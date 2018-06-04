Опубликованная на днях статья нового заведующего корпунктом одной из центральных газет Японии «Майнити симбун» Хитоси Омаэ привлекла внимание в нашей стране. В России ей даны заголовки «Япония: уйдет Путин — уйдут и Курилы», «Как Япония Курилы возвращать собирается» или «Японские СМИ: Курилы под защитой Путина». В оригинале название менее броское — «Япония и Россия: переговоры о мирном договоре испытывают трудности. Премьер-министр должен проявить готовность заложить основу». Имеется в виду основу будущего мирного договора. То есть не решить проблему сейчас, а лишь заложить основу.

Yokota Air Base Сумо

Талантливого журналиста Хитоси Омаэ знаю не один год. Еще в бытность его простым корреспондентом «Майнити» в Москве, а затем во время поездок в Японию при встречах откровенно каждый со своих позиций обсуждали пути разрешения проблем взаимоотношений наших стран, в первую очередь, конечно же, так называемую «территориальную проблему». Беседовать с Омаэ-сан всегда интересно, ибо он принадлежит к когорте японских журналистов, кто, не оглядываясь на власти предержащие, честно и открыто без принятых в Японии иносказаний излагает свои мысли и соображения.

Вот и на сей раз, комментируя прошедшие в Санкт-Петербурге и Москве переговоры лидеров двух стран, он не просто перечисляет события визита, а ищет ответа на вопрос — что дальше? И отвечает: «Очевидно, что вопросы, связанные с подписанием мирного договора, не решаются так, как хотелось бы. Сложно представить, что Россия пойдет хоть на какие-то уступки по «северным территориям», имеющим прямое отношение к безопасности страны, с учетом быстро ухудшающихся отношений с США. Я думаю, что у Японии есть только один путь: вести плотные переговоры, ориентируясь на 10−20-летнюю перспективу и надеяться на изменения в международной обстановке».

Как бы отвечая японским «ястребам» в стане националистических сил, требующих от Абэ прекратить политику «заигрывания» с Россией и лично Путиным и занять более жесткую позицию, журналист разъясняет: «У Японии нет возможности вести себя с Россией жестко. Ей приходится взаимодействовать с Россией, чтобы рассредоточить риски в области безопасности. «У Японии нет рычагов воздействия на Россию», — признает источник в японских правительственных кругах. У России, преодолевшей хаос после развала СССР, нет причин, чтобы пойти Японии навстречу по территориальной проблеме».

Предупреждая против излишних иллюзий по поводу скорого разрешения «проблемы северных территорий», Омаэ-сан считает, что оптимистичные высказывания японского премьера на этот счет «порождают у японцев чрезмерные надежды и в то же время укрепляют скептические мнения о российских отношениях».

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин

Поддерживая курс на широкое торгово-экономическое сотрудничество Японии с Россией, вместе с тем собкор отмечает: «Премьеру Абэ следует подготовиться к тому, что его шаги станут основой для российско-японских отношений через десять и более лет. Я думаю, настало время подходить и к переговорам по совместной хозяйственной деятельности, и по мирному договору именно с этой точки зрения. Я услышал фразу, которая станет ориентиром для анализа перспектив российско-японских отношений. Это слова одного из японских дипломатов, который долгое время работал с Россией. «У премьера Абэ нет иного пути, как продолжить взаимодействовать с президентом Путиным. Я хочу, чтобы он воспользовался дружескими отношениями и хотя бы чуть-чуть улучшил отношения с Россией. Возможно, это приведет к мирному договору, когда Путина сменит другой руководитель». Однако даже такой сценарий Омаэ-сан считает слишком обнадеживающим.

Мысли японского журналиста показались мне близки предложенной автором этих строк более десяти лет назад идее применения в отношении противоречий по поводу способа пограничного размежевания «метода мидзуири». Хотя удивляться, думаю, не стоит — ведь именно в статье в «Майнити» я представил на суд японцев это мое «ноу-хау». Смысл моего предложения в следующем.

Как человек, много лет занимающийся двусторонними отношениями не только в научном, но и в практическом плане, могу взять на себя смелость и ответственность утверждать, что японо-российские противоречия по поводу территориального размежевания едва ли найдут свое разрешение в обозримом будущем. И дело тут не в политической воле или ее отсутствии. В известном смысле и русские, и японцы остаются заложниками взаимной недружественной пропаганды времен «холодной войны».

Бывая в Японии, при всякой возможности с удовольствием смотрю трансляции соревнований борцов сумо. Как известно, это такая чисто японская борьба толстяков, когда нужно одним из установленных приемов вытолкать соперника за очерченный круг арены или повалить его в круге. Всего в сумо существует 48 приемов. Но есть и довольно редкое положение, когда два борца, сцепившись в центре круга, стоят неподвижно минуту, другую, третью… Публика начинает выражать недовольство, и тогда рефери дает команду «мидзуири». Борцы отпускают друг друга и расходятся, чтобы, отдохнув, еще раз попытаться выяснить отношения.

davidgsteadman Сумо

Не напоминает ли такое положение в сумо территориальный спор наших стран? Все 48 приемов уже давно использованы, но соперники десятилетиями не могут стронуться с места. Так, может быть, воспользоваться правилами сумо и взять продолжительную паузу, что ни японцам, ни нам не угрожало бы потерей лица? Ведь мы еще не пробовали пожить, отложив территориальный спор в сторону. Кстати, мудрый Дэн Сяопин в свое время подписал с Японией мирный договор именно на таких условиях. Правда, японо-китайская договоренность прожила не столь долго, и сейчас территориальная проблема вокруг островов в Восточно-Китайском море Дяоюйдао (Сэнкаку) весьма обострилась, временами грозя даже вооруженным столкновением.

Jackopoid Острова Дяоюйдао (Сэнкаку)

Моя идея воспользоваться одним из правил сумо встретила интерес японцев, в том числе у политиков. Но ее с порога отвергли представители правых сил Японии, обвинив меня в коварном замысле «замотать вопрос», заставить японцев забыть о Курилах, намерении «под благовидным предлогом положить территориальный вопрос «под сукно». По-японски это называется «танаагэ» — положить на полку, то есть забыть. Не убеждали их и разъяснения, что при «мидзуири» соперники после перерыва и выработки новой тактики вновь встречаются для выяснения отношений в веревочном круге помоста — дохё.

Подвергли критике мое «изобретение» и единомышленники, указывая на то, что предлагая, пусть и длительную, отсрочку переговоров по Курилам, я оставляю японцам надежду на продолжение муссирования этой несуществующей с точки зрения международного права «проблемы». И в этом, конечно, есть своя логика.

Тем не менее высказанная Омаэ-сан позиция напомнила предложенный «метод мидзуири», и захотелось рассказать о нём еще раз.