В Москве продолжают исправлять допущенные администрацией Юрия Лужкова ошибки. В этот раз речь пойдет о строительстве многоярусного гаража с бассейном на территории парка «Крылатские холмы». По словам местного активиста, рассказавшего ИА REGNUM о проблеме, вполне возможно, речь идет даже не о строительстве гаража, а об еще одном корпусе расположенного буквально в сотне метров бизнес-центра.

Свирин Игорь На школьном футбольном поле собирались построить бассейн

ИА REGNUM не раз писало о бедах, обрушившихся на парк «Крылатские холмы», в прошлых публикациях речь шла о борьбе местных жителей с непонятно каким образом завладевшим территорией велодороги и развернувшим бурную деятельность, несовместимую со статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ), ЗАО «Лата-Трэк». А также о попытках под эгидой экологического просвещения населения развернуть здесь очередной торгово-развлекательный центр «Этномир».

Подробности читайте здесь: Как уничтожить ООПТ Москвы с одобрения властей?

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В этот раз в роли пострадавшего оказалось само ЗАО «Лата-Трэк», попавшее под удар, если так можно выразиться, более крупного хищника. Конфликт разгорелся вокруг владения 13 по Крылатской улице (бывшая улица Деревенская). Данный участок земли граничит с куском финишной прямой Олимпийской велодороги, частично выходящей на Крылатскую улицу. Территория Крылатских холмов столь часто перемежевывалась, что трудно сказать определенно, по каким причинам данный кусок земли не попал в ведение компании «Лата-Трэк». Так или иначе, но длительное время на этом месте располагалась плоскостная парковка, пока не появилась идея построить на этом месте многоярусный гараж с бассейном и кафе. Здесь и появляется интересующий нас субъект ООО «Медикал Эстейт» (Миллхаус групп), которому, если верить информации ЗАО «Лата-Трэк», департамент городского имущества (ДГИ) передал в 2017 году этот участок в аренду.

Тут необходим небольшой экскурс в историю, а именно в 2003 год, когда миллиардер и на тот момент губернатор Чукотки Роман Абрамович вознамерился построить на территории ООПТ суперсовременный по тем временам медицинский центр. Отмечу, что у правозащитников, которые тогда входили во всяческие экологические и прочие советы при мэрии Москвы, возражений данная инициатива не вызвала. Претензии возникли позже, когда многие из экологов оказались в оппозиции к власти и появились утверждения, что земельный участок под медцентр был выведен из ООПТ.

Так или нет, идея понравилась столичным властям, а в управе района Крылатское так и вовсе с воодушевлением ждали появления медучреждения. Но, как это часто случается в новейшей российской истории, «что-то пошло не так», и вместо клиники появился очередной вульгарный бизнес-центр «Крылатские холмы». Естественно, арендаторам понадобились парковочные места, и их быстро нашли, урезав стояночное пространство расположенных на Крылатской улице спортивных объектов.

Видимо, этого показалось мало, вот и решили построить еще один гараж, который в процессе обзавелся соцобременением в виде бассейна. Это при том, что располагавшийся напротив зданий центра гаражный комплекс «аборигенов» сносится, и, как сообщается, на его месте возведут как раз многоярусный паркинг, а места там столько, что встанут еще несколько. Осмелюсь предположить, что паркинги скроют так ценимый буржуазией пасторальный вид, что совершенно недопустимо. Видимо, в том числе и поэтому даже в то, что здесь будет построен многоярусный паркинг, без бассейна, никто не верит. Сведущие люди пессимистично утверждают, что речь, видимо, идет о строительстве очередного корпуса бизнес-центра.

Откровенно скажу, что мне нет никакого дела до возникших у ЗАО «Лата-Трэк» проблем. Люди, на протяжении многих лет устраивающие на территории ООПТ авторалли, гулянки под видом экологической просветительской деятельности, запрещающие местным жителям посещать территорию парка, а сейчас льющие крокодиловы слезы, пытаясь в борьбе с более сильным противником привлечь на свою сторону общественной мнение, сочувствия вряд ли заслуживают.

Беспокоит другое, как отметил мой гид Сергей, чиновники и бизнесмены уничтожают уникальный спортивный объект, специально спроектированный первым советским олимпийским чемпионом по велоспорту, на тот момент тренером национальной сборной СССР по велоспорту Виктором Капитоновым (он выступал техническим заказчиком трассы) так, чтобы на Олимпиаде-80 победил другой наш мастер Сергей Сухорученков.

В заключение добавлю, что я не случайно начал разговор именно с «ошибок» прошлого градоначальника. Ну, посудите сами. В благословенные времена Юрия Михайловича всего-то и нужно было сделать, что открыть Генплан, выбрать территорию, и вместо новой станции метро, дороги построить очередной торговый центр, а вместо школы или парка — очередной жилой комплекс. Москва большая, места свободного много было, так мало того, еще и самые ликвидные куски земли под ООПТ отдали. И никто ведь не думал, что идущим на смену чиновникам также нужно будет согласовывать очередные ЖК и ТЦ и бизнес-центры.

А вышло, что несколько просчитались, земли стало не хватать, но и с этим бы наверняка справились. Здесь ликвидный участок изъяли, где-то компенсационный добавили. Да вот незадача, несмотря на прилагаемые нашими властями усилия, все еще остаются граждане, которые продолжают верить в закон, в слова президента о развитии человека и категорически не согласны с тем, что выгодоприобретателями от общих природных территорий оказалась очень узкая группа лиц. Вот и получается, что ни одно решение не обходится без того, чтобы властям не задали вопрос, а по какому праву вы распоряжаетесь общественными благами как своими собственными.

Что в итоге построят на этом кусочке олимпийской велодороги, мы наверняка когда-нибудь узнаем. Может даже, при активном противодействии москвичей планы скорректируют, и такое иногда в нашем городе случается. Пока лишь очевидно, что чиновники ведут с обществом необъявленную войну, постоянно меняя «правила игры», свои планы. Достоверно узнать о том, что появится в том или ином месте, не могут ни журналисты, ни местные жители, которых это касается непосредственно. Как помнится, даже закон такой был написан — об участии граждан в управлении своими территориями.

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