



Archive.government.ru Нино Бурджанадзе

Отвечу вам так. Как человек, который возглавлял грузинский парламент, хорошо знаю и понимаю, насколько важен личный контакт. Мы, политики, тоже люди. Поэтому с точки зрения нашей работы установление и даже восстановление личных контактов, в частности с российскими коллегами, приобретает ключевое значение. Потому что такого рода форумы позволяют не только переговорить в неформальном ключе, но и договориться на перспективу о принятии тех или иных решений.

Следует сказать, что в отличие от исполнительной власти — правительства или президентской администрации — представительные органы власти имеют больше гибкости, а, соответственно, и возможностей для осуществления маневренной политики. Если хотите, это очень серьезное и экспериментальное поле для озвучивания идей и выработки механизмов нестандартных решений.

В разные годы я оценивала эту ситуацию по-разному. Бывали времена, когда я во всем или в основном обвиняла Россию. Но сегодня я могу сказать, что большая часть ответственности лежит на грузинской власти. Во-первых, они оказались не в состоянии наладить или восстановить отношения с братскими абхазским и югоосетинским народами. Во-вторых, главная ставка грузинских властей на внешнюю силу — я имею в виду прежде всего Запад — не оправдывает себя. В-третьих, что касается Москвы, то здесь грузинские власти побоялись пойти на прорывные решения, сломать стену, которая была в прошлом установлена. Слава Богу, конечно, что мы сейчас не воюем. Но отношения между Грузией и Россией могут быть куда более лучшими. Я в это искренне верю и надеюсь на это.

В Москве 4−5 июня под председательством председателя Государственной думы России Вячеслава Володина проходит Международный форум по развитию парламентаризма. Участие в мероприятии принимают более 400 парламентариев из 96 стран мира.