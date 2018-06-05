В КНДР сообщили о намерении сирийского лидера встретиться с Ким Чен Ыном.

Андрей Колеров. Лабиринт. 2000-е

«По данным агентства Associated Press, Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Асад заявил об этом 30 мая. принимая верительные грамоты у посла КНДР».

Принял и вот что сказал:

«Мир приветствует знаменательные события на Корейском полуострове, произошедшие недавно благодаря выдающемуся политическому уму и мудрости руководителя Ким Чен Ына. Я уверен, что он достигнет окончательной победы и непременно осуществит объединение Кореи».

Чего это он, Асад, вдруг?

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

А почувствовал свою близость к корейскому режиму, привлечён стойкой самостоятельностью Ына, тем бесстрашием, с которым ЫН бросил вызов империи Соединённых Штатов.

Почувствовал родственную душу.

И хотел бы, чтобы два храбрых государства сблизились.

Как видим, bad boys начинают объединяться.

Европейские bad boys тоже.

В середине мая мне довелось побывать в небольшом итальянском городе Varese (известен с 992 года), что в Ломбардии.

Я был приглашён выступить перед «культурной ассоциацией Terra Insubre», как они себя называют. Существуя с 1996 года, ассоциация занята «изысканиями и возрождением исторического этно-культурного наследства Инсубрии, а в более широком плане всего — альпийского и среднеевропейского ареала».

Terrainsubre.org Terra Insubre

Ну чтобы сразу стало понятным — это сепаратисты, одна из твердынь той самой Ломбардской Лиги, о которой в России знают и которая, видоизменившись в партию Lega, в союзе с «Движением пяти звёзд» пришли к власти в Италии, премьер-министром стал их ставленник Джузеппе Конти.

Варезэ — возможно, самая главная твердыня ломбардийской независимости: если я ничего не напутал, именно здесь в своё время зародились идеи отделиться от Италии.

Это в Варезэ мне не раз приходилось слышать такое шутливо-экстремистское кредо: «За рекой По кончается Европа, к югу от реки По живут уже не европейцы». (Заметьте, что Рим для ломбардцев тоже не Европа.)

Река По отделяет Ломбардию и Венето от Италии, По впадает в Адриатику чуть южнее Венецианского залива.

Зал приемов и собраний, он же обеденный зал ассоциации, украшен флагами европейских территорий, борющихся за свою независимость. Я обнаружил, что сижу под полотнищем флага независимой Корсики: чёрный силуэт человека с повязкой на глазах, слева от меня висел жёлто-красный флаг Каталонии…

Gigillo83 Инсубрия на карте

Я привёз с собой в Россию плакат Ассоциации, на котором отмечены яркими языками пламени те регионы Европы, которые претендуют на независимость.

Привожу здесь итальянские названия этих focolai independantisti (индепендантистских очагов), перевода они, на мой взгляд, не требуют.

Итак, Великобритания помечена сразу несколькими языками пламени:

Scozia, Irlanda del Nord, Galles, Isole Shetland.

От Испании угрожают отделиться:

Catalogna, Puesi Baschi.

От Франции:

Corsica, Bretagna, Savoia.

От Италии:

Lombardia, Veneto.

От Германии:

Baviera.

От Польши:

Slesia.

Бельгию разорвут Fiandre и Vallonia.

Так вот, вероятно, будут пощипаны крупные европейские государства. Получается, что если independantisti твёрдо будут идти к независимости (а многие уже прошли две третьих пути), в Европе в ближайшие годы образуются как минимум пятнадцать новых государств.

Государства, конечно же, в момент их возникновения все являются самопровозглашёнными. Только потом, много позже их признают уже существующие государства.

Так что самопровозглашённым имеет смысл сбиться в стаю, вместе теплее и безопаснее.

Superzen Павия, площадь перед Кафедральным собором

Собравшиеся на моё выступление в Ассоциации явно не были простолюдинами: адвокаты, профессура, нотариусы, банкиры, журналисты, бизнесмены, что называется — солидные люди. На следующий день в Милане меня представили губернатору Ломбардии. Внешне ломбардцы больше похожи на баварцев или швейцарцев, чем на итальянцев, римлян например.

Последние лет восемьсот ломбардийцы только и делали, что оборонялись от швейцарских и итальянских соседей. Так им хотелось бы оформить свою доказанную в войнах независимость. Пока они возглавили итальянскую государственность, но вряд ли это последний их политический шаг. Главный город Ломбардии — Милан, и он богат и соперничает с Римом.

Под знамёна Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии были в своё время согнаны все, кого удавалось подчинить.

Теперь они, те, кого удавалось подчинить, разбегаются.

Такой вот я увидел Европу. Она вся трещит по швам, Европа.

России было бы выгодно поддержать индепендантистов Европы.