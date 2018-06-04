В регионах приходят в себя после завершения Петербургского международного экономического форума-2018 и подводят промежуточные итоги. Показателем эффективности региональной власти считается позиция в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, ежегодно составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ), а также количество заключенных на ПМЭФ соглашений. Тульская область сохранилась в пятерке лидеров национального инвестиционного рейтинга, за год уступив одну позицию, а объем подписанных соглашений по инвестпроектам потянул на 88 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

За свои двенадцать лет Петербургский экономический форум зарекомендовал себя как главная площадка для прямого диалога бизнес-сообществ. Не случайно его популярность в России и за рубежом постоянно растет, а тематика дискуссий и география участников расширяются. Если в 2014 году в мероприятии участвовало 73 страны и было подписано 175 соглашений на общую сумму в 401, 4 млрд рублей, то на форуме-2018 участники из 143 стран подписали 593 документа на 2,625 трлн рублей. Губернаторы используют площадку ПМЭФ как уникальную возможность привлечь внимание к региону и заключить выгодные соглашения для развития экономики своей территории.

Рейтинг АСИ и ПМЭФ

Рейтинг АСИ составляется ежегодно и по сути является ключевым показателем эффективности работы глав регионов. Эксперты полагают, что рейтинг дает объективный взгляд на состояние института инвестиционного развития региона, а значит, и экономической ситуации в целом.

В первую пятерку национального инвестрейтинга-2018 вошли Тюменская область, Москва, Татария, Санкт-Петербург и Тульская область. Тульский регион опустился на одну позицию по сравнению с прошлым годом, однако реального спада в регионе не произошло: объемы инвестиций в 2017 году увеличились на 9,4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Высокое место в рейтинге — это прежде всего демонстрация обеспечения наилучших условий для инвестиций. Как пояснил экономический аналитик Артем Ермолаев, регионы, даже в пределах одного федерального округа, добиваются различных успехов:

«Успешность одного региона, по сравнению с соседним, определить довольно сложно. Пресловутый успех, в том числе инвестиционный, складывается из совокупности самых разных факторов. Это и наличие ресурсной базы, соответствующей инфраструктуры, удобство логистики, уровень отношений с федеральным центром».

В сравнении с другими регионами успехи Тульской области на экономическом форуме в Петербурге выглядят впечатляюще. Итоговая сумма заключенных на ПМЭФ соглашений составила 88 млрд рублей, 19 контрактов. Объем инвестиций увеличился на 5 млрд по сравнению с прошлым годом. Самые крупные суммы вложений — это специальные инвестиционные контракты (СПИК). В рамках ПМЭФ подписаны меморандум о заключении СПИК с Министерством промышленности и торговли РФ и ОАО «Щекиноазот» (объем инвестиций — до 19 млрд рублей), а также СПИК с ООО «Тулачермет-Сталь» (объем инвестиций — до 14 млрд рублей), соглашение о сотрудничестве с Министерством экономического развития РФ о строительстве автомобильной дороги в обход города Новомосковска.

Pixabay.com Подписание контракта

Среди наиболее крупных инвестпроектов можно отметить контракт с ООО «Проктер энд Гэмбл» (до 2,2 млрд рублей), соглашение с ООО «Каргилл» (до 10 млрд рублей), контракт с ООО «Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод» (до 4 млрд рублей). Таким образом, основные инвестиции в регион запланированы с теми партнерами, которые уже работают на территории Тульской области.

Конфигурация власти и инвесториентир

Специалисты расходятся в оценке успехов на форуме. Эксперт Института региональной экспертизы Вячеслав Тарасов заявляет:

«В отношении соглашений, заключаемых на ПМЭФ, не нужно испытывать иллюзий. Ежегодно главы субъектов заявляют о подписании многомиллиардных инвестиционных контрактов. Однако далеко не все из них будут реализованы «на земле», и практически все претерпят в ходе реализации существенные изменения. Связано это с тем, что ключевая ответственность за реализацию проектов лежит на инвесторе. И прежде всего от его решений зависит ход их реализации. Региональные власти со своей стороны могут лишь создать благоприятные условия. До определенной степени объем подписанных соглашений на ПМЭФ стал критерием оценки деятельности глав регионов. К сожалению, без показателя фактически реализованных проектов он не является объективным. Поэтому относиться к заключаемым соглашениям на ПМЭФ нужно с известной долей скептицизма».

Pixabay.com Разорванное соглашение

Между тем политолог Дмитрий Михайличенко отмечает, что на Петербургском экономическом форуме определяется «конфигурация власти», что дает широкие возможности:

«ПМЭФ — это не только экономическая площадка, это еще и площадка, где определяется конфигурация власти. Тот факт, что Владимир Путин отметил, например, Тульскую область в качестве наиболее привлекательных в инвестиционном отношении регионов, позволит губернатору Алексею Дюмину эффективнее лоббировать экономический потенциал области на федеральном уровне. В частности, логичным видится вариант широкого использования области в качестве приоритетной площадки для реализации ряда федеральных программ, которые будет реализовывать правительство».

О реальном положении дел в регионе свидетельствуют цифры: в 2017 году была завершена реализация 20 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 10 млрд рублей; рост инвестиций в 2017 году составил 9,4%, что является лучшим показателем Тульской области с 2011 года; экспортоориентированных предприятий стало вдвое больше. И в этом отношении Тульская область во многом опережает своих соседей.

Что у соседей?

Соседние регионы несколько отстают в объемах заявленных инвестиций. Сравнимым с тульским результатом может похвастаться, например, Калужская область, традиционно считающаяся бизнес-оазисом. Согласно сообщению главы региона, делегация Калужской области заключила ряд соглашений на общую сумму более 1 млрд долларов. Среди крупнейших контрактов выделяются именно иностранные инвесторы — это увеличение производственных мощностей фабрики компании «Нестле» (6 млрд рублей). Есть среди соглашений и инфраструктурный проект — совместно с «РЖД» планируется построить грузовую железнодорожную ветку между станцией Людиново-1 и территорией особой экономической зоны «Калуга» на условиях государственно-частного партнерства (около 800 млн рублей).

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Серьезных успехов добилась Рязанская область. Глава региона подписал соглашения о сотрудничестве по развитию в регионе станкостроения, молочной и деревообрабатывающей промышленности, транспортной логистики — в общей сложности инвестиции составят 41 млрд рублей.

Большой объем соглашений подписала Ярославская область — 20 соглашений на 30 млрд рублей. В числе наиболее финансово емких — соглашение с ООО «ЭкоГрупп», которое планирует вложить 5 млрд рублей в развитие системы обращения с отходами на территории области. Также планируется построить мусороперерабатывающий завод и сортировочные станции. Соглашение между правительством области и концерном «Калашников» предварительно оценивается в 9 млрд рублей. Также закреплены договоренности с ПАО «Интер РАО», госкорпорацией «Ростех», заводом ПСМ, «Компанией Дизель» и другими. Публичные успехи других регионов на ПМЭФ оказались скромнее. Хотя нельзя забывать, что многие регионы намеренно не декларируют объемы инвестсоглашений. Экономический аналитик Артем Ермолаев отмечает:

«Зачастую инвесторы выступают против оглашения конкретных цифр. По этой причине мы не обладаем полноценным массивом данных. В этом случае нельзя отследить куда пойдут миллиарды инвестиций».

Vitold Muratov Хорошая мина при плохой игре

Отчеты Тульской области достаточно прозрачны. Легко найти информацию как об успехах Корпорации инвестиционного развития региона, так и неудачах.

К примеру, один из крупнейших громких проектов прошлых лет — завод от китайского автоконцерна «Great Wall Motors» не спешит с реализацией ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Контракт был заключен еще в 2014 году, но строительство пока не соответствует заявлениям о намерениях. Это объяснимо: спрос на продукцию компании по разным причинам растет медленно. В случае своего запуска мощности завода окажутся недозагруженными, инвестор следует своим интересам, а потому малые партии машин проще возить из Китая, чем запускать многомиллиардное производство в Тульском регионе. Такая картина не только с этим производством.

Одно из крупнейших соглашений 2017 года с АО «МХК «ЕвроХим» и китайской компанией ChemChina о строительстве в Новомосковске уникального для России химического предприятия на территории АО НАК «АЗОТ» снова появилось на ПМЭФ-2018. На этот раз китайская компания не фигурирует в соглашении, зато стоит подпись министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Очевидно, что АО «МХК «ЕвроХим» не счел нужным в 2017 году приступить к реализации проекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Вероятно, такая же судьба коснулась и соглашения с ООО «Тулачермет-Сталь» и Минпромом РФ. В 2017 году было подписано соглашение о строительстве литейно-прокатного комплекса на площадке ООО «Тулачермет-Сталь» мощностью 1,7 млн тонн сортового и фасонного проката (запуск в 4 квартале 2017 года). В этом году это же соглашение было оформлено как СПИК — вероятно, с помощью данного экономического инструмента проект все же удастся претворить в жизнь.

Средний и малый бизнес надежнее для экономики

Более успешен агропромышленный комплекс Тульской области. Инвестиции малого и среднего бизнеса, как и следовало ожидать, более ответственны, чем во многом «знаковые» проекты крупного капитала. В 2017 году завершено строительство пяти проектов общей стоимостью более 6 млрд рублей, создано порядка 650 рабочих мест. Продолжается реализация 15 проектов на общую сумму свыше 73 млрд рублей. Срок реализации данных проектов — 2018−2020 годы. Ожидаемый итог — создание почти 4 тыс. новых рабочих мест. Десяток крупнейших сельскохозяйственных проектов сейчас реализуются на территории области или близки к реализации. Это четыре фермы КРС мясного направления агрохолдинга «Мираторг». Строительство объектов практически закончено, в настоящее время заканчивается монтаж оборудования. Также в ближайшее время ожидается открытие тепличного комплекса по выращиванию грибов компании «АгроГриб».

Pxhere.com Ферма

Также успешно реализуется проект ПМЭФ-2107 с компанией «Проктер энд Гэмбл» об открытии линии по производству чистящих и моющих средств и строительству очистных сооружений. В этом году компания заключила еще один договор о строительстве крупнейшего в Европе логистического центра в городе Новомосковске.

Использование новых экономических инструментов стимулирования инвестиций: СПИК, инфраструктурная ипотека — дает больше возможностей для потенциальных инвесторов Тульской области и в целом сказывается на социально-экономическом положении региона.

Только цифры

— Индекс промышленного производства за 2017 год в Тульской области составил 105,6%, в РФ — 101,0%;

— индекс производства продукции сельского хозяйства за 2017 год в сравнении с 2016 годом вырос на 9,4% (в РФ — на 2,4%);

— экспорт товаров из Тульской области по стоимости превышает объемы импорта в регион в 3,6 раза;

— темп ввода жилых домов в области за 2017 год — 111,9% к 2016 году, РФ — 97,9%;

— темп роста среднемесячной заработной платы за 2017 год — 106,9%. Размер среднемесячной заработной платы — 31 301,8 рубля;

— уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 года в регионе составил 0,54%;

— Доходы консолидированного бюджета области за 2017 год сложились в объеме 82,9 млрд рублей — 103,8% к уровню 2016 года.