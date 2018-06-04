В своей известной фразе бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль описал политику СССР следующим образом: «Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку». Многие эксперты нередко приходят к выводу, что политика современной России столь же таинственна и загадочна, как и во времена СССР. Однако недавние заявления президента РФ Владимира Путина, имевшие место в ходе Петербургского международного экономического форума, прояснили позицию страны на Ближнем Востоке, участие которой в регионе в последние годы становится всё более обширным, пишет Норман Бэйли в статье для издания Asia Times.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018 года, Санкт-Петербург

Читайте также: The Hill: У США есть инструменты для подрыва российского военного экспорта

Путин озвучил две совершенно неожиданные вещи. Во-первых, то, что Иран должен вывести свои силы из Сирии и прекратить свое вмешательство во внутреннюю политику Ирака, Сирии и Ливана. Во-вторых, российский президент признал, что Израиль имеет право на защиту своих границ, будь то северные границы или южные. Всё это было озвучено через несколько дней после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который теперь может объявить об еще одном внешнеполитическом успехе.

Учитывая приведенные выше высказывания, можно задаться вопросом: что предвещает такая российская политика для региональных позиций Ирана и США? Ответ на самом деле довольно прост: у Путина есть одна ключевая цель на Ближнем Востоке — укрепление и защита военно-морских и воздушных баз на сирийском побережье. Россия будет выступать против всего, что так или иначе ставит под угрозу сохранность этих баз. Разрастание влияния Ирана больше не приносит пользы, к тому же сирийское правительство в Дамаске больше не сталкивается с угрозой неизбежного краха.

Сирийское правительство хорошо знает, что обязано своим спасением России. Оно также знает, что в нынешних условиях Россия может развертывать свои военные базы без каких-либо препятствий. Что касается позиции России, то с ее точки зрения, Иран выполнил в Сирии свою функцию, поддержав сирийское правительство, поэтому его постоянное присутствие в стране больше не имеет смысла. Поэтому Тегеран должен покинуть Сирию.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху. 9 мая 2018 года, Москва, Кремль

С другой стороны, Израиль является самой сильной страной в регионе в военном отношении, и, вопреки общему мнению, Путин не является антисемитом. Всё совсем наоборот. Путин и Нетаньяху смогли достигнуть временного соглашения, которое приближается к статусу союза. Подобное обстоятельство не представляет угрозы интересам США, которые рассматривают Израиль в качестве ценного союзника, также учитывая то, что в настоящий момент Вашингтон сосредоточил свое внимание на борьбе с региональной политикой Ирана. Наряду с этим, Асад — это не просто равнодушный наблюдатель.

Нет сомнений в том, что Иран пытается превратить Ирак, Сирию и Ливан в полусуверенных сателлитов. Конечно, Асад не заинтересован в таком развитии событий. С другой стороны, он не может открыто противостоять интересам Ирана, поэтому Дамаск будет просто счастлив, если Москва встанет на пути иранских стратегических планов. Россия и Сирия не хотят оспаривать действия Израиля, направленные на обеспечение собственной безопасности. Москва и Дамаск будут только рады гарантировать отсутствие иранских сил вблизи сирийско-израильской границы. Всё это соответствует интересам как Израиля, так и США. Таким образом, Россия может превратиться в тактического союзника Израиля и США.

Что касается Ирана, то, вполне возможно, что он не будет особо возражать против позиции России. На фоне относительно низких цен на нефть и природный газ, продолжающейся засухи и не прекращающихся антиправительственных демонстраций, Иран вполне может объявить о своей победе в Сирии, вывести свои силы и сконцентрировать внимание своего репрессивного аппарата на внутренних проблемах. В конце концов, главным приоритетом для иранского руководства является выживание теократического правления.

Читайте также: Foreign Policy: Иран хочет остаться в Сирии навечно

Южные суннитские державы, такие как Египет, Саудовская Аравия и страны Персидского залива (за исключением Катара), несомненно, встретят инициативы Путина с распростертыми объятиями. Эти страны уже давно сошлись во мнении, что Израиль является важным региональным союзником, а Иран — это ключевой соперник в регионе.

Что касается другого значительного регионального игрока — Турции, то она также не станет противостоять российским планам. Учитывая то, что внутриполитическая и экономическая обстановка в Турции продолжает осложняться, ей, также как и Ирану, придется переключить свое внимание на внутренние проблемы, уменьшив свои внешнеполитические амбиции.