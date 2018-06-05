Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. По этой причине глава Белого дома установил 25-процентные пошлины на импортную канадскую сталь и 10-процентные пошлины на алюминий, пишет Дов С. Закхайм в статье для американского издания The Hill.

Norad.mil Празднование 60-й годовщины НОРАД

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо указал, что решение Трампа является оскорблением для канадских солдат, которые вместе с американскими солдатами «сражались и погибали в период Второй мировой войны и в горах Афганистана». Данное напоминание не имеет большого значения. Также премьер-министр недоумевает, как «канадская сталь, которая используется для производства военной техники в США и Канаде, а также канадский алюминий, используемый в строительстве» как канадских, так и американских истребителей, могут представлять угрозу для национальной безопасности США.

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Если президент Соединенных Штатов говорит, что Канада представляет угрозу, значит, так оно и есть, иначе он не стал бы об этом говорить.

Канада действительно представляла угрозу для США, особенно в XIX веке. В конце концов, не так давно Канада, контролируемая Британской империей, воевала с Соединенными Штатами. Действительно, в сентябре 1813 года американский флотоводец Оливер Хазард Перри нанес поражение кораблям военно-морских сил Британии на озере Эри. Это был один из великих американских военно-морских триумфов в период Англо-американской войны 1812−1815 годов.

Спустя 30 лет Соединенные Штаты почти развязали войну с Великобританией из-за Орегон-Канадской границы. Наконец, президент Джеймс Бьюкенен в 1861 году принял решение о введение пошлин, получивших название Тариф Морилла, на товары (в том числе из Канады), которые импортировались в США. Бьюкенен стремился защитить еще неоперившиеся американские отрасли. Очевидно, мистер Трамп считает, что эти отрасли промышленности еще не в полной мере созрели и все еще нуждаются в защите. Даже несмотря на то, что Канада больше не находится под прямым британским правлением, она по-прежнему представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов, по крайней мере, в сознании Трампа.

Джордж Хили. Портрет Джеймса Бьюкенена. 1859

Все вышеизложенное, без сомнения, станет неожиданностью для заместителя командующего Северо-Американским аэрокосмическим командованием (НОРАД) канадского генерал-лейтенанта Пьера Сен-Аманда. НОРАД расположено на авиабазе Петерсон в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Аманд и его канадские коллеги совместно с военными США входят в состав НОРАД. Они несут ответственность за сбор данных и координацию всемирной системы датчиков, которая обеспечивает раннее предупреждение о морских, воздушных и космических угрозах. Информацию получают как американское командование, так и канадское. Очевидно, учитывая точку зрения президента США, генералу Аманду и его подчиненным больше нельзя доверять, поскольку они являются воплощением реанимированной угрозы для национальной безопасности США.

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Бессмысленные заявления Трампа относительно пошлин в отношении канадских товаров спровоцировали очень серьезную реакцию со стороны Оттавы. Канада введет собственные пошлины на ряд американских товаров, общей стоимостью в $13 млрд, включая пиво, виски и йогурт. Самый сильный удар канадские пошлины нанесут шести американским штатам — Мичигану, Огайо, Пенсильвании, Нью-Йорку, Иллинойсу (суммарный экспорт в Канаду составляет $1 млрд) и Техасу (экспорт в Канаду составляет $900 млн). Все перечисленные штаты, кроме Нью-Йорка и Иллинойса, поддержали нынешнего главу Белого дома на выборах 2016 года.

Остается только надеяться на то, что ответная реакция Канады на заявления Трампа об угрозе национальной безопасности ограничится только торговлей и упомянутым выше заявлением Трюдо. Ни одна страна не может себе позволить возникновение малейшей напряженности в рамках НОРАД, не говоря уже о его расформировании. Единственными бенефициарами такого решения стали бы Россия и Китай. Но едва ли сложившаяся ситуация никак не повлияет на функционирование НОРАД, если половина его персонала теперь воспринимается в качестве угрозы для национальной безопасности только потому, что они носят военную форму с канадским флагом.