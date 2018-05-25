В Вашингтоне царит зыбкое спокойствие. Причудливый манёвр Дональда Трампа с официальным отказом от встречи с лидером КНДР лишь подстегнул подготовку к этому саммиту, который должен состояться 12 июня в Сингапуре. Уже через сутки после письма Трампа Ким Чен Ыну обе стороны заявили о готовности к продолжению переговоров, а ещё через несколько дней возобновились встречи представителей обеих стран для согласования деталей встречи. Пока северокорейский лидер готовится к исторической встрече с американским президентом и проводит переговоры со своими соседями: Южной Кореей, Россией и КНР, Дональд Трамп может уделить время внутриполитической повестке дня.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Пока журналисты с восторгом наблюдали восстановление уже провозглашённых разрушенными американо-северокорейских отношений, пока СМИ негодовали по поводу громких высказываний президента в твиттере, сам президент, стараясь не привлекать лишнего внимания, провел серьезную реформу кадровой политики федерального правительства.

Без обычной для таких случаев торжественной речи в стенах Белого дома, без показного братания с авторами документа и облагодетельствованными рабочими 45-м президентом США были подписаны три указа, эффект которых в самом скором времени почувствуют на себе три с половиной миллиона сотрудников министерств и ведомств, подчиненных федеральному правительству.

По-видимому, Дональда Трампа и его приближённых, многие из которых, как и президент, «пришли из бизнеса», не вполне устраивают привилегии, которыми пользуются служащие федеральных органов. Им больше по душе то бесправное положение, в котором находятся трудящиеся частного сектора.

Так, согласно первому из трёх новых указов «лидера свободного мира», руководителям разного уровня следует более строго карать сотрудников за проступки, отказаться от «последовательного усиления дисциплинарных мер» и рассматривать каждый случай отдельно. Такой ситуативный подход к выбору наказания должен также избавить начальников от претензий подчинённых по поводу того, что другие сотрудники подвергаются иным наказаниям за схожие проступки.

Кроме того, министерствам и ведомствам следует сократить сроки принятия решения о служебном соответствии сотрудника после серьёзных нарушений трудовой дисциплины, а также расширить практику назначения испытательного срока при приёме на работу. При любых сокращениях штата эффективность сотрудника должна выступать большим преимуществом по сравнению с длительностью службы в данном ведомстве.

Каждое ведомство должно предоставлять в контрольный орган федерального правительства подробный отчёт о том, как оно обходится с нарушителями, включая количество письменных выговоров сотрудникам, количество денежных взысканий, количество увольнений и отстранений и прочее…

Эти и другие требования указа, развязывающие руки начальству и лишающие федеральных служащих защиты, не могут нарушаться коллективными трудовыми договорами, а тем ведомствам, в которых существующие договоры противоречат указу, следует немедленно расторгнуть договоры и согласовать новые.

Наиболее вероятно, что коллективные договоры придётся перерабатывать подавляющему большинству органов федеральной власти. Именно поэтому остальные два указа президента направлены на усиление одной стороны этих будущих переговоров и ослабление другой.

Для усиления «своих» президент учредил межведомственную группу по переговорам, которая должна способствовать обмену опытом, а также консультировать и помогать отдельным ведомствам в их важной борьбе за снижение заработной платы сотрудников и лишение их всяких привилегий.

Чтобы ослабить другую сторону, а именно профсоюзы и другие организации госслужащих, лидеру самой свободной страны на Земле пришлось прибегнуть к несколько более изощренному приему. Дело в том, что законы США позволяют госслужащим выступать в качестве представителей своих профсоюзов в рабочее время, то есть в часы, оплаченные из кармана налогоплательщиков. Уцепившись за это обстоятельство, президент в своём указе регламентирует максимально допустимое время, которое руководители могут выделить подчиненному для выполнения такого рода обязанностей, а также учреждает глубоко бюрократизированную систему заблаговременного согласования такого рода деятельности.

Кроме того, в законе нет ничего об использовании представителями профсоюза государственной собственности, и от Трампа это не ускользнуло. Согласно новому указу, в те драгоценные часы, когда чиновник будет сражаться за права своих коллег с той самой межведомственной комиссией, ему нельзя будет воспользоваться ни его кабинетом, ни даже компьютером или служебным телефоном.

Таким образом, пока СМИ были отвлечены на Северную Корею и шалости в социальных сетях, президент начал серьёзную реформу внутренней политики госаппарата, которая совсем не порадует рядовых сотрудников, зато развяжет руки большим начальникам.

Казалось бы, для осаждаемого со все сторон хозяина Белого дома совсем не выгодно лишаться поддержки собственного госаппарата, пусть и добиваясь того, что Трамп именует «эффективным и ответственным» правительством…

Но есть и соображение другого рода. Системные изменения такого рода всегда занимают достаточно много времени, в самих указах сроки доклада президенту об исполнении порой доходят до 18 месяцев — времени, когда президентский срок Трампа будет уже на излете. В ущерб себе «чинить» систему, которую всего через год придётся передать в чужие руки, стал бы лишь Трамп-безумец, живущий на страницах американских либеральных газет. А тот Трамп, который реально живет в Белом доме, проявил себя прагматиком, а значит, настраивая систему «под себя», он уверен, что в обозримом будущем она будет служить именно ему.

Сталь

На уверенность американского президента в своём будущем на высочайшем посту указывает и другой шаг, который, в отличие от реформы госаппарата, от внимания прессы не ускользнул.

Дело в том, что ввозные пошлины на алюминий и сталь, ранее введённые с легкой руки Дональда Трампа, изначально не распространялись на ближайших торговых партнёров США и страны, которые клятвенно обещали сделать все, чего захотят Штаты, лишь бы избежать кабальных торговых ограничений. В этот список попали Аргентина, Бразилия, Австралия, Южная Корея, Канада, Мексика и Евросоюз. Теперь же Трамп исключил последние три государства из числа «помилованных». При чем сделано это было так, что сам сухой язык подписанных президентом документов как бы говорил: «что же делать, если вы не желаете идти на уступки, подождём, пока поумнеете».

Обиженные Белым домом страны, конечно же, сразу заявили свой протест, собрались жаловаться в ВТО и заклеймили Трампа противником свободной торговли, но ко всему этому Вашингтон остался глух, намекая на то, что помочь тут могут только реальные дела, а никак не громкие вопли…

Итак, Трамп и в торговой войне, как и во внутренних реформах, начал противостояние, в котором противники могли бы надеяться просто перетерпеть его срок и договориться со следующим президентом…

В то же время уверенность, с которой пожилой президент начинает всё новые и новые конфликты с теми, чья поддержка ему бы совсем не помешала, указывает на его убежденность в поддержке электората, а значит, и в победе на приближающихся выборах.

В Америке постепенно разгорается предвыборный ажиотаж, проходят кампании кандидатов в губернаторы и в Конгресс, внутри партий и штатов проводятся предварительные выборы кандидатов. Демократы уже заявили, что в случае победы на выборах в Конгресс они «похоронят» программу президента. Республиканцы же, напротив, стремятся усилить своё влияние в законодательном органе и избавиться наконец от блокирующих любое начинание оппозиционеров. Пока Соединенные Штаты на всех парах несутся к назначенным на начало ноября выборам, весь мир гадает, сколько ещё придется иметь дело с Трампом: может, всего несколько месяцев, может, два года, может, шесть, а может быть, больше…