне входит в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией (ÖVP). С лидерами ÖVP, канцлером Себастьяном Курцем, и FPÖ, вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, Путин проведет переговоры. Наконец, в-третьих, российский президент намекнул, кто сегодня является противником свободного мира.

Kremlin.ru Себастьян Курц и Владимир Путин

«В Соединенных Штатах есть такой фигурант — господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире, — подчеркнул Путин. — И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Спросите госдеп: зачем он это делает? Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса». Совпадение или нет, но в тот же день, когда президент России давал интервью австрийскому журналисту, посол США в Германии Ричард Гренелл подверг резкой критике Сороса в беседе с американским порталом Breitbart News. Посол отметил, комментируя переезд принадлежащего миллиардеру фонда «Открытое общество» из Будапешта в Берлин: «Послушайте, я думаю, что его политика провалилась». Добавив: «Я думаю, что он очень ориентирован на элиты, а не на молчаливое большинство». По словам Гренелля, Сорос «не собирается помогать среднему классу». Посол также дал понять, что нынешняя американская администрация поддерживает противодействие этой элите, заявив: «Я думаю, что мы будем очень упорно работать, чтобы четко обозначить курс, направленный против него».

Дело, конечно, не только в Джордже Соросе, дело в том «глубинном государстве», с которым сейчас ведет борьбу президент США Дональд Трамп. И это имеет прямое отношение к геополитике, особенно связанной с Европой. По информации немецкого журнала Der Spiegel, американский посол пригласил канцлера Австрии на обед, когда тот будет посещать Германию 12−13 июня. Как отмечает издание, то, что «посол в Берлине отдает почести иностранному главе правительства таким образом, чрезвычайно необычно и не соответствует дипломатическим нормам». При этом пресс-секретарь посольства США подтвердил информацию об обеде, но уточнил, что встреча Курца с Гренеллем пройдет по инициативе австрийской стороны. А в уже упомянутом интервью американский посол высоко оценил австрийского канцлера: «Знаете, я считаю Себастьяна Курца рок-звездой. Я его большой фанат». Это было сказано в контексте общения Гренелля с «многими консерваторами по всей Европе, которые говорили ему о начале «возрождения», что связано с тем, чтобы сфокусировать внимание на привычных проблемах, решение которых позволит улучшить жизнь простых рабочих — «молчаливого большинства».

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Это «молчаливое большинство» должно наконец высказаться. Вчера, 4 июня, в кулуарах Международного форума по развитию парламентаризма, проходящего в Москве, корреспондентам ИА REGNUM о чем-то подобном говорил австрийский делегат Херманн Дворчак. Он отметил, что «сейчас в международной политике отчетливо виден дефицит идей и нехватка площадок, на которых можно было бы вырабатывать новые решения, поэтому так важна работа парламентской дипломатии, ведь первые лица могут далеко не все». И не только парламентской. Наступает время прорывных решений для тех лидеров в различных странах, которых больше не устраивает прежний порядок, защитником чего выступают старые элиты. Поэтому визит Владимира Путина в Вену может стать чем-то большим, чем просто ответной любезностью Австрии, с которой «у нас никогда не прерывался диалог».