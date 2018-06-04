Дороги

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Евросоюз

Украина в последнее время просто-таки сыплет международными проектами. Так, президент Пётр Порошенко после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявил о намерении активизировать использование транспортного коридора Одесса-Варна. Две страны собираются строить дорогу (вернее, участки дороги, которые упростят этот маршрут). Один из элементов этого проекта — строительство моста через Дунай.

Правда, для этого Украине сначала предстоит уговорить на проект Румынию, напоминает эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава:

«Румыния выступает против того, чтобы строить мост через Дунай между Румынией и Украиной. Румыния заинтересована, чтобы транзит шел через территорию Молдавии, соответственно, стимулируя развитие экономики республики. Румыния в близких отношениях с Молдавией. Если будет сообщение между Украиной и Румынией, Молдавия останется без заработка на транзите», — комментирует специалист проект для сюжета радио «Новое время».

Shao Дунай

В мининфраструктуры проанализировали использование средств Дорожного фонда, который с этого года, наконец, начал работать на Украине. Исходя из того, что лидерами по использованию средств стали Запорожская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Кировоградская, Днепропетровская и Одесская области, именно в этих регионах сложилась самая тяжёлая ситуация с дорожным покрытием. Всего в Фонде на ремонт дорог запланировано 49 млрд грн (не путать со средствами на строительство и ремонт дорог, заложенными в бюджет). В настоящее время на деньги фонда ведутся работы на 150 объектах.

«За счёт всех источников финансирования предусматривается выполнение работ на 407 объектах. На сегодня проектная документация разработана на 327 объектах и заключено договоров на 260 объектов. Такого большого объема ремонтов в Украине еще не было», — поясняет и. о. главы Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак.

Также польский менеджер украинской госкомпании выразил надежду, что ЕС в новой бюджетной перспективе на 2021−2027 годы выделит больше средств на ремонт дорог на Украине. В интервью «Укринформу» чиновник заявил:

«Да, есть такие надежды. Я могу позволить себе говорить европейским партнерам, что средства, которые сейчас на это выделяются, это — копейки».

«Копейки» — это ЕС дает Украине 20 млн евро на реконструкцию объездной дороги Тернополя, а также небольшие средства на другие проекты.

«Если ЕС захочет, то он найдет, как выделить средства на дороги в Украине, — непосредственно или в качестве каких-то проектов в рамках «Восточного партнерства». Украинские дороги являются самым важным элементом с точки зрения евроинтеграции, поскольку это дает фантастический и быстрый эффект, что влияет на ментальность людей. Никого в Европе не нужно убеждать, что дороги — это важно. Поэтому я в Европе постоянно акцентирую внимание на том, что это нужно. Во-вторых, — от этого выиграют все: и Украина, и ЕС», — отметил Новак.

Kenneth Allen Колдобина

Даже нынешними темпами дорожники не успевают приводить украинскую дорожную сеть в божеский вид. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, по качеству дорог Украина занимает 130-е место в мире из 137 возможных, соседствуя с Мозамбиком и Парагваем. Россия в том же рейтинге занимает 114-е место.

Издание «Зеркало недели» обращает внимание, что Украина тратит миллиарды гривен на ремонт асфальтных дорог, при том, что порядка 70% стоимости асфальта — стоимость импортированного из России битума.

«Поскольку битум является продуктом нефтепереработки, стоимость строительства дорог из асфальтобетона прямо будет зависеть от мировых цен на нефть и других рисков, связанных с импортом», — говорится в публикации.

В качестве альтернативы издание предлагает строить дороги только из украинского цемента.

Железная дорога

Украинское ноу-хау — журналисты внезапно обнаружили, что проводники «Укрзализныци» используют сервис BlaBlaCar, чтобы зарабатывать на непроданных местах в поездах. Журналист Александр Рудоманов из интернет-издания «Левый берег», искавший возможность добраться из Киева в Днепр (Днепропетровск), списался с автором объявления на BlaBlaCar и получил ответ: «Здравствуйте, едем поездом, я проводник [поезда №] 80 Киев — Днепр. Купе 400 грн, плацкарт боковое — 350 грн». О результатах расследования журналист сообщил в Facebook.

Сама же «Укрзализныця», похоже, делает всё, чтобы и компания, и проводники могли заработать. С 1 июня компания применяет коэффициент 1,07 к базовому тарифу. Т. е. в сравнении с маем билеты подорожали на 6%. Таким образом, в УЗ пытаются выжать максимум из периода отпусков, когда наблюдается ажиотажный спрос на билеты. Правда, наблюдается он в основном в направлении моря, хотя стоимость билетов повышается на все поезда. Причём это уже второе подорожание за последнее время: 30 мая базовый тариф на пассажирские перевозки повысился на 12%.

Railwayukr.com Проводник

Но даже с подорожавшим проездом денег «Укрзализнице» не хватает — железнодорожники начинают бастовать. Так, в середине мая работники Кременчугского локомотивного депо объявили т. н. итальянскую забастовку (работники начинают работать, в точности следуя инструкциям, что нередко парализует рабочий процесс). В частности, они заявили, что не выйдут на работу, поскольку абсолютно все локомотивы в депо имеют неисправности, и выход с ними в рейс недопустим. Требования железнодорожников: ремонт локомотивов, отставка руководства УЗ, повышение зарплаты и возможность выхода на пенсию по выслуге лет. К акции присоединились работники депо «Синельниково», «Коростень», «Полтава», «Дарница», «Тернополь», «Здолбунов». Как утверждает в Facebook председатель профсоюза машинистов Кременчуга Сергей Москалец, в ближайшее время забастовать может ещё ряд локомотивных депо.

Оценку действиям итальянских забастовщиков дал глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький во время заседания парламентского комитета по вопросам социальной политики:

«Только за одни сутки, которые еще не завершились [16 мая] горнодобывающие предприятия Кривого Рога потеряли 2,5 млн долл. экспортной выручки из-за забастовки. Это очень много, это треть суточного производства».

Глава федерации призвал договориться с работниками добром. Впрочем, в самой «Укрзализныце» делают вид, что все в порядке — мол, рабочий процесс не останавливается, перевозки выполняются в полном объеме благодаря замене одних бригад другими, и говорить о каких-то убытках из-за акции протеста некорректно.

Акция весьма скудно освещается в СМИ, поэтому тяжело понять, как обстоит дело в бастующих депо прямо сейчас.

Пока львовские машинисты и работники депо бастуют, пассажиры перекрывают пути. У УЗ недостаток не только в локомотивах, но и в вагонах, в результате для пригородных поездов их подают в недостаточном количестве. Пассажиры в ответ идут на рельсы, и никто никуда не едет. Только во Львове и только за май зафиксировано несколько таких случаев.

Спустя буквально пару дней член комитета Верховной рады по вопросам транспорта Владимир Гусак (также в Facebook) написал, что в «Укрзализныце» сейчас большие проблемы с тягой, — «поэтому необходимо создать условия, чтобы для решения этой проблемы можно было задействовать частные локомотивы».

Железная дорога

Тут уже не понять, имеет ли он в виду проблему с тягой, вызванную забастовкой, либо забастовка усугубила существующую проблему. Главное, что депутаты в любом случае пользуются забастовкой железнодорожников в своих целях и под шумок пытаются протащить через Верховную раду разрешение на массовое использование частной тяги на железной дороге.

Тем временем министр инфраструктуры снова очень занят Hyperloop’ом (проект вакуумного поезда, предложенный в 2012—2013 годах компаниями Tesla и SpaceX, в настоящий момент не реализован, более того — доказанность технологии для пассажирского сообщения является не фактом, а предметом дискуссий).

«Провели второе заседание рабочей группы HypeUA. Определились с местом строительства тестовой площадки. Нами уже установлены хорошие контакты с компанией Virgin Hyperloop One и компанией DP World, которая занимается финансированием грузового направления этого проекта. Сейчас мы ждем техническое и научное обоснование от Национальной академии наук Украины», — рапортует Владимир Омелян.

Отдельно радости ему добавляет тот факт, что 5 из 11 линий Hyperloop пройдут по территории Украины (по крайней мере, это указано в предварительных планах Virgin Hyperloop).

Скандальный прошлогодний проект покупки б/у дизельных поездов в Германии наконец-то окончательно похоронен. Об этом заявил и. о. главы УЗ Евгений Кравцов.

«Мы анализировали детально вопрос, связанный с закупкой немецких б/у электричек. Если говорить конкретно — дизель-поездов. Стал вопрос экономической целесообразности: по нашим оценкам, это [переоборудование электричек под колею 1520 мм — Ред] выходит минимум не дешевле… чем капитальный ремонт нашего подвижного состава… Второй вопрос безопасности. Это связано с тем, что уже и при использовании этих поездов на наших традиционных платформах большое расстояние между поездом и платформой [немецкие поезда уже украинских, из-за чего зазор получается большим — Ред]», — сообщает чиновник.

В общем, Кравцов указывает на те же недостатки проекта, о которых говорили эксперты ещё год назад. Редкий случай: к их мнению прислушались.

Аэропорты

Реконструкция аэропорта «Одесса» будет завершена в 2019 году. Министр инфраструктуры Владимир Омелян, находясь с визитом в Одесской области, сообщил, что на строительство новой взлетно-посадочной полосы уже выделено 500 млн грн, а летом, по инициативе мининфраструктуры, аэропорт получит ещё 1,17 млрд грн. После того, как реконструкция будет завершена, пропускная способность аэропорта вырастет до 1000 человек в час.

Видимо, как раз из-за ремонта расценки в этом аэропорту несколько удивляют даже европейцев.

Лётчики-любители из Лиона (Франция) на собственных самолётах собирались посетить в конце мая авиационный фестиваль в Черкассах. При этом пересечь границу они должны были в Одессе (соответственно сесть нужно было в аэропорту Одессы и уже затем лететь в Черкассы).

«Цены на услуги аэропорта, которые объявили французам, примерно в 15 раз превышают аналогичные расценки в аэропортах Европы. Аэропорт захотел от них один доллар за килограмм взлетного веса самолета, что составляет примерно 1300−1400 долларов за каждый самолёт», — рассказал редакции одесского издания «Думская» посредник, через которого лётчики вышли на администрацию аэропорта.

В результате французы прошли границу в Херсоне за 80 долл., но, как говорится, «осадок остался».

Aps Аэропорт Одессы

Расширяется не только одесский аэропорт. «Киев» (не путать с главным аэропортом Украины «Борисполь» в Киевской области) также увеличит размеры своего главного терминала. Работы обещают завершить к концу мая 2019 года. Обойдётся это руководству в 500 млн грн. Вероятнее всего, это будут заёмные средства, поскольку «Киев» не участвует в программе развития региональных аэропортов, а у Киевсовета таких денег нет. При этом часть рейсов будет временно перенаправлена в «Борисполь» (который и без того стонет, что переполнен).

Владимир Омелян убедительно доказывает, что не собирается отказываться от недавней идеи «5 новых аэропортов в год».

«Я сейчас пытаюсь убедить правительство и парламент, что мы должны проголосовать в следующем году в бюджете 2019 года не менее 10 млрд грн. на строительство 4−5 взлетных полос в разных точках Украины. Если такое финансирование будет хотя бы в течение 3−4 лет, мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине», — рассказал он журналистам во время выступления на Ukrainian Ports Forum.

При этом целых 4 города (Одессу, Днепр, Львов и Харьков) Омелян хочет видеть авиа-хабами.

В мае Евгений Кравцов пообещал сдать аэро-экспресс в Киеве к концу года.

«Тяжелый срок, но до 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласуем вид станции», — говорит чиновник.

Наконец-то прояснился и конечный пункт: экспресс будет подвозить пассажиров к терминалу D. Действовать на маршруте будут 11 поездов польской PESA. Учитывая, что время пути от ж/д вокзала до терминала D составит порядка 35 минут, ходить поезда смогут довольно часто — раз в 7 минут. Хотя на сегодня такой темп не нужен.

До начала полётов лоукостера Ryanair на Украину остаётся уже менее 5 месяцев. Однако по «доброй традиции» время прилетов и вылетов подавляющего большинства рейсов авиакомпании в международный аэропорт «Борисполь» до сих пор не согласовано.

«На сегодняшний день единственным подтвержденным слотом Ryanair является только направление — Берлин. Они запросили на этой неделе все остальные слоты, там есть слоты, которые мы считаем конфликтными с точки зрения обеспечения по времени. Будем вести диалог по возможности смещения их плюс-минус час. Я думаю, мы обязательно найдем с ними компромисс», — прокомментировал информагентству «Укринформ» первый заместитель генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне.

Однако в ирландской авиакомпании на это, похоже, не обращают внимания, надеясь на патронаж министра инфраструктуры. Исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири в интервью «Украинской туристической газете» заявил, что компания в настоящее время ведёт переговоры сразу с 5-ю украинскими аэропортами о начале полётов с лета будущего года. О’Лири не уточнил, с кем именно ведутся переговоры, но на уточняющий вопрос журналиста, назвавшего Одессу, Харьков, Днепр, Херсон и Винницу, ответил, что «…мы ведем дискуссию практически со всеми городами, которые вы упомянули». По его словам, компания намерена зайти на украинский рынок авиаперевозок «быстро и агрессивно».

Vladimir Yaitskiy Аэропорт Борисполь

21 мая СМИ сообщили о первом рейсе украинской лоукост-авиакомпании SkyUp. Компания начала работу с чартерных рейсов в Египет. К концу года, согласно планам, компания будет отправлять чартеры из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья по 16 направлениям. Впрочем уже летом компания собирается запустить 2 первых внутриукраинских направления: Киев-Одесса и Харьков-Одесса. В частности, на первое время билет собираются продавать по цене от 500 грн., что сравнимо со стоимостью автобуса по тому же маршруту.

Аэропорт «Борисполь» вошёл в топ-5 самых быстрорастущих аэропортов по версии ACI Europe. Напомним, в I квартале аэропорт обслужил 2,3 млн пассажиров (+15,3% к аналогичному периоду прошлого года). А 26 мая в «Борисполе» установили новый абсолютный рекорд: 52.599 пассажиров в сутки — сказалось влияние финала Лиги чемпионов.

Аэропорт Черновцов собираются передать в концессию, им интересуются инвесторы из Румынии. В конце мая для обсуждения проекта на переговоры приезжала делегация румынского минтранса, представляющего интересы будущего концессионера. Под этот проект аэропорт получит 500 млн грн на реконструкцию взлётно-посадочной полосы.

Порты

Украинские пропагандисты после открытия Крымского моста взялись за него с новой силой.

«В Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года», — жалуется начальник администрации Мариупольского морского порта в Украине Игорь Барский корреспонденту еженедельника «Новое время».

Однако если в Азовское море суда Panamax со скрипом заходить ещё могли, то ни в один из украинских портов — нет, поскольку это требует как минимум 12 м глубины причалов и подходных каналов. Тогда как у портов — в лучшем случае 8 м. Об этом представитель порта предпочёл не упоминать. Скажем, в мае Мариупольский порт отрапортовал об увеличении проходной осадки с 7,5 до 7,7 м.

Мариупольский морской торговый порт

Зато следует обратить внимание на оговорку — «за последние два-три года». Дело в том, что заходы судов класса Panamax в Азовское море — случаи довольно редкие. Упоминание же Panamax в комментарии вместе с каким-то перечнем из 144 судов создаёт впечатление, что в 2015—2017 гг. в порты украинского Азова зашло почти полторы сотни судов Panamax, что, разумеется, неправда. Такие суда и в лучшие времена появлялись там не чаще пары раз в год. В одном из обзоров мы уже описывали эту хитрую схему: суда грузились на рейде, причем не до конца — иначе они не смогли бы выйти из Керченского пролива. Затем они шли в порты Одессы и уже там догружались.

Причина этих страданий понятна — новые иски в международные суды и попытки жаловаться в международные организации.

Параллельно пропагандисты выдумывают и причины, по которым Россия, якобы, блокирует проход судов в Азовское море:

«Зачем это нужно Путину? Наиболее очевидный ответ — под любым предлогом усадить Киев за стол переговоров и попытаться выбить из него возобновление водоснабжения Крыма».

Одесская облгосадминистрация собирается добиваться восстановления СЭЗ для порта Рени (порт на реке Дунай). Несмотря на то, что 2017 год порт завершил относительно неплохо (грузооборот 1,25 млн тонн, что на 15,7% больше, чем в 2016-м) его можно считать одним из наиболее депрессивных портов Украины. Дело в том, что потенциально это лишь 1/11 от его возможностей. Власти Одесской области уверены, что порт может переваливать до 14 млн тонн грузов в год. И это не фантастика, в 90-е годы порт действительно переваливал до 10 млн тонн грузов в год. Ведь Дунай даёт порту прямую связь со странами Европы.

Minami Himemiya Порт Южный

Порт «Южный» (также Одесская область) продолжает расширяться. Там запланировали строительство сразу трёх новых терминалов — контейнерного (2 млн тонн/год, зернового (4,5 млн тонн/год) и для сыпучих и генеральных грузов (2−2,5 млн тонн/год). Все три терминала будет строить и развивать компания «Техагро» уже с 2019 года.