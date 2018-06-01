В Оренбургской области май начался с резонансного несанкционированного мероприятия, за которым, однако, не последовало наказания его участников, а завершился природным катаклизмом — в регионе в последний день весны выпал снег. В течение месяца в центре внимания СМИ оказывались скандалы с отключением электричества в дачных массивах, тема аварийного состояния знаменитого памятника Ленину, варварство в парке «Салют, Победа!», вопрос потенциальной экологической катастрофы, митинг против главы Оренбурга Евгения Арапова, а также кризис в региональном отделении партии «Справедливая Россия».

Наталья Хомутова ИА REGNUM Памятник Ленину на реконструкции

Первомайская монстрация

В Оренбурге 1 мая со скандальным оттенком прошла монстрация. Инициаторы акции не смогли согласовать проведение мероприятие в мэрии и пытались оспорить отказ чиновников в суде. Однако безуспешно. Тогда организаторы объявили, что акция состоится в любом случае.

Стоит отметить, что монстранты при подготовке к первомайской акции первоначально намеревались пройти единой колонной с демонстрантами, но получили категорический отказ со стороны основного организатора — Федерации профсоюзов Оренбуржья. Более того, действия инициаторов монстрации подвергли резкой критике. Не захотели идти в одном ряду с монстрантами и политические партии.

Radioaktive Монстрация

1 мая после того, как в Оренбурге прошли демонстрация и митинг, монстранты начали собираться у памятника Ленину в одноименном сквере. Стоит отметить, что альтернативная форма первомайской демонстрации состоялась у памятника вождю пролетариата, который, как впоследствии выяснилось, находится в аварийном состоянии. Монумент дал трещину.

Число участников первой монстрации в городе оказалось немногочисленным. Ключевым лозунгом стала фраза на самой большой растяжке, которую держали участники монстрации, — «Акт нравственной распущенности». Шествие было непродолжительным — монстранты со своими абсурдными плакатами обошли вокруг памятника, собственно, на этом акция и завершилась. Примечательно, что к бунтарям правоохранители не применили никакого наказания. От монстрации ждали подвоха, однако ожидания не оправдались.

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Варварство в День Победы

В Оренбурге последствия от празднования 9 Мая в парке «Салют, Победа!» оказались плачевными. После варварского отношения потребовался ремонт ряда экспонатов.

Когда завершился парад, оренбуржцы большим потоком хлынули в мемориальный комплекс. По официальным данным, парк посетили более 5 тысяч человек. Для ветеранов организовали работу полевой кухни. У Вечного огня люди возлагали цветы. Дети с удовольствием оккупировали экспонаты. Не оставались в стороне и некоторые взрослые.

Мемориальный выставочный комплекс «Салют, Победа» Оренбург

В результате повышенного интереса оказались выбиты стекла на тракторах К-700,Т-100 и «Беларусь», паровозе и автомобиле «Урал». Сломаны крепежи капотов машин, дверные ручки, разорвано сиденье на тракторе «Беларусь». На «кукурузнике», который буквально за два дня до праздника претерпел реставрацию, порвана облицовка крыльев.

Как отметили в министерстве культуры и внешних связей региона, это еще самый малый перечень проявления «радостных праздничных эмоций горожан». Самое печальное, что причиной большей части повреждений стали дети, по инициативе или с молчаливого согласия родителей, которые не обращали внимания на соответствующие предупредительные таблички и активно использовали музейные экспонаты как место для фотографирования, игр.

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Митинг против градоначальника

В Оренбурге 17 мая прошёл митинг, где главным требованием стала отставка главы города Евгения Арапова. Организатором акции протеста стало региональное отделение партии «Справедливая Россия», которая в конце месяца оказалась под прицелом СМИ из-за угрозы ликвидации.

Протест против мэра не привлёк много народа. Планировалось участие 300 человек, но, по неофициальным данным, участниками стали от 70 до 150 человек. Тогда ещё руководитель оренбургского отделения, депутат заксобрания Владимир Фролов во время выступления подчеркнул, что митинг направлен против политики главы Оренбурга.

Spravedlivo.ru Митинг за отставку Мэра Оренбурга

Депутат обратил особое внимание на то, глава города не справляется со своими должностными обязанностями. Мэрия в течение шести лет не исполняет решения судов о первоочередном праве предоставления жилья гражданам, являющимся инвалидами и относящимися к категории страдающих тяжёлыми формами хронических заболеваний. Кроме того, градоначальник допустил массовое нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по обеспечению их жильем.

Чиновники горадминистрации стали сторонними наблюдателями за мероприятием. Сам глава Оренбурга в этот день занимался посадкой саженцев возле школы бокса «Сармат» в рамках экологической акции. Евгений Арапов подчеркнул, что «у всех своя работа» — кто-то деревья сажает, а кто-то митингует.

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Раскол партийного отделения

В конце мая большой резонанс вызвала ситуация, которая сложилась в областном отделении «Справедливой России». Руководитель отделения Владимир Фролов заявил о разногласиях с руководством центрального аппарата партии, который не согласовал его кандидатуру на должность руководителя. В ходе партконференции регион предложил свою кандидатуру, как посчитало отделение, достойного и активного члена партии — фермера из Саракташского района. Однако кандидатуру не поддержал центр. Руководство предложило оренбуржцам свою кандидатуру. Что возмутило ряд членов партии.

Владимир Фролов после того как, по его словам, лидер партии Сергей Миронов навязал свою кандидатуру, ему удобную, заявил о выходе из «Справедливой России». Его примеру решил последовать ряд соратников.

Spravedlivo.ru Конференция регионального отделения Справедливой России в Оренбургской области

Причиной сложившейся внутрипартийной ситуации Владимир Фролов назвал разногласия с руководящим составом партии, в частности Сергеем Мироновым. Примечательно, что отделение не первый раз находится в критическом состоянии. Более пяти лет назад Владимир Фролов пришёл на пост лидера со скандалом. В результате борьбы экс-руководитель отделения Александр Митин был смещён с поста.

Стоит отметить, что сейчас в заксобрании Оренбургской области партия «Справедливая Россия» представлена только Владимиром Фроловым. Он подчеркнул, что продолжит работу фракции до конца парламентского срока. Местные эксперты полагают, что после выхода известного политика из «Справедливой России» его кандидатура вызовет повышенный интерес со стороны ряда партий, которые бы хотели повысить свой рейтинг. Между тем, сам Фролов заявил, что пока не намерен вступать в какую-либо партию. Он готов участвовать в выборах, но, не являясь членом партии, а в качестве общественника. Добавим, Владимир Фролов является членом движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки».

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Аварийный памятник

В середине мая один из старейших памятников Ленину в России огородили забором. Монумент дал трещину, и над объектом нависла угроза разрушения. На обследование памятника был объявлен конкурс и выделено более 200 тыс. рублей. В какую сумму обойдется ремонт, официальных данных нет. Информресурсы сообщают, что работы могут стоить 7 млн рублей.

Коммунисты отметили, что начали бить тревогу, заметив трещину на памятнике. Последовали обращения в разные инстанции, в том числе минкультуры региона. В соцсетях оренбуржцы выразили обеспокоенность состоянием памятника и заявили о необходимости сохранения уникального объекта исторического наследия.

Set468s Памятник Ленину в Оренбурге

В министерстве культуры и внешних связей подчеркнули, чтос момента обнаружения аварийности пьедестала с целью предотвращения причинения вреда здоровью граждан территория памятника была огорожена, собственнику объекта — Территориальному управлению Росимущества в Оренбургской области, выдано предписание о необходимости ликвидации аварийной ситуации. Тема критического состояния памятника стала основным вопросом повестки заседания чиновников под руководством губернатора Юрия Берга.

В настоящее время необходимо составить акт технического состояния (обследования) и разработать проект первоочередных противоаварийных работ (планируемые сроки выполнения — начало июня). Только после формирования проекта противоаварийных мероприятий собственник сможет организовать их выполнение. В дальнейшем Территориальному управлению Росимущества в Оренбургской области придется обеспечить полную реставрацию памятника.

Напомним, памятник В. И. Ленину в Оренбурге является одним из первых памятников в стране. Он сооружён на средства оренбургских рабочих в 1925 году.

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Влияние долгов на светлое будущее

В Оренбурге между дачниками и энергетиками возник финансовый конфликт, который привёл к стихийной акции протеста. Из-за долгов в двух дачных обществах было отключено электричество. В результате возмущенные дачники вышли на пикет. Они перекрыли участок трассы Уфа — Оренбург. Несанкционированная акция была непродолжительной, но возымела эффект. В ситуацию вмешался губернатор.

18 мая состоялась трехсторонняя встреча (с участием дачников, губернатора, энергетиков) в Доме советов. Председатель правления Оренбургского городского некоммерческого Союза садоводов Галина Дроздова отметила, что встреча прошла продуктивно, глава региона рекомендовал энергетикам работать с каждым должником конкретно.

ЛЭП

Между тем в компании «Т Плюс» считают, что их действия законны, поскольку они неоднократно предупреждали должников дачных обществ «Степной» и «Сокол» о наличии значительного долга, который следует погасить. Не дождавшись положительной реакции, энергетики пошли на крайнюю меру, которую практикуют в отношении злостных неплательщиков.

Одновременно энергетики признались, что под отключение попал и 21 абонент, который находится на условиях прямых расчётов с ресурсоснабжающей организацией. При изучении обстоятельств выяснилось, что эти абоненты не имеют индивидуальной выделенной линии электроподачи. Поэтому при отключении юридического лица они также попали под отключение света.

Энергетики подчеркнули, что речь идёт о долгах садовых товариществ, поскольку договоры заключаются с юрлицами. Садоводам надо категорически ставить вопрос о прозрачности расходования членских взносов и других выплат юридическому лицу. В ресурсоснабжающей организации заявили, что не заинтересованы в нагнетании социальной напряжённости, но и прощать долги не намерены.

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Катастрофическая угроза

В мае глава фонда «Единая География» Сергей Сотников обратился к президенту РФ с предложением пересмотреть работу Минприроды РФ, допустившего нефтедобычу компании, которая ранее не добывала нефть, под предлогом ликвидации старых аварийных скважин. Оренбуржец предложил ликвидировать газовые и нефтяные скважины в нацпарке за счёт государства, отметив, что до сих пор не проведена официальная оценка стоимости ликвидации аварийных скважин на территории уникального бора.

По мнению Сотникова, Минприроды РФ допустило ошибку, разрешив нефтяной компании «Новый поток», никогда прежде не добывавшей нефть, добывать нефть на территории национального парка «Бузулукский Бор» под предлогом ликвидации старых аварийных советских скважин. Также он подчеркнул, что экологическая ценность территории несоизмеримо важнее частной финансовой прибыли.

Игорь Шпиленок Река Боровка в Бузулукском бору

Автор письма сравнил любую промышленную деятельность в национальном парке «Бузулукский Бор», нацеленную на получение прибыли, с игрой в русскую рулетку, финалом которой станет не только угроза жизни реликтового леса, но и жизни сотен тысяч взрослых и детей, здоровье которых обеспечивает этот национальный парк.

Добавим, что фракция «Справедливой России» инициировало изменения в закон о памятных датах в местном календаре. Предложено установить в Оренбуржье еще один праздник — День Бузулукского бора. Однако комитет по образованию, науке, культуре и спорту посчитал изменение нецелесообразным.

«Бузулукский бор — это федеральная земля, только 50 процентов которой находится на территории Оренбургской области. Финансирование тоже федеральное. Кроме того, у нас уже есть официальный праздник — День особо охраняемых природных территорий, который также относится к Бузулукскому бору. Также есть официальная дата создания Бузулукского бора. Поэтому считаю, что устанавливать еще одну дату, посвященную конкретному национальному парку, нецелесообразно. Комитет принял решение — рекомендовать Законодательному собранию законопроект отклонить», — сказал руководитель профильного комитета Геннадий Аверьянов.

Добавим, Бузулукский бор расположен на территории двух областей: Оренбургской и Самарской. Общая площадь бора составляет 111 тыс. га. Бор представляет собой огромный лесной остров, имеющий форму треугольника. Через самую середину лесного массива протекает река Боровка, которая является главной водной артерией. В бору произрастает 49 видов деревьев и кустарников, около 600 видов трав и 52 вида мхов и лишайников, флора Бузулукского бора довольно разнообразна по видовому составу растительности и очень своеобразна, здесь можно встретить серебристые ковыли — представителей степей и полупустынь, росянку круглолистную — жительницу лесной зоны и даже ягель с пушицей — представителей тундры. Однако львиная часть массива занята сосновыми лесами. Сосны в Бузулукском бору достигают возраста 300−350 лет.

Marine Photobank Разлив нефти

Очень долго решался вопрос об отнесении Бузулукского бора к национальным паркам. Особый статус присвоен в 2007 году. Общая площадь национального парка — 106,788 тыс. гектаров, в Оренбургской области — 55,5 тыс. га и в Самарской области — 51,288 тыс.га. Национальный парк образован в целях сохранения и восстановления уникальных и типичных природных комплексов, в том числе единственного в степном Заволжье лесного массива.

В 1970 годах на территории бора началась активная нефтедобыча. Появилось более 160 скважин. Однако из-за серьёзной аварии правительство СССР приняло решение о прекращении деятельности нефтяников на территории бора, а также ликвидации и консервации всех скважин. В 2016 году вокруг темы возобновления нефтедобычи возник большой резонанс. Правительство РФ объявило конкурс на ликвидацию скважин. После проведения природоохранных мероприятий нефтяники имеют право на нефтедобычу.