Итак, 1 июня 2018 года правительство Республики Армении представило свою программу. Считаю своим долгом проанализировать ее отдельные положения, реализация которых будет иметь решающее значение для исполнения задач, сформулированных в этом документе в целом.

OSCE Parliamentary Assembly Арташес Гегамян

С этой целью рассмотрим, на мой взгляд, наиболее уязвимые положения, нашедшие место в программе. Так, в разделе 1, озаглавленной «Основные вехи деятельности правительства» (далее — Основные вехи), в числе поставленных вех читаем: «Обеспечение инклюзивного роста экономики, создание рабочих мест, преодоление бедности». Согласимся, что это — имеющая очень актуальную формулировку, вполне востребованная для реализации задача.

Было бы вполне естественно в дальнейшем изложении программы обозначить конкретные пути решения этой задачи, к примеру, в разделе 6, озаглавленном «Непрерывное развитие экономики». Однако внимательное прочтение этого раздела наводит на мысль, что составители программы не понимают сути ими же изложенной задачи инклюзивного роста экономики. Сделать такой вывод позволяет хотя бы то, что, к примеру, в подразделе 6,3 говорится: «Между тем необходимо применять такую модель развития экономики и распределения вновь созданной стоимости, которая даст возможность, чтобы любой гражданин на себе почувствовал бы последствия экономического роста». Или же положение о том, что «поэтому правительство считает важным обеспечение социального эффекта от экономического развития».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Нагорный Карабах

Но ведь эти постановочные вопросы являются составными параметрами индекса инклюзивного развития (Inclusive Development Index), которые являются основой инклюзивного экономического развития, о необходимости перевода на который говорится в разделе 1 Основных вех. Между тем в программе нет конкретно сформулированных задач и путей их решения по части других 10 параметров (из 12), входящих в IDI, которые определяют уровень перехода экономики страны на инклюзивный экономический рост.

Другой пример. В разделе 6.2 главное направление и приоритеты в области политики государственных доходов сводятся к тому, что необходимо: «С позиции обеспечения инвестиционной привлекательности национальной экономики и предпосылок экономического роста строго важно обеспечение возможно прогнозируемой налоговой сферы, непрерывное улучшение деловой среды. С целью стимулирования инвестиций в реальном секторе экономики всесторонне будут изучены возможности постепенного перехода с налога на капитал и налога на прибыль на налог с реализации».

Авторам программы хотелось бы напомнить, что по общепринятой методике инвестиционная привлекательность в первую очередь определяется международной инвестиционной позицией страны, которая характеризуется соотношением внешних финансовых активов и обязательств страны. Так вот, предварительный анализ этих вопросов и формулирование задач по повышению инвестиционной привлекательности авторами программы сводится лишь к упорядочению налоговой сферы. Никоим образом не умаляя значение прогнозируемой налоговой среды для создания предпосылок экономического роста, как указано в программе, обращает на себя внимание один весьма существенный недостаток. Так, в программе обращено внимание на отдельные факторы улучшения деловой среды, собираемости налогов, сокращения теневой экономики без какой-либо увязки этих вопросов с проводимой в стране налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой. Такой подход в конечном итоге наводит на мысль, что в программе решение задач по инклюзивному экономическому росту сведено к объявлению благозвучных лозунгов улучшения дел в различных областях экономики и социальной сферы без определения источников финансирования и механизмов реализации конкретно поставленных задач.

Gov.am Заседание правительства Армении

К сожалению, к области благих пожеланий можно отнести и вопросы борьбы с коррупцией, которым посвящен отдельный раздел 4 программы. И здесь отсутствует какой-либо системный подход, а между тем в ряде стран уже вполне успешно реализуются задачи по организации системной борьбы с коррупцией, в том числе и вопросы вывода экономики из тени. Предлагаемые же программой меры борьбы с коррупцией, а именно: создание независимого специализированного органа по борьбе с коррупцией, который будет иметь возможность не только производить постоянный мониторинг, контроль и изучение, но также будет наделен полномочиями проведения разведывательной деятельности, производства предварительного следствия, следственной деятельности, — могут быть восприняты лишь в качестве одного из инструментов борьбы с коррупцией и не более. Здесь опять-таки есть необходимость проведения на постоянной основе работы по выработке системы сведения к минимуму коррупционных рисков путем внедрения механизмов обеспечения эффективного функционирования этой системы, а не на призывах повышения эффективности борьбы с коррупцией.

Вызывает серьезную озабоченность раздел 3 программы, озаглавленный «Обеспечение внутренней и внешней безопасности», который состоит из трех подразделов: вооруженные силы, внешняя политика и внутренняя безопасность. Ознакомившись, к примеру, с подразделом «Внешняя политика» (3.2), невольно мысленно переносишься в какой-то виртуальный мир, где нет ни объявленных санкций против России, являющейся стратегическим союзником Армении, гарантом ее безопасности; где нет крайней поляризации ситуации вокруг Ирана, обусловленной выходом США из «ядерной сделки», которая повлекла за собой серьезные осложнения в отношениях США — ЕС.

Gov.am Никол Пашинян

Вне внимания авторов программы остались и два письма, направленные в течение одной недели президентом США Дональдом Трампом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. При этом примечательно, что в первом письме от 26 мая т. г. Д. Трамп поздравил своего коллегу и азербайджанский народ с 100-летием со дня образования Первой республики, отметив, что «предстоящие месяцы откроют перспективы для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, что создаст более хорошие условия для расширения американо-азербайджанского сотрудничества». Из логики этих слов следует, что «создание более хороших условий для расширения американо-азербайджанского сотрудничества» предполагает урегулирование конфликта на условиях, удовлетворяющих азербайджанскую сторону.

Отметим, что президент США не поздравил руководство Армении и армянский народ с 100-летием провозглашения Первой Республики Армения. А второе письмо Д. Трампа от 30 мая т. г. И. Алиеву было по случаю заполнения Южного газового коридора первым газом. В этом письме, в частности, было заявлено: «Крупные нефтяные месторождения Азербайджана приносят стабильность на мировой энергетический рынок. Добыча газа в Вашей стране внесет вклад в экономическую безопасность Турции и Европы».

Я вовсе неслучайно упомянул об этом. Так, еще 30 января 2018 г. на электронном портале «Экономика сегодня» была опубликована небезынтересная статья под весьма недвусмысленным заголовком: «Южный газовый коридор стал дорогой попыткой США подорвать новые проекты России в Европе». Приведем выдержку из этой статьи: «Ориентировочная стоимость Южного газового коридора на момент начала переговоров составила более $45 млрд… Это не что иное, как взятка в размере $45 млрд, которую США дают угодному им режиму в Азербайджане». На этом фоне, думается, что в программе следовало хотя бы упомянуть обусловленные вышеприведенными обстоятельствами возможные вызовы безопасности Армении, более того, озвучить опасность развязывания новой военной агрессии со стороны Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики.

President.az Ильхам Алиев

Причем следовало бы ясно указать, что в случае начала такой агрессии, она неминуемо приведет к вовлеченности в конфликт стратегического союзника Азербайджана — в лице Турции и стратегического союзника Армении — в лице России. Между тем уже не является секретом, что на современном сложном этапе создание напряженности в российско-турецких отношениях, в условиях развивающихся и углубляющихся военно-политических и экономических отношений между Россией и Турцией, полностью соответствует стратегическим интересам известного центра силы мировой политики. Ведь не секрет, что согласованная позиция лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию, последовательная реализация договоренностей, достигнутых 4 апреля 2018 года в Анкаре на саммите Россия-Турция-Иран, отнюдь не находит одобрения со стороны международной коалиции во главе с США.

Думается, что было бы вполне оправданно, если составители программы в подразделе «Внешняя политика» наметили бы проведение таких мероприятий, внешнеполитических инициатив и акций, которые в своей совокупности закрепили оценку, данную сотрудничеству Армении с ЕС со стороны Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, как-то: Армения и Евросоюз никогда не был так близки, как сейчас (из видеообращения к участникам Конференции европейского планирования, 12 марта 2018 г. — А.Г.).

А также оценку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, высказанную в апреле т.г. в интервью армянским СМИ. Так, на вопрос: «Как Вы оцениваете развитие двусторонних отношений России и Армении за последние десятилетия?», — Сергей Викторович ответил: «Отношения России и Армении — это отношения союзничества, стратегического партнерства. Эти термины закреплены в двусторонних договорах, в документах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эти связи охватывают все без исключения сферы деятельности государств, все сферы жизнедеятельности наших народов от политики в области безопасности, внешней политики до культуры, экономики, технологических контактов, гуманитарных связей, образования и многого другого». К сожалению, вместо тщательного осмысления сути этих высоких оценок официальных Брюсселя и Москвы, в программе читаем шаблонный, никого и ни к чему предметному не обязывающий перечень установок, без каких-либо месседжей, хотя бы Турции и Азербайджану, а также сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Можно было и далее продолжить анализ отдельных вех и разделов программы, но, думается, что в этом нет необходимости. Представленный документ, к сожалению, составлен без анализа состояния уровня социально-экономического развития Республики Армения на современном этапе, без предметного указания узких мест в экономике страны и определения путей их преодоления. В программе отсутствует видение и определение приоритетов, целей, целевых индикаторов и насущных задач, требующих решения в кратчайшие сроки, а также указание путей их реализации, уже не приходится говорить о ресурсном обеспечении стратегических планов государственных органов и программ развития, отмеченных в программе. Таким образом, мы вправе утверждать, что не учтена общепринятая методика разработки программных документов на основе выявления процессов и тенденций, существующих во внутренней и внешней сфере; не обозначен круг возможностей и потенциальных угроз развития страны; четко не определены проблемы, решение которых необходимо для дальнейшего развития страны. Весь комплекс этих вопросов вызывает тревожные ассоциации и невольно на память приходит образное выражение Сенеки: никакой ветер не будет попутным, если не знаешь, куда плыть

P.S. Представленная на рассмотрение Национального Собрания программа правительства Республики Армения, в силу ряда причин, увы, обречена на провал. И в пользу этого неутешительного вывода говорит ряд фактов, к примеру: во-первых, при постановке целей в программе нет четкого определения того, какого конкретного результата составители программы хотят достичь; во-вторых, ни одна из поставленных в программе целей не является измеримой, то есть не установлены и полностью отсутствуют критерии для измерения процесса выполнения конкретного взятой цели.

Между тем отсутствие хотя бы этих двух факторов делает вполне неопределенной достижимость расплывчато обозначенных в программе целей. А это обстоятельство, в свою очередь, будет отрицательно влиять на мотивацию государственных и муниципальных органов, ответственных за реализацию этих программных установок.

При этом отметим также, что в программе абсолютно отсутствуют вопросы о наличии ресурсов, в частности, материальных и финансовых, для обеспечения исполнения поставленных задач. Отсутствие в программе конкретно обозначенных общенациональных целей РА, естественно, не может мобилизовать участников решения задач, стоящих перед отраслями экономики, конкретными корпорациями, предприятиями и организациями, так как они не могут в полной мере осознать свой вклад в достижение общенациональных целей.

И, наконец, в программе нет четкого определения конечного срока реализации сформулированных задач, пожалуй, за исключением сроков подготовки внеочередных парламентских выборов.

Эти и другие вопросы наводят на мысль, что составители программы, будучи абсолютно некомпетентными в области государственного управления, тем не менее, в случае провала, который, увы, предрешен, обозначили для себя пути для отступления. При этом вполне ожидаемо, что отсутствие сколько-нибудь ощутимых положительных перемен в социальной сфере сегодняшними власть предержащими, естественно, будет объяснено не как результат собственной некомпетентности, а как следствие, якобы, имевшего место саботажа со стороны прежних властей, а это предсказуемо будет сопровождаться «новыми разоблачениями», разного рода «коррупционными скандалами», широко пропагандируемой «охотой на ведьм» и пр. пр.

В условиях неразрешенного Нагорно-Карабахского конфликта, крайне обострившегося международного положения вокруг Ирана, продолжающейся со стороны Запада политики санкций против нашего стратегического союзника Российской Федерации, что ощутимо негативно отразится на финансах РА, представленная на рассмотрение Национального Собрания программа правительства Республики Армения может стать серьезным вызовом безопасности нашей страны.

Арташес Гегамян, депутат парламента от Республиканской партии Армении, сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА, руководитель делегации парламента РА в Межпарламентской ассамблее Православия, председатель партии «Национальное Единение»