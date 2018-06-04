



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 28 мая — 3 июня 2018 года стали: послание папы Франциска для врачей; гражданское общество включает вклад Церквей; епископы вмешиваются в политический кризис в Италии; Париж подключает Маронитскую церковь; Китай хочет национализировать католицизм; США помнят о «Голодоморе» и не помнят о Волынской резне и другое.

Папа Римский Франциск принял на аудиенции представителей Международной федерации католических ассоциаций врачей, передает Vatican News (Ватикан). Обращаясь к врачам-католикам, понтифик подчеркнул, что это сочетание требует «постоянной духовной, нравственной и биоэтической подготовки, чтобы применять евангельские принципы в медицинской практике, начиная от отношений между врачом и пациентом и заканчивая миссионерской работой для улучшения здоровья народов, живущих на окраинах мира». Папа отметил, что труд врачей является разновидностью человеческой солидарности и христианского свидетельства, и рекомендовал обучать этому новые поколения на медицинских факультетах. «Принадлежность к католичеству, — сказал Франциск, — не компрометирует ваше сотрудничество с теми, кто в иной религиозной перспективе или без специфического кредо признают достоинство и превосходство человеческой личности как критерий их деятельности. Церковь всегда стоит на стороне жизни и заботится о том, чтобы ничего не было против жизни в ее конкретном проявлении, каким бы слабым и беззащитным, неразвитым или недостаточно развитым оно ни было». Папа похвалил усилия Федерации, которая всегда старалась следовать церковному учительству в области нравственности, защищая человеческую жизнь от зачатия до естественной кончины, уважая самых слабых, делая медицину более человечной и повсеместно внедряя ее в общество. Врачи призваны рассматривать больного прежде всего как личность, обладающую неоспоримыми правами, и первое из них — право на жизнь. Необходимо противостоять тенденции отождествления больного с некоей «машиной, требующей ремонта», не учитывая нравственных аспектов, и бороться с отвержением тех, кто не соответствует идеологии эффективности и прибыли. Понтифик пригласил медиков участвовать в профессиональных дебатах на острые этические темы, такие как прерывание беременности, окончание жизни и генетическая медицина. Врачи призваны также вставать на защиту свободы совести медицинских работников и всех работников здравоохранения.

Папа Римский Франциск

Папа Франциск встретился в Ватикане с делегацией Русской православной церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым). Православная делегация находится в Риме по случаю второго заседания рабочей группы РПЦ и Католической церкви в Италии в рамках Форума-диалога по линии гражданских обществ Российской Федерации и Итальянской Республики.

Митрополит Иларион дал интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Говоря о своем участии в заседании рабочей группы РПЦ и Католической церкви в Италии, он отметил, что это не просто церковная конференция, а инициатива, которая является частью более широкого Форума, продвигаемого и адресованного гражданским обществам России и Италии. Церкви играют важную роль в обществе, поэтому вовлеченные стороны совместно решили, что Форум должен включать вклад Церквей. В прошлом году в Москве состоялась первая встреча, посвященная иконам, христианской музыке и литературе, культурным обменам. Вторая встреча в Риме затрагивает вопросы паломничества как нечто общего. Важным опытом для Русской православной церкви является паломничество в Бари для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в России. А когда в прошлом году из Бари в Москву и Санкт-Петербург привезли мощи святителя, более двух миллионов верующих прибыли, чтобы поклониться им. Это было самое значимое событие в отношениях между РПЦ и Католической церковью. Паломничество и общее почитание святых позволяют придать практический аспект процессу диалога, который слишком часто ведется лишь на теоретическом уровне. Митрополит прокомментировал также экуменическую встречу под председательством понтифика и с участием глав ближневосточных Церквей, которая запланирована в Бари на 7 июля. По его словам, это очень важно, хотя и было организовано уже много инициатив. Ведь Церкви призваны проявлять солидарность с христианами, которых преследуют на Ближнем Востоке.

L'Osservatore Romano (Ватикан) обращает внимание на политический кризис в Италии, который негативно отражается на президенте республики Серджо Маттарелле. Слишком «жаркий градус» политического климата в стране вызвал вал нападений на президента, которого оскорбляют в социальных сетях, иногда при этом делая оскорбительные намеки. Авторы резких заявлений напоминают о судьбе его брата, Пьерсанти Маттареллы, убитого боевиками мафии. Нападения на Серджо Маттареллу являются признаком очевидного ухудшения состояния общества. И выступления некоторых политиков, обвиняющих президента республики в том, что он говорит ложь, не способствуют улучшению ситуации.

Президент Италии Серджо Маттарелла

В условиях кризиса Католическая церковь в Италии возвращается в политическую игру, считает Crux (Денвер, США). После длительного периода покоя она вновь стала одной из сил, задающих тон национальной дискуссии, чему способствовал отказ итальянского президента одобрить состав нового правительства, сформированного альянсом «Движения пяти звезд» и «Лиги». Маттарелла, независимый политик с 2008 года, был готов пойти на многое, но только не на то, чтобы назначить экономиста Паоло Савону министром экономики. Савона известен своими сильными антиевропейскими взглядами. Это тревожит президента, опасающегося, что в качестве министра тот нарушит итальянскую конституцию, которая предписывает соблюдение законодательства Европейского союза. Судя по всему, дело идет к досрочным выборам. Тем временем политический кризис и неопределенное будущее Италии наносит ей экономический ущерб. После парламентских выборов, состоявшихся 4 марта, началось обсуждение состава новой правящей коалиции. Ватикан и влиятельная Конференция католического епископата Италии (CEI) молчали. Однако во время недавнего пленарного заседания CEI ее президент — кардинал Гуалтьеро Бассетти из Перуджи пообещал, что епископы вернутся к своей традиционной роли «критикующей совести». Большинство наблюдателей восприняли это как сигнал Бассетти — и косвенно папы Франциска — епископату о возвращении в игру. Недавно епископ Нунцио Галантино, генеральный секретарь CEI и, возможно, ближайший к Франциску итальянский владыка, сделал именно это, решительно выступив в пользу Маттареллы как до, так и после его решения заблокировать список кандидатов в правительство. Некоторые итальянские эксперты считают, что демонстрация поддержки со стороны Католической церкви, возможно, помогла придать смелость 76-летнему президенту, который сделал довольно смелый шаг, отказав правящей коалиции в шансе создать кабинет министров после 84 дней политического вакуума. После монсеньор Галантино подтвердил свою «близость» к итальянскому президенту, сказав, что он молится за него, и дал понять, что выступает против призывов к импичменту Маттареллы. В многолетнем сценарии итальянской политики в духе «Алисы в Стране чудес» сейчас мало что выглядит определенным. Однако Церковь, похоже, больше не хочет стоять в стороне.

Маронитский патриарх Бешара Раи прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет La Croix (Париж, Франция). Визит главы Маронитской церкви проходит на фоне транзита политической власти в Ливане и кризиса беженцев. Согласно источникам, близким к Елисейскому дворцу и министерству иностранных дел, их беседа была связана с новой страницей франко-ливанских отношений, открытой Макроном во время государственного визита во Францию президента Ливана Мишеля Ауна в сентябре 2017 года и в ходе посредничества французского лидера в диалоге между Бейрутом и Эр-Риядом. 25 мая сего года Макрон заявил на новостном канале BFM TV, что если бы не Франция, то сегодня Ливан мог быть охвачен войной, что вызвало реакцию Саудовской Аравии. В самый день встречи между Макроном и Раи в Париже представитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии отрицал, что премьера-министра Ливана Саада Харири задержали в ноябре прошлого года в Эр-Рияде на нескольких недель против его воли, вопреки тому, о чем рассказывал французский президент. Во время переговоров с Макроном в Париже маронитский патриарх говорил о ситуации в Ливане после парламентских выборов, которых не было уже девять лет, и на фоне формирования нового правительства. Ливан страдает от огромного государственного долга (69 млрд евро, или 150% ВВП) и коррупции, а также присутствия в стране полутора миллионов сирийских беженцев, что является дополнительной трудностью. С сирийскими беженцами связана и другая проблема для Ливана, а именно декрет президента Сирии Башара Асада о конфискации имуществе тех лиц, которые давно выехали из страны и не собираются возвращаться в нее обратно (Дамаск уже опроверг эту информацию — ИА REGNUM ).

Piotr Rymuza Патриарх Антиохии и всего Леванта Бешар Бутрос эль-Раи

Китай приступил к реализации пятилетнего плана «развития» Католической церкви в стране, направленного на изменение религиозных принципов и практик в соответствии с коммунистическими идеалами, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Этот план был одобрен Католической патриотической ассоциацией и Советом китайских епископов, ни один из которых не признан Святым престолом. Целью является ликвидация «иностранного влияния» и обеспечение государственного контроля над всей религиозной деятельностью, включая подчинение религиозных лидеров структурам Коммунистической партии Китая. Пока неизвестны какие-либо конкретные детали. Но знаем, что пятилетний план будет включать «понимание истории Церкви» в Китае, богословских исследований и евангелизации. Архитектура, искусство и литургия также изменятся, чтобы лучше соответствовать китайским традициям. Пекин и Ватикан в настоящее время ведут переговоры. Наблюдатели говорят, что Святой престол не хочет «компрометировать католические принципы», предоставляя властям КНР власть назначать епископов по своему усмотрению. Однако и Китай не хочет позволять понтифику совершать самостоятельно епископские хиротонии, видя в этом влияние западных идеалов.

Очередные штаты США признают, что украинский «Голодомор» был геноцидом, но забывают о Волынской резне, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). В Северной Америки есть силы, которые оказывают жесты поддержки Киеву в части исторической политики украинских властей. Уже 11-й американский штат признал «Голодомор» в качестве геноцида, жертвами которого стали граждане УССР. А 16 марта 2006 года аналогичную резолюцию принял сенат Польши, хотя сама Украина сделала это несколькими месяцами позже — 28 ноября 2006 года. Однако со стороны США не видно подобного уважения жертв трагедий, которые поляки пережили в Катыни или Волыни во время Второй мировой войны. «Летом 2016 года мы писали о том, что американское правительство через своих представителей оказывало давление на польские власти с тем, чтобы не называть Волынскую резню геноцидом, — сообщает издание. — Идея заключалась в том, чтобы заставить замолчать проблему волынской трагедии перед годовщиной «кровавого воскресенья», 11 июля 1943 года, и накануне саммита НАТО в Варшаве». Не исключено, что давление было связано с лоббированием украинской диаспоры. Дело в том, что число украинцев и людей украинского происхождения в США в этом году достигло миллиона человек. Украинская диаспора в Канаде еще более многочисленна, ее численность оценивается в 1,2 миллиона человек, а ее влияние в Оттаве еще сильнее, чем в Вашингтоне.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук провел встречу во Вроцлавско-Гданьской епархии с украинской молодежью, проживающей в Польше, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Он призвал их быть самими собой, остаться верными своим духовным и национальным корням. «Из опыта нашей диаспоры можно сказать, что остается сам собой только тот, кто был в Церкви», — отметил архиепископ. Остальные, по его мнению, «потерялись» вследствие процессов быстрой ассимиляции. Глава УГКЦ отметил важность обучения детей украинскому языку и святой вере, ибо это поможет сохранить свои корни. Поскольку в Польше часты межнациональные знакомства, Шевчук попросил украинцев не только хранить свою веру и культуру, но и делиться духовным богатством с другими людьми. На молодежь и прихожан кафедрального собора глубокое впечатление произвело свидетельство пани Натальи, переселенки из Луганска, которая рассказала о своем пути к Богу и о том, как она нашла свою национальную и христианскую идентичность благодаря встрече с Украинской греко-католической церковью. Будучи во Вроцлаве, Наталья накапливает свой духовный опыт как активная прихожанка местной общины.

Katolik.ru Святослав Шевчук

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.