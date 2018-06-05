На фоне предстоящих переговоров между США и КНДР, а также других актуальных международных проблемах, конфликт в Афганистане отошел на второй план. К несчастью, ситуация в Афганистане, похоже, становится всё более сложной, пишет Майкл Демпси в статье для американского издания The Hill.

U.S. Navy Афганистан

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Согласно данным ООН, в первом квартале 2018 года было убито более 750 гражданских лиц, еще почти 1 тыс. 500 человек получили ранения. В Кабуле произошли многочисленные нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате терактов в конце апреля 2018 года погибли несколько журналистов, освещавших события в Афганистане. Это нападение на журналистов стало самым кровопролитным за последние 10 лет.

ISAF Public Affairs Афганские боевики

С момента начала весеннего наступления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевикам удалось взять под контроль несколько районных центров, десятки афганских полицейских и солдат были убиты или ранены. Одним из самых крупных нападений стало наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западной провинции Фарах в мае 2018 года, в результате чего боевикам удалось установить временный контроль над административным центром. Несмотря на то, что всплеск насилия и тактические неудачи афганского правительства всегда сопутствуют сезонным наступлениям боевиков, есть несколько тревожных признаков, на которые стоит обратить особое внимание.

В офисе специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR) недавно заявили, что в 2017 году численность афганских сил безопасности сократилась примерно на 20 тыс. человек. В SIGAR также пришли к печальному выводу, что большая часть из почти пяти миллиардов долларов, потраченных в рамках программ по стабилизации афганских районов, отбитых у боевиков, была потрачена впустую. Снижение численности афганских войск дополнительно осложняет ситуацию. Усилия, направленные на укрепление боевого потенциала афганской армии, являлись ключевой частью всеобъемлющей стратегии США в Афганистане в течение последних нескольких лет. Президент США Дональд Трамп лишь повторил о необходимости улучшения работы афганских военных в своей афганской стратегии, озвученной в августе 2017 года.

Также вызывают тревогу недавние сообщения в СМИ со ссылкой на официальных лиц США и Афганистана о том, что в настоящий момент численность боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигла 60 тыс. человек, что существенно отличается от показателей, озвученных всего четыре года назад (20 тыс.). Несмотря на то, что достаточно сложно добиться точной оценки численности боевиков, тенденция вызывает опасение.

Согласно оценкам SIGAR, Кабул контролирует около 65% населения страны. Сотрудники BBC провели свой собственный всесторонний анализ и пришли к выводу, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время открыто ведут свою деятельность на 70% территории страны. Независимо от того, какой отчет является более точным, для афганского правительства складывается довольно печальная картина.

U.S. Army Афганские силовики

Наконец, непростая ситуация в сфере безопасности и продолжающийся политический тупик наносят ущерб афганской экономике. Согласно прогнозам, рост ВВП в 2018 году составит всего 2,5%. Это означает, что в обозримом будущем Кабул не сможет направить дополнительные средства на обеспечение собственной защиты. В настоящее время афганское правительство может обеспечить менее 10% своего оборонного бюджета.

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На этом фоне Вашингтону следовало бы предпринять ряд шагов, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

Во-первых, президент Афганистана Ашраф Гани выразил готовность начать переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без предварительных условий, и, хотя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказался от прямых переговоров с афганскими должностными лицами, рассматривая их в качестве марионеток США, боевики всё же могли бы принять участие в более широком диалоге. Дипломаты США могли бы предположить, что обсуждение долговременного военного присутствия США могло бы войти в повестку возможных переговоров только при условии активного участия Кабула в переговорном процессе.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Во-вторых, если Вашингтон сможет запустить переговорный процесс, то американские дипломаты могли бы предложить несколько мер по укреплению доверия, включая совместную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ненавидит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и хочет вытеснить данную группу с территории Афганистана. У США и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть общий враг.

Эти предложения могут показаться нереализуемыми, но разве продолжение боевых действий, увеличение количества авиаударов, сохранение ежегодного финансирования в размере $45 млрд и надежда на то, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё-таки сложат оружие, кажутся более эффективными, особенно с учетом текущих тенденций?

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Возможно, настало подходящее время, особенно учитывая оттепель в отношениях между Кабулом и Исламабадом, для начала переговоров между противоборствующими сторонами. Переговоры следует начать о минимальных взаимоприемлемых условиях, отказавшись от надежды на достижение максимальных целей.