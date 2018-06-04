В Москве начал свою работу Международный форум «Развитие парламентаризма», который будет проходить 4−5 июня. В российскую столицу прибыло около 400 делегатов из 96 стран, представляющих национальные парламенты, межпарламентские объединения, деловые и экспертные круги. Инициатором форума выступила Государственная дума России во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.

Duma.gov.ru Международный форум по развитию парламентаризма

По итогам пленарных заседаний и работы в секциях запланировано принять декларацию. В ней, в частности, говорится, что созыв форума обусловлен «общим стремлением к укреплению взаимодействия между законодательными органами власти и обмену опытом и лучшими практиками в целях совершенствования нормотворчества» и выяснением «роли парламентов в поиске адекватных ответов на современные вызовы, стоящие перед международным сообществом». И вот на что именно обратили внимание участники этого представительного мероприятия в беседе с журналистами ИА REGNUM.

«Сейчас в международной политике отчетливо виден дефицит идей и нехватка площадок, на которых можно было бы вырабатывать новые решения, — заявил нам австрийский активист Херманн Дворчак. — Поэтому так важна работа парламентской дипломатии, ведь первые лица могут далеко не всё». Даже если они говорят о важности широкого и равноправного сотрудничества между государствами. Но проблема в том, что часто бывает сложно объединить интересы для выстраивания международной и региональной стабильности. А также ради формирования мирового информационного пространства. «Конечно, я не романтик, — продолжает Дворчак. — Трудно принимать конкретные решения. Но то, что парламентарии собрались на одной площадке и начинается обмен мнениями, — безусловно, это большой шаг вперед».

Эту идею продолжил почетный председатель Парламентской ассамблеи Средиземнорья Франческо Мария Аморузо. Он привел в пример участие парламента Сирии в работе ПАС — благодаря этому была организована акция по доставке гуманитарной помощи в эту страну, охваченную гражданской войной. А сегодня ассамблея занимается проблемой боевиков, которые воевали на Ближнем Востоке и теперь возвращаются домой в Европу. Говоря о роли России, Аморузо подчеркнул, что российский парламент принимает активное участие в работе ассамблеи. Региональный аспект — Дамаск и вдобавок к нему Тегеран — прозвучал в ответе делегата от Центрально-Африканской республики Жана Мапензи, который напомнил, что Москва занимает сейчас одну из ведущих позиций в деле урегулирования сирийского конфликта и напряженности вокруг Ирана.

Цитата из х/ф «Земляничные поляны». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Примирение спорщиков

Другой вопрос, а что могут сделать парламентарии. Не секрет, что в России все-таки на первые позиции традиционно выходила работа исполнительной власти. На передовой был кремлевский аппарат, администрация, правительство, министерство иностранных дел. Но вот что думает руководитель фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов. В беседе с нами он отметил, что парламентская дипломатия ныне становится новым вектором в российской внешней политике, пусть не первым, но и далеко не последним. В свою очередь, председатель думского комитета по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) выделил фактор внутреннего сотрудничества законодателей. «Володин — молодец, — сказал нам Калашников. — Председатель Госдумы РФ смог наладить межфракционное и межпартийное взаимодействие».

Работа Международного форума «Развитие парламентаризма» продолжается.