В Перми продолжает набирать обороты скандал с запретом Знамени Победы во время шествия «Бессмертного полка». При этом власти региона делают вид, что ничего не произошло, перекладывая ответственность друг на друга.

Знамя Победы

Прежде чем рассказать о том, как развивалась ситуация на прошлой неделе, думаю, необходимо напомнить о самом инциденте.

9 мая, в День Великой Победы регулярно проходит уже ставшее традиционным шествие «Бессмертного полка», в котором граждане страны несут портреты своих воевавших родственников, а также государственные символы России, в том числе и Знамя Победы.

Акцией в Перми руководит некоммерческая организация, которая позволяет себе выдумывать особые правила, кажущиеся абсурдными и необоснованными любому здравомыслящему человеку. Два правила вызывают наибольшее возмущение, которое смешивается с удивлением, когда слышишь причины, якобы побудившие эти правила ввести.

1) Запрет на государственную символику

Анна Отмахова, являющаяся координатором акции «Бессмертный полк» в Перми, объясняет сей факт тем, что флаги и знамена загораживают портреты ветеранов. Разумеется, столь глупое объяснение не только никого не удовлетворило, оно вызвало еще большее ожесточение со стороны неравнодушных граждан: достаточно взглянуть на шествие полка в любом другом городе страны, и станет понятно, что отговорка надуманная, а цель её, считаю, скрыть истинные мотивы Отмаховой, которые мне становятся понятными после изучения её политических взглядов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

2) Запрет на портреты не родственников

О втором правиле говорят меньше, но оно не менее абсурдно, чем первое. Если вы возьмете портрет, к примеру, родственника своего друга, то вы, таким образом, нарушите запрет, введенный Отмаховой. Но, разумеется, никто спрашивать у вас документы не будет, поэтому подобный запрет, на первый взгляд, может показаться бессмысленным. Однако это не так. Дело все в том, что целью данного правила является запрет на пронос портретов советских государственных и военных деятелей, в первую очередь, конечно же, Иосифа Сталина. Не родственника вашего друга: его никто запрещать не будет, даже если вы сами подойдете к полиции и признаетесь в этом ужасном преступлении. Нет, нельзя проносить именно портреты государственных деятелей, которые вызывают звериную ненависть у таких антисоветчиков, как Отмахова.

Таким образом, полагаю, надуманные предлоги энкаошников есть фиговый листок, которым они прикрывают свои далеко идущие антисоветские и антироссийские планы. И в этой связи большее сожаление вызывает даже не эта откровенная и крайне примитивная ложь, а то, что она сходит им с рук.

Тем не менее микроскопические победы в этом деле все-таки имеются. Так, статья о том, что в Пермской художественной галерее проходит выставка фотографий, одна из которых призвана очернить «Бессмертный полк», сравнив его с зомби-карнавалом, привлекла внимание к этому инциденту: снимок был убран. Вероятно, руководство галереи, размещая данную экспозицию, просто не придало значения данному факту, что хоть и печально, но все-таки не преступно. Примечательно, что министерство культуры, действуя в духе всех прочих государственных учреждений края, на запрос по данному инциденту ответило следующим образом: ничего не знаем, ни за что не отвечаем.

Вообще риторика властей края, будь то губернатор, администрация города или какое-либо министерство, поражает своим однообразием. Избранное народом начальство демонстрирует явное нежелание отчитываться перед избирателем, оно перекладывает ответственность друг на друга, пытается замолчать любой неудобный для её реноме инцидент.

Несмотря на подобное поведение, которое не исчерпывается только лишь приведенными фактами (есть и другие не менее, а, может быть, даже более вопиющие, но о них будет сказано в другое время и в другом месте), общественность города не собирается забывать данный инцидент.

В четверг, 31 мая, пермское отделение общественного движения «Суть времени» провело аналитический клуб, объединяющий под своей крышей творческую интеллигенцию города, преподавателей, журналистов и деятелей культуры. Был дан экспертный анализ обсуждаемой нами провокации. Произведено философское осмысление данного феномена, который, конечно же, не является чем-то единичным, а есть лишь звено в целой цепи аналогичных фактов. Общественники решили продолжать борьбу до победного конца, несмотря на полное игнорирование со стороны краевых властей.

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957

Наибольшее удивление во всей этой истории вызывает тот факт, что НКО, возглавляемое Отмаховой, на каких-то удивительных основаниях распоряжалось правоохранительными органами, которые и не позволяли людям проходить в колоннах с государственными символами России. Когда этот вопрос был задан представителям городской администрации, то они послали общественников к самой Отмаховой — ведь она за все отвечает. Таким образом, женщина с определенными антисоветскими взглядами, считающая, что фашизм равен коммунизму, а русский народ является самой агрессивной и злой нацией, распоряжается в городе правоохранительными органами. Вам это ничего не напоминает?

В этой связи порадовал ответ губернатора Пермского края Максима Решетникова на запрос общественников в связи с обсуждаемой нами ситуацией. Канцелярия главы региона поступила неоригинально и послала общественников подальше — в администрацию города, которая ранее, также отвечая на запрос общественников, послала их к Отмаховой. Вот так никто ни за что не хочет отвечать, кроме некоммерческих организаций, разумеется.

Что же делать неравнодушным гражданам, когда их откровенно посылают подальше? Вероятно, туда и идти: в более далекие инстанции, которые в целом демонстрируют иное отношение ко Дню Победы и к акции «Бессмертный полк».

В четверг, 7 июня, состоится прямая телефонная линия с президентом России Владимиром Путиным. Когда власти края демонстративно игнорируют народное мнение, а если быть точнее, то своим молчанием они просто кричат о своем презрении к народу, то, может быть, стоит обратиться к главе государства?

Дарья Антонова ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Многие пермяки, возмущенные поведением краевых властей, начали писать обращения на имя президента России в надежде, что глава государства разберется с беспрецедентным фактом запрета государственной символики в Перми. Ввиду того, что ситуация получила широкий резонанс, к акции присоединяются люди со всей страны, что повышает вероятность отклика на федеральном уровне.

Мы знаем по многочисленным примерам подобных обращений, что чиновники с большим уважением относятся к Путину: не успеет он закончить ответ на свой вопрос, как в них происходит резкий всплеск сознательности. В случае со Знаменем Победы может наблюдаться даже рецидив былой коммунистичности: возможно, чиновники вспомнят, что когда-то состояли в партии и до сих пор хранят свой партбилет. Они начнут заверять общественность в недопустимости подобных инцидентов в будущем, вспомнят о важности Победы в нашей истории и, быть может, даже кого-нибудь накажут. И тогда мы все станем свидетелями единения народа и власти, которое, к сожалению, нуждается в регулярной подпитке сверху.