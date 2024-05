Далеко не секрет, что США активно поставляют вооружение своим союзникам на Ближнем Востоке, в том числе и различным негосударственным группировкам, участвующим в гражданской войне в Сирии, а также Ираке. Также поддержку получают и союзные правительства, например, иракское, или афганское. Все эти поставки объединяет один интересный факт — имеется потребность в оружии советского образца, к которому привыкли в этих странах. Кроме того, оно в большинстве случаев проще в эксплуатации. При этом оно, очевидно, не производится в США и большинстве стран НАТО. Каким же образом, и где Пентагон «достаёт» оружие советского стандарта и поставляет его на Ближний Восток?

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Пентагон закупает оружие у частных компаний

Схема поставок оружия советского стандарта американцами достаточно интересна — Пентагон не закупает его за рубежом самостоятельно — вооружение должно быть приобретено у частной компании, являющейся посредником, и только потом оно передаётся военными нуждающимся в нём союзникам. Кроме того, США не оказывают прямой финансовой помощи большинству союзных сил на Ближнем Востоке, так как имелся печальный опыт с нецелевым расходованием полученных средств, поэтому уже многие годы поставляют только само оружие и услуги по обучению персонала.

Такой подход фактически создал целую отрасль для предпринимателей. Были даже случаи, доходящие до абсурда, к примеру, в 2006 году компания AEY INC., создателем которой был 19-летний Эфраим Дивероли, к которому позже присоединился Давид Пакуз (в 2005 году ему было 23 года) получила контракт от Пентагона на поставку оружия и боеприпасов для Афганистана на общую сумму около $300 млн (речь шла о почти 100 млн боеприпасов калибра 7,62 мм для АК-47, миллионах боеприпасов для снайперской винтовки Драгунова и т.п.). Но за предложенной компанией привлекательной стоимостью скрывалось мошенничество — вместо обещанных албанских боеприпасов, афганская армия получила давно просроченное китайское вооружение, которое было перепаковано под албанского производителя. Ко всему прочему, AYE INC. нарушила эмбарго на поставку китайской военной продукции. Этот скандал привёл к 4-х летнему тюремному сроку для Дивероли и ужесточению условий по сотрудничеству с Пентагоном для аналогичных компаний. Эта история была столь фантастической, что по ней был даже снят художественный фильм «Парни со стволами» (War Dogs).

На сегодняшний день американские частные компании совершают сделки с двумя государственными структурами — либо c Главным управление войск специального назначения министерства обороны США (United States Special Operations Command; SOCOM), либо с Picatinny Arsenal — военной научно-исследовательской и производственной организацией, находящейся под управлением Пентагона. Теперь США закупает у посредников только новое оружие и строже отслеживает его качество. Что касается закупаемых объёмов — то они только увеличились после того, как началась гражданская война в Сирии и Ираке.

Последние годы перед компаниями-посредниками стоит более сложная задача, чем раньше — организовать производство тех же боеприпасов советского калибра, да и самого оружия тоже. Задача усложняется тем, что закупки в России и Китае запрещены. Таким образом, целевыми становятся страны Восточной Европы, где сохранились некоторые производства или же хотя бы специалисты. Чаще всего дела ведутся с производителями в таких странах, как Болгария, Сербия, Чехия и т.д. Интересно, что сделок с украинскими производителями чаще всего стараются избегать — слишком высок риск срыва договорённостей. Номенклатура необходимого вооружения огромна, при этом найти в необходимом количестве некоторые виды боеприпасов проблематично — например 23-мм снаряды для зенитной установки ЗУ-23−2, оказавшейся очень популярной в сегодняшних конфликтах (она устанавливается на внедорожники и используется против сухопутных целей), вне России практически не производятся. Естественно, такие контракты становятся «лакомыми» кусочками, хотя и непростыми в плане организации — необходимо «с нуля» создать производство.

Ministry of Defense of Ukraine Зенитная установка ЗУ-23−2 ВСУ

За последние два года заключены контракты на сумму более $1,3 млрд

Определить точный расклад на этом сложном рынке достаточно сложно. На момент 2015 года в том, что касается поставок боеприпасов и оружия первая четвёрка компаний состояла из UDC USA INC. с контрактами на $74,3 млн, Global Ordnance с контрактами на $71,9 млн, Sierra Four Industries Corp. с $53 млн и Purple Shovel LLC. c $49,6 млн. Компании Alliant Techsystems Operations LLC и Chemring Military Product INC. имели на тот момент контрактов на $216,7 млн и $166,9 млн соответственно, но их деятельность связана не только с поставками оружия советского стандарта — их доля в приведённых суммах была меньше, чем у первой четвёрки.

На 2018 год ситуация достаточно резко изменилась — был заключён ряд крупных контрактов с компаниями посредниками общей суммой до $1,3 млрд долларов (информация от источников, близких к одной из крупнейших компаний отрасли). К примеру, министерство обороны США в 2017 году отчиталось о контрактах на сумму $500 млн, распределённых между UDC USA INC., Global Ordnance, Alliant Techsystems Operations LLC, Chemring Military Products INC. «Нестандартное» оружие и боеприпасы должны быть поставлены до 2022 года.

В целом, по данным источника в одной из перечисленных компаний, расклад на сегодняшний день таков — UDC USA INC. вырвалась в единоличные лидеры, имея портфель контрактов, достигающий $1 млрд. Остальные же $300 млн оказались распределены между другими компаниями. В целом, такой рост спроса на советское оружие, которое в последующем поставляется в зоны военных конфликтов, к сожалению, говорит о том, что не стоит ожидать снижения интенсивности гражданских войн на Ближнем Востоке. С другой стороны, по информации некоторых источников, основная доля поставок идёт проамериканским курдским подразделениям в Ираке и Сирии, а они в деструктивных действиях пока замечены не были. Однако их серьёзное усиление может создать в будущем проблемы для враждебной им Турции. Но не стоит отрицать и того факта, что серьезные объёмы оружия попадали и попадают в руки сомнительных группировок боевиков в Сирии — всего год назад вскрылся скандал с такими поставками силами азербайджанской государственной авиакомпании Silk Way Airlines. Тогда стало известно о минимум 350 рейсах, которыми на Ближний Восток доставили оружие из восточноевропейских стан. Источниками финансирования выступали США и Саудовская Аравия.

Подробнее: Баку «подставил» страны ЕС и США, продемонстрировав чешскую артиллерию