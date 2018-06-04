Москва, 3 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах, сообщили 3 апреля в Кремле.

кадр из видео

«Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России», — заявил глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879013" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

К сдаче в эксплуатацию готовы перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.

Перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки в Донецке оснастили передовым высокотехнологичным медицинским оборудованием. В спортивной школе олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске создали условия для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским соревнованиям.

Глава государства отметил, что, несмотря на непростую текущую ситуацию, в новых регионах строятся и ремонтируются жильё, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Помимо этого, как уточнил президент, налаживается сельскохозяйственное и промышленное производство.

В этой связи Путин напомнил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития.

Глава государства ранее неоднократно отмечал, что каждый вложенный рубль должен отразиться на улучшении качества жизни людей. В новых регионах в кратчайшие сроки создаётся новейшая инфраструктура, отвечающая всем современным стандартам. Она открывает перед субъектами совсем иной уровень жизни. Особенно символично и важно открытие новейшего перинатального центра — места, где будут появляться на свет маленькие жители Донбасса, где медики будут сражаться за каждую жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что новые российские регионы нужно как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны.

В Мариуполе, как стало известно 3 апреля, приступили к восстановлению старой водонапорной башни со столетней историей. Восстановительные работы исторического строения, построенного ещё в 1910 году, планируют завершить к июню.