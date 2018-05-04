1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

Чтобы оценить тенденции региональной политики Кремля, перестановки в губернаторском корпусе и федеральных органах власти, состоявшиеся в мае 2018 года, стоит анализировать комплексно.

Во-первых, губернаторский корпус становится все более важным источником кадров для федеральных органов власти. Трое новых министров (Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов) перешли в правительство непосредственно с губернаторских постов, еще один занимал пост главы региона около полугода назад (Алексей Гордеев). Логично предположить, что часть проявивших себя на губернаторских постах «молодых технократов» вполне может вернуться в федеральные органы власти через несколько лет.

Во-вторых, курс на перезагрузку региональных элит теперь затрагивает не только наиболее населенные, экономически и политически значимые регионы, но и такие, которые принято считать периферийными. Одним из инструментов для такой перезагрузки остается направление в такие территории кадров со стороны («варягов»). Причем такая кадровая политика касается территорий, для которых появление губернаторов-«варягов» считалось почти невозможным или по крайней мере маловероятным. Примером такого подхода в 2017 году стала смена главы Дагестана, в мае 2018 года — назначение Сергея Носова на пост врио главы Магаданской области.

ни кто Сергей Носов

В-третьих, финансовая политика Центра в отношении регионов, вероятно, будет сочетать более жесткий контроль за их бюджетной политикой с мерами перераспределения доходов в пользу более проблемных территорий для сбалансированного пространственного развития. Показательным в этом смысле стало назначение на пост первого вице-премьера Антона Силуанова, который вскоре после утверждения в должности поднял вопрос о необходимости изъятия части доходов столичного бюджета в пользу других регионов страны. Оба аспекта новой региональной политики могут вызвать недовольство в губернаторском корпусе. При этом главы экономически благополучных территорий, как это уже происходило ранее, могут пытаться противодействовать такой политике более активно. Публичная критика инициатив Силуанова мэром Москвы Сергеем Собяниным в этом смысле показательна. Однако в 2017—2018 годах федеральный центр уже демонстрировал, что готов довольно жестко реагировать на подобное поведение губернаторов, особенно в том случае, если разногласия переносятся в публичную плоскость.

В-четвертых, сохраняется приоритетное внимание Центра к северным и арктическим регионам. Поэтому управленцы, эффективно руководившие такими территориями, переходят в Правительство РФ (как экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин, возглавивший Минприроды), а в сами эти субъекты РФ назначаются детятели, которым прочили перевод в один из экономически значимых субъектов РФ (снова отметим случай Сергея Носова).

Kremlin.ru Дмитрий Кобылкин на встрече с Владимиром Путиным

В-пятых, в региональной политике Кремля сохраняется серьезная социальная составляющая (вспомним Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). Это значит, что работа губернаторов будет оцениваться и через призму социальных задач, претензии к их решению могут делать позиции глав регионов более уязвимыми.

В ближайшие годы, скорее всего, будет больше факторов риска для губернаторов, способных в итоге привести к их замене, а значит, может наблюдаться более интенсивный «круговорот кадров» с федерального уровня на региональный и обратно, как и перемещение управленцев из одного субъекта РФ в другой. Реализация крупных инфраструктурных проектов усилит влияние федеральных корпораций на местах. Новые методы перераспределения доходов между регионами усилят влияние федеральных ведомств на наиболее экономически благополучные территории, руководство которых привыкло рассчитывать на серьезные лоббистские возможности в центре.

Selena N. B. H Круговорот

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Главной тенденцией, влияющей на внутриэлитные отношения в регионах, остается усиление рисков для «старых» региональных политических игроков. Вызовом для них становятся как усилия новых губернаторов (прежде всего занявших свои посты в 2016—2017 годах) по расширению своего влияния на муниципальном уровне, так и федеральные политические инициативы, в том числе продвигаемые «Единой Россией». Все это предполагает серьезное изменение баланса сил в региональном политическом пространстве не в пользу старых элит.

Переформатирование муниципального политического пространства привело к отставкам мэров, являющихся как сильными аппаратными игроками (как экс-глава Ижевска Юрий Тюрин), так и ярко выраженными популистами (как Евгений Ройзман). Вероятнее всего, в ближайшие годы Центр и губернаторы при проведении кадровой политики в административных центрах регионов будут делать ставку на мэров, имеющих опыт работы как в коммерческих, так и в государственных структурах, но при этом научившихся выстраивать эффективную коммуникацию с населением.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Ройзман

Более открытая система обновления региональных заксобраний, заданная форматом праймериз «Единой России», нивелирует многие преимущества «старых» элит и создает новые вызовы как для прежних влиятельных игроков, так и для их оппонентов, стремящихся нарастить свой политический вес. Тем не менее логика открытости, заданная инициативами секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, переводит естественную смену политических поколений на местах в наиболее системное русло. Преимущество при такой смене поколений получат деятели, карьера которых была тесно связана с федеральными структурами или партнерством с федеральными группами влияния. При этом усилия Центра будут по-прежнему направлены на создание социальных лифтов для способных управленцев и политиков с мест (показательны как различные программы для управленцев в государственной и корпоративной сфере, так и довольно успешно протестированный «Единой Россией» проект «Политстартап»).

3. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации

Важными факторами региональной политики в мае 2018 года стали активность губернаторов в рамках Петербургского экономического форума, кадровые перестановки на муниципальном уровне и в региональных правительствах, антикоррупционные процессы. Несколько руководителей регионов, назначенных врио губернатора в конце месяца, а также главы субъектов, покинувшие свои посты в связи с переходом в правительство, не стали фигурантами рейтинга в мае и будут оцениваться экспертами по итогам июня.

Укрепляются позиции губернаторов, с которыми в мае проводил встречи Владимир Путин. Это глава Новгородской области Андрей Никитин (перемещается с 29-го на 24-е место) и руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 12-го на 7-е место). Влияние Кондратьева дополнительно усиливается на фоне отставки главы Минсельхоза Александра Ткачева.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

Серьезно усиливается влияние врио главы Дагестана Владимира Васильева (с 11-го на 5-е место), заявившего о возможности новых арестов высокопоставленных чиновников в республике. После задержания своего советника Андрея Ростенко несколько ослабевают позиции главы Республики Крым Сергея Аксенова (с 10-го на 8-е место). После открытия новых объектов туристической инфраструктуры, построенных к мундиалю, укрепляет позиции глава Мордовии Владимир Волков (с 13-го на 12-е место). Заметно укрепляет позиции начавший губернаторскую предвыборную кампанию глава Московской области Андрей Воробьев, возвращающийся в группу с очень сильным влиянием (21-го на 17-е место). Также укрепляются позиции врио главы Нижегородской области Глеба Никитина (с 16-е на 14-е место), представившего общественности основные направления социально-экономического развития региона до 2035 года, позитивно воспринятые в прессе.

Продолжает усиливать влияние врио главы Красноярского края Александр Усс (поднимается с 14-го на 9-е место), который в мае произвел ряд новых назначений в администрации региона. На фоне перехода на федеральный уровень членов правительства Воронежской области, входивших в команду экс-главы региона Алексея Гордеева, продолжается восходящий тренд для врио губернатора Александра Гусева (с 33-го на 26-е место). После вступления в должность в конце апреля нового главы Калининграда Алексея Силанова укрепляются позиции губернатора региона Антона Алиханова (с 23-го на 18-е место), а после отставки мэра Ижевска — усиливается влияние главы Удмуртии Александра Бречалова (с 25-го на 19-е место, оба переходят в группу с очень сильным влиянием). На фоне решения прокуратуры о повторном отстранении от должности главы Кавминвод Сергея Перцева укрепляются позиции губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (с 63-го на 58-е место). Усиливается влияние главы Ульяновской области Сергея Морозова (с 58-го на 50-е место), предложившего близкому к нему Сергею Панчину участвовать в конкурсе на пост главы областного центра.

Kremlin.ru Встреча Александра Усса с Владимиром Путиным

После назначения главы Нижнего Тагила Сергея Носова на пост врио губернатора Магаданской области укрепляются позиции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (перемещается с 17-го на 14-е место). На фоне отказа экс-главы Ярославской области сенатора Анатолия Лисицына от участия в праймериз «Единой России» перед выборами в облдуму усиливается влияние действующего губернатора Дмитрия Миронова (с 46-го на 40-е место). После предложения главы фракции «Единой России» в Ивановской облдуме ограничить полномочия губернатора теряет позиции врио главы региона Станислав Воскресенский (с 52-го на 56-е место). После официального заявления представителей «Единой России» об отказе от выдвижения своего кандидата на выборах главы Орловской области набирает очки врио губернатора Андрей Клычков (с 76-го на 70-е место).

После проведения Петербургского экономического форума усиливает влияние глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (перемещается с 5-го на 3-е место), анонсировавший масштабные планы по переносу морского порта и заявивший о готовности выдвигаться на следующий срок. Укрепляются позиции Василия Голубева (с 37-го на 31-е место) — после того, как возглавляемая им Ростовская область подписала на ПМЭФ инвестиционные соглашения на общую сумму около 12 млрд рублей. Новосибирская область стала единственным регионом Сибири, вошедшим в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестклимата, составляемого при участии АСИ. При этом в ходе избирательной кампании в регионе произошли события, ситуативно ослабившие позиции мэра Новосибирска Анатолия Локотя (КПРФ). На этом фоне укрепляются позиции врио губернатора Андрея Травникова (перемещается с 56-го на 48-е место).

Kremlin.ru Андрей Травников

После утверждения Правительством РФ плана социально-экономического развития Забайкальского края до 2025 г., предложенного Натальей Ждановой, укрепляются позиции этого губернатора (с 83-го на 74-е место). Продолжается восходящий тренд для врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева (с 45-го на 41-е место), заявившего о намерении возглавить список «Единой России» на выборы в облсовет.

На фоне задержания при получении взятки и.о. замминистра ЖКХ Астраханской области теряет позиции губернатор Александр Жилкин (с 40-го на 47-е место). Претензии, высказанные спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко к внешнему виду Волгограда в преддверии чемпионата мира по футболу, негативно влияют на позиции губернатора Андрея Бочарова (с 48-го на 55-е место).

После внесения председателем Госдумы РФ поправок в федеральный бюджет, предполагающих выделение Саратовской области около 1 млрд рублей дополнительно, укрепляются позиции главы региона Валерия Радаева (с 18-го на 15-е место). Дополнительные очки набирает глава Чувашии Михаил Игнатьев — после сообщений, что по линии Росавтодора республика получит 2,7 млрд рублей на развитие дорожной сети (с 36-го на 29-е место). После решения о выделении Кировской области около 1 млрд рублей на строительство путепровода в Чистые Пруды укрепляются позиции губернатора Игоря Васильева (с 32-го на 27-е место). На фоне решения выделить Калужской области 450 млн рублей федеральных дотаций на переоснащение и строительство новых ясельных групп набирает очки глава региона Анатолий Артамонов (с 26-го на 22-е место). После сообщений о том, что Псковская область получит около 400 млн рублей на развитие промышленного электротехнического кластера, укрепляются позиции врио главы региона Михаила Ведерникова (с 43-го на 36-е место). На фоне сообщений о направлении Марий Эл заметного транша на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК, крепнут позиции главы региона Александра Евстифеева (с 68-го на 57-е место).

Kremlin.ru Александр Евстифеев

На фоне продолжающихся трений с заксобранием города (в том числе по поводу законопроекта о реструктуризации долгов по украинским кредитам) слабеет влияние главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 38-го на 43-е место). После пожара в ТРК «Комсомолл» в Иркутске, в результате которого пострадали дети, ослабевает влияние главы региона Сергея Левченко (с 53-го на 61-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В мае 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).