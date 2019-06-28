Вступление республик Прибалтики в Североатлантический альянс создало большую неопределенность. С одной стороны, линия соприкосновения с НАТО сдвинулась далеко на восток и сегодня проходит примерно в сотне километров от Санкт-Петербурга. Помимо сухопутных вопросов это создало очевидную фланговую угрозу Балтийскому флоту РФ и проблему обеспечения стратегической устойчивости калининградского анклава. В то же время географическая специфика региона, его финансовые возможности, а также явное несоответствие фактических шагов руководства Блока масштабам их позиционирования в СМИ, говорят о том, что Прибалтика по-прежнему остается слабым предпольем. Чем-то вроде обширной нейтральной полосы.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

Потому особую ценность представляют аналитические доклады по разным аспектам военной безопасности, составляемые для правительств стран — членов альянса, а также его собственного военно-политического руководства. В частности, речь идет о докладе Air Defence of the Baltic States Международного центра по обороне и безопасности (ICDS), составленного в мае текущего года по запросу правительства Эстонии.

Хотя формально ICDS является частной аналитической организацией, в своей области она имеет значительный авторитет. Как потому, что ее сотрудниками являются бывшие высокопоставленные офицеры и чиновники, так и благодаря их активным связям с действующим руководством НАТО, командующими вооруженными силами и правительствами стран.

В частности, авторами данного доклада являются: сэр Кристофер Харпер — маршал авиации ВВС Британии (бывший помощник министра Ее Величества по делам вооруженных сил Британии; с 2009 по 2011 год — заместитель командующего ОВС НАТО; с 2013-го — начальник международного штаба НАТО); Тони Лоуренс — до сентября 2017-го руководитель ICDS, с 2006 по 2013 советник правительства Эстонии по вопросам национальной безопасности; Свен Сакков — с 2014 по 2016 год директор Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО. В период с 2008 по 2015 год он занимал должность заместителя министра обороны Эстонии.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Кристофер Харпер

Во вступительном слове авторы документа также выражают благодарность за активное участие в его составлении генералу Филиппу Бридлаву — с мая 2013 года верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе.

Так что выводы доклада заслуживают доверия более чем. Хотя по своему содержанию они в значительной степени неожиданны. Если сформулировать коротко, то авторы говорят прямо — НАТО не располагает возможностью защитить Прибалтику в случае военного столкновения с Россией. Более того, весь северный фланг Центрального командования, каковым в Брюсселе считают Прибалтийский регион, находится под непреодолимой воздушной угрозой со стороны российской армии.

Планы по обороне Литвы, Латвии и Эстонии основаны на их занятии передовыми частями других членов альянса, так как собственные возможности местных вооруженных сил достаточны максимум для недолговременной очаговой обороны в ограниченном количестве мест. Однако без абсолютного господства в воздухе переброска резервов даже из Польши, скорее всего, окажется сорванной. Тем самым вопрос противовоздушной обороны приобретает стратегическое значение. Но дела в нем обстоят не радужно.

U.S. Department of Defense Филип Бридлав (в центре)

На данный момент прибалтийские страны не обладают сколько-нибудь значимой боевой авиацией совсем, имеют противовоздушные комплексы только ближнего радиуса и сейчас, за исключением Литвы, способны организовывать лишь ближнее полевое противовоздушное прикрытие расположения сухопутных частей. От всех прочих Литва отличается наличием двух батарей норвежских комплексов NASAMS с дальностью стрельбы до 40 км. Как отмечается в докладе, они предназначены для прикрытия городов Вильнюс и Шяуляй. Первый является столицей, во втором расположен важный узел коллективной системы ПВО Прибалтики. Впрочем, сегодня в Литву поставлена только одна батарея, поставка второй по контракту должна быть закончена к 2020 году.

Такой уровень авторы доклада считают однозначно недостаточным. Даже с учетом развертывания в Польше и Латвии двух американских батарей ЗРК Patriot. В том числе и потому, что на реальном боевом дежурстве из них находится только одна, в то время как вторая используется руководством США и НАТО в рекламных целях, за счет участия в разных местных торжественных мероприятиях пропагандируя нерушимость евроатлантического единства.

Учитывая, что цена одной ракеты AIM-120, которыми стреляет комплекс NASAMS, составляет в среднем 1,1 млн долларов, без внешней помощи США создать даже для двух батарей достаточный боезапас не представляется возможным — требуется по меньшей мере 160 млн долларов. Однако, учитывая позицию Трампа насчет «Европа должна платить Америке за безопасность», фактическое выделение даже этих средств находится под вопросом. В докладе неоднократно отмечается, что систему ПВО прибалтийские страны обязаны создавать, опираясь, прежде всего, на собственные финансовые возможности. Но так как они ограничены, ожидать многого в сколько-нибудь значимой перспективе не следует.

Таким образом, командование альянса полагает, что в среднесрочной перспективе развитие возможностей ПВО Прибалтики должно идти по двум комплексно сочетающимся направлениям.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

Основным является формирование на территории региона передового рубежа радиолокационного наблюдения, интегрированного в единую цифровую систему НАТО, центр которой дислоцирован на базе ВВС Рамштайн в Германии, а промежуточное командование северным флангом находится в немецком городе Удем. В теории интеграция общей системы ПВО Прибалтики BALTCOM в NATINAMDS обеспечит альянсу возможность наблюдения за воздушной обстановкой вплоть до 200 км в глубину российской территории, что позволит своевременно реагировать на любые воздушные угрозы как в мирное, так и в военное время.

Однако для этого требуется тесное взаимодействие всех существующих элементов системы также с летающими радами системы AWACS, комплексами корабельного базирования Иджис (Aegis), а также патрулями обычной авиации.

На практике регион располагает всего десятью разнородными РЛС (в Эстонии 4, в Латвии — 3, в Литве — 3), на данный момент контролирующими только собственное воздушное пространство на средних и больших высотах, а также гражданское движение. Контроль малых высот фрагментарный, а беспилотники не фиксируются совсем. Хотя государства региона и вложили много средств и сил в создание единой системы связи и обмена информацией BALTCOM, ее фактические возможности по-прежнему оставляют желать лучшего. При том что фактически все РЛС региона замкнуты на единый центр командования и управления в литовском Шауляй, что делает его ключевой уязвимой точкой, способной разрушить систему в целом.

Упомянутый недостаток авторы доклада «рекомендуют» устранить путем расширения уровня интеграции BALTCOM и повышения степени ее децентрализации. В частности, единых центров управления рекомендовано создать три (по одному в каждой стране), с организацией их посменного боевого дежурства (это также полезно для обучения личного состава), количество терминалов НАТО системы тактического обмена данными Link 16 (TADIL J) необходимо увеличить с нынешних 9 до минимум 20. Кроме того, большое внимание уделяется необходимости развития информационного сотрудничества с системами ПВО Швеции и Финляндии.

При этом отмечается, что успех можно ожидать только в рамках нагрузки мирного времени. Для любого кризисного уровня инфраструктура не готова, как в техническом, так и в политическом смысле.

Это особенно видно на примере второго направления развития ПВО региона — авиации. Как говорилось выше, Литва, Латвия и Эстония собственными возможностями в этой сфере не располагают и не имеют финансовых ресурсов что-либо изменить в любой перспективе. Таким образом, воздушное прикрытие может быть обеспечено только авиацией НАТО, а ее в Прибалтике пока нет. Точнее, она присутствует только в виде воздушных патрулей в рамках начатой в 2004 году программы Baltic Air Policing. Однако в ней задействовано, причем на ротационной основе, всего четыре истребителя НАТО, временно базирующихся на авиабазе в Шауляй (Литва) и еще четыре — в Эмари (Эстония). С 2014 года, в рамках ежегодных учений ВВС НАТО в Европе, к ним периодически присоединяются еще две пары истребителей с базы Рамштайн в Германии.

Для осуществления патрульных операций мирного времени этого достаточно. Тем более что даже в них по-прежнему ощущается острый дефицит квалифицированного персонала в структурах управления. Докладчики рекомендуют даже привлекать гражданских служащих, в том числе — иностранных. Для обеспечения успешного решения задач ПВО в кризисные период перечисленного недостаточно от слова совсем.

В Прибалтике необходимо формировать постоянную воздушную группировку численностью не менее 60−80 бортов. Впрочем, учитывая размеры региона, местом ее базирования предпочтительно рассматривается Польша. Однако степень реализуемости этой рекомендации пока остается туманной. Размещать дополнительные силы в Европе США не намерены, а европейские участники выделять свои контингенты не желают.

Ministry of National Defence Republic of Lithuania Учебно-тренировочные самолёты ВВС Литвы L-39C над Шауляем

Таким образом, в целом доклад ICDS производит очень двойственный характер. Исходя из качественного и подробного анализа текущего положения дел, ненужность Прибалтики в НАТО выглядит очевидной. На данный момент она фактически является регионом с отрицательной связностью, оборонять который альянсу теоретически нужно, но практически невозможно. Вкладываться в развитие военной инфраструктуры там бесперспективно, так как военное поражение там в случае войны очевидно.

Тем не менее альянс считает нужным продолжать имитировать в Прибалтике высокую военную активность и поддерживать в правящих элитах местных государств убеждение в готовности блока защищать регион буквально до последнего солдата, танка и патрона. В то время как в реальности речь идет о дислокации там очень небольших сухопутных контингентов, которые, в случае чего, могут быть быстро отведены в тыл (по меньшей мере в Польшу). Впрочем, их полная потеря критичной также не считается.

Судя по тому, как часто в докладе отмечается необходимость прибалтов самим заботиться о своей безопасности и рекомендуется расширять закупки различного, прежде всего, американского вооружения, интерес НАТО (читай, в первую очередь США) к Прибалтике носит преимущественно меркантильный характер. Ирония происходящего заключается в том, что местные правящие элиты рассматривают членство в альянсе как возможный источник финансового дохода за счет американских «безвозмездных программ» военной помощи. Тот факт, что на протяжении последних 4−5 лет они только сокращаются, прибалтийскими политиками, очевидно, игнорируется.

В заключение следует резюмировать, что на данный момент и на перспективу по меньшей мере пяти-семи ближайших лет Прибалтика продолжит оставаться слабо контролируемым рубежом НАТО, сколько-нибудь надежное поле радиолокационного наблюдения которого начинается лишь юго-западнее Каунаса. Примечательно, что это, пусть и в очень обтекаемых и абстрактных формулировках, пишут сами аналитики НАТО.

И хотя докладчики используют бравые формулировки, известные факты политического обострения между США и Европой внутри альянса говорят о том, что в целом правильные рекомендации специалистов в реальной жизни реализованы не будут. Следовательно, текущее положение с ПВО в Прибалтике можно считать стабильным на достаточно долгий период. Это также означает, что на данном участке России удалось достичь долгосрочного стабильного уровня военного паритета с НАТО.