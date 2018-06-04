Эксперты отрасли не поддались паническим настроениям и разобрались, в чем суть предложений бизнесмена. Все началось с того, что En+ Group, принадлежащая Олегу Дерипаске, направила вице-премьеру правительства России Дмитрию Козаку свои предложения по поддержке компаний, попавших под санкции США. Внушительная часть мер связана с получением определенных льгот на энергетическом рынке. Крупнейший в России потребитель электроэнергии, на которого приходится каждый третий киловатт потребления в Сибири, предложил освободить его от платежей по договорам на поставку мощности. Инструмент гарантирует возврат вложений в генерацию за счет повышенных платежей промышленных, то есть оптовых потребителей. Как рассчитали в En+, на выплатах по ДМП можно экономить 13−18 млрд рублей ежегодно. Но наибольший резонанс в СМИ и общественности вызвал именно комплекс мер по сокращению перекрестного субсидирования в Иркутской области. Исторически в регионе самые низкие тарифы на электроэнергию в всей стране: за 1 кВт-ч платят всего 1,01 руб., тогда как остальные россияне в среднем — 4,3 руб. Более того, это в 3−3,5 раза ниже тарифа в других регионах Сибири и составляет лишь 36% от экономически обоснованного уровня. Причина в этом — в дотациях En+: компания только в прошлом году направила на перекрестное субсидирование свыше 3 млрд рублей. Группа и раньше указывала в органы госвласти на данную диспропорцию. Сейчас же в условиях санкций компания просит освободить ее от такой социальной нагрузки. Причем, как пишут СМИ, в Минэкономики РФ нашли это предложение рациональным. Однако далеко не все углубились в изучение предложений и сразу резко раскритиковали их: среди обычных граждан из-за поднятой в прессе шумихи возникли опасения, что меры спасения негативно скажутся на благосостоянии едва ли не всего населения страны. Эксперты отрасли рассмотрели ситуацию изнутри и пришли к выводам о беспричинности таких опасений. На поверку оказалось, что речь идет в основном лишь об оптовых потребителях электроэнергии: заводах и предприятиях, которые и предлагалось привести к более справедливым условиям закупок электричества по ДПМ.

Http://integral-russia.ru ПАО «Иркутскэнерго»

«Для оптовиков повышение цен в таком объеме, о котором говорит En+, не является серьезным. Ни о каком ударе по промышленности в этом случае говорить не приходится, никаких изменений экономического положения перечисленных гигантов промышленности ждать не стоит», — отметил гендиректор компании «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

По его словам, если правительство устроят предложения компании Дерипаски, стоимость электроэнергии в Восточной Сибири вырастет примерно в три раза, выйдя на общероссийский уровень.

«Уровень цен на электричество в Иркутской области и некоторых других субъектах РФ в этом случае лишь сравнится с общероссийским, и сибиряки будут платить по счетчику примерно столько же, сколько и россияне из других регионов, а может быть — и все равно меньшие суммы, — рассуждает Харитонов. — В любом случае, даже четырехкратное повышение цен не повлечет за собой разорения иркутян, т.к. разница все равно будет несущественной в масштабах месячных трат среднестатистической семьи»."Тарифы для населения рассчитываются по определенным правилам, туда ДПМ не закладывается. Но вот на других потребителях это вполне может сказаться. На них это и скажется, они и оплатят ДПМ. Но не население», — уверендиректор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Высшей школы экономики Илья Долматов.

«Дерипаска поднимает довольно важную тему. На сегодняшний день промышленные потребители электроэнергии — они несут дополнительную нагрузку, по большому счету, никак не связанную с, вообще-то, вот, электроэнергией как товаром напрямую. Но что я имею в виду: это перекрестное субсидирование, это и договор на поставку мощности. И в итоге мы пришли к абсолютно нерыночной системе, где нет никакой конкуренции, где нет никакого рыночного ценообразования и где в тариф заложена куча всякой ерунды», — заявилгендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

В итоге можно отметить, что En+ просто стремится избавиться от избыточной нагрузки за счет перехода на корректные цены на электроэнергию для крупных предприятий — в мировой практике такое встречается повсеместно. Но если инициатива Олега Дерипаски при глубоком и объективном рассмотрении не несет вреда, а в перспективе будет работать на повышение экономических результатов, то ее столь массовое осуждение вызывает у экспертов определенные вопросы. По крайней мере, одну группу заинтересованную в крахе идеи бизнесмена им удалось определить. Дело в том, что Иркутск давно известен как столица российского майнинга. Множество любителей легкой наживы, развернули в регионе производство различных криптовалют, вовсю пользуясь самым низким дотированным тарифом в стране. Причем, выгода подкрепляется тем, что майнерам не нужно платить налогов, создавать рабочие места и компенсировать производителям потраченную электроэнергию.

«В производстве криптовалют очень важна электроэнергия, — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — С точки зрения субъектов РФ, выгоды майнинга в Иркутской области очевидны, ведь «фермы» производятся в Китае, то есть здесь мы получаем короткое «плечо» доставки и быструю замену деталей. Плюс дешевая электроэнергия здесь практически идеальная ситуация: низкая стоимость рабочей силы для охраны и оперативных действий и дешевая электроэнергия. В целом в России таких субъектов очень мало, и Иркутская область считалась одной из лучших для майнинга. На высоком биткойне здесь было очень рентабельное производство, окупавшееся за 6−7 месяцев и даже быстрее».

Если правительство положительно отнесется к предложениям Дерипаски и тарифы на электричество повысят — это вполне вероятно может закрыть для майнеров иркутское «Эльдорадо», позволяющее им беззаботно зарабатывать внушительные деньги буквально из пустоты.

«Вот кто-кто, а майнеры пусть платят полную стоимость! Я бы вообще выявлял этих любителей качать мифические деньги из воздуха и, не дожидаясь общего повышения, включал бы им полный тариф, как и положено для всех граждан. А то хорошо устроились, — возмущаетсядиректор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. — В конечном итоге вообще непонятно, на кого они работают, да и зачем, потребляя наше электричество по льготным ценам».