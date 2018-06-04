В Москве 4 и 5 июня пройдет научно-практическая конференция «Перспективные организационные формы оказания медицинской помощи при психических расстройствах», на которой предлагается обсудить очередные рекомендации по переформатированию российской психиатрии.

Цитата из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психиатрической больнице

Второй день конференции пройдет в форме слушаний в Общественной палате РФ. Опасения вызывает то, что основные сторонники нынешних реформ предлагают разрушить отечественные подходы в области оказания психиатрической помощи и внедрить «перспективные» западные.

И всё это происходит тогда, когда российское общество, хлебнув горя с всевозможными «прогрессивными» реформами по европейскому или американскому образцу, пришло к очевидному выводу: слепое следование западным рекомендациям приводит лишь к деградации. Это проявляется во всех сферах организации нашей жизни, включая образование и здравоохранение. Изучая рекомендации ВОЗ, еще больше убеждаешься в том, что в мире идет, наряду с экономическим, острый гуманитарный кризис.

Международные институты, которые длительное время были лоцманами в продвижении гуманитарных проектов, такие как ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОК и прочее, всё чаще подвергаются грубым политическим и «психопатологическим» интервенциям. Создание программных документов осуществляется активистами с болезненными наклонностями, которые совершают преступления, в том числе, против детей.

Например, соавтор многих международных документов, нашедших отражение в рекомендациях ВОЗ, активный борец за права ребенка Питер Ньюэл получил восемь лет тюремного заключение за сексуальное насилие над детьми. А печально известный «борец за чистоту спортивных достижений», беглый информатор WADA Григорий Родченков проходил лечение в психиатрической клинике, совершал махинации. Однако по его свидетельствам и рекомендациям активно разрушают спортивное мировое движение.

Получается, что во многих областях «импортозамещение», то есть опора на отечественные подходы и игнорирование требований зарубежных институтов, становится архиважным для выживания страны. Благодаря такому подходу наша страна потихонечку становится той страной, в которой можно жить — в согласии с нашими представлениями, традициями и моральными нормами. Традиционная основа особенно важна для гуманитарных областей науки и практики, в том числе в медицине, во врачевании, заботе о здоровье жителей страны.

Цитата из к/ф «12 обезьян». Реж. Терри Гиллиам. 1995. США В психиатрической больнице

Психиатрия — это та область, где компетенции врача, его ответственность за судьбу и жизнь больного особо востребованы, так как душевнобольной человек либо не имеет критики, либо имеет ее не в полной мере. Врач-психиатр — это не просто врач, а наставник, который своей профессиональной заботой ведет больного к более адекватному, здоровому существованию, опирающемуся на традиции, культуру, моральные нормы.

В случае болезни своего подопечного именно психиатр берет ответственность за больного и его благополучие, а также благополучие семьи больного и общества в целом, благоденствие которого во многом зависит от здоровья его членов. Отсутствие такой опеки, наставничества, особой связи, которую в психиатрии принято называть «конгруэнтностью» — большой стресс для психически больного, который приводит его к дополнительному кризису. И выполнение больным рекомендаций врача, так называемый «комплаенс», становится невозможен.

Иными словами, адекватная связь врача и больного очень важна. И именно на эту фундаментальную основу в последние годы идет мощное давление.

Активизировалось мощное продавливание различных западных проектов, которые направлены на искажение этой связи, на разрушение отечественного профессионального фундамента. После принятия закона, регламентирующего психиатрическую помощь, эти связи ослабли. Они стали искаженными и, благодаря усилиям «правозащитников», алогичным, основанным не на сотрудничестве, а на противостоянии. Это стало возможным в том числе из-за того, что психиатрическое сообщество проявило инертность, соглашательство. Оно просто не взяло на себя труд просчитать последствия таких нововведений.

Сейчас раскручивается новый виток искажения психиатрии, ее доразрушения с помощью навязанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) реформ, которые проводит ряд чиновников и политиков без серьезного анализа и учета возможных последствий.

Это прежде всего передача части полномочий психиатра врачу общей практики (напомню, что повсеместное введение ВОП — это проект ВОЗ, нацеленный на страны с неразвитой медицинской инфраструктурой). Институт врачей общей практики не раз подвергался критике со стороны светил российского здравоохранения.

Несмотря на это, сформировалась целая группа активных сторонников (лоббистов) проведения спорных проектов в нашу профессиональную жизнь, а значит, и в жизнь общества. Как сообщил проф. Г.П. Костюк (наиболее активный функционер, продвигающий данных проект) — уже есть сторонники проекта на всех властных уровнях.

Так, 14 мая 2018 года на «круглом столе» «Законодательное регулирование охраны психического здоровья населения Российской Федерации» в Госдуме заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, д.м.н. Николай Говорин («Единая Россия») заявил, что Федеральное законодательство в сфере оказания психиатрической помощи населению нуждается в серьезном реформировании, и что на сегодняшний день далеко не все вопросы в этой области отрегулированы должным образом.

Более того, сказал он, существуют такие острые проблемы, которые нуждаются в незамедлительных решениях. Депутат Говорин планирует создать постоянно действующую комиссию по вопросам психиатрии, но, как было им озвучено, она не будет сейчас заниматься острыми вопросами почти полного отсутствия подростковой психиатрии, отсутствия специальности детско-подросткового психиатра, подготовкой профессиональных кадров (хотя сам депутат об этом обмолвился, но ничего не предложил для улучшения ситуации).

Нет, он и инициативная группа, опять, по старым следам 1992 года (год принятия закона о психиатрической помощи в действующей редакции) займется очередным сомнительным реформированием закона о психиатрической помощи для еще большего его ухудшения. Это ухудшение просматривается в результате перевода основной части ответственности — диагностики, лечения и реабилитации людей с психическими нарушениями менее компетентным специалистам — врачам общей практики.

Тогда, в 1992 году, в России на фоне острейшего политического кризиса аврально был принят «Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Свою трактовку психиатрической помощи продвинули лица, откровенно с ней борющиеся, основываясь на антипсихиатрической идее (лица с психофобией — частой составляющей болезненного состояния). Основа антипсихиатрической идеи — это якобы тотальный карательный характер психиатрии как таковой, использование насилия и произвола со стороны врачей по отношению к пациенту.

Особенно большой критике подвергался институт Судебной психиатрии им. профессора В.П. Сербского, который и ранее, и в настоящее время аккумулирует больных, совершивших противоправные действия. Институт всегда имел свой, отличный от других психиатрических учреждений, регламент. Однако в трактовке закона 1992 года прежде всего предложили именно судебную составляющую для возможности осуществления регламентации психиатрической помощи в обычных стационарах, не судебного профиля.

Цитата из к/ф «Цареубийца». Реж. Карен Шахназаров. 1991. СССР — Великобритания В психиатрической больнице

При госпитализации пациент часто не дает своего согласия на лечение из-за отсутствия критики вследствие болезненного состояния. В трактовке закона, якобы для более открытого, прозрачного ведения больного, больной становился «осужденным на лечение». Судьи, несомненно, менее компетентные в понимании состояния пациента, чем врачи, становятся арбитрами между болезнью и здоровьем, между больным и врачом.

Это прямое нарушение логики. Пациент не должен быть «осужденным» за свою болезнь. Это формальное, грубое внедрение «римского» права в тонкую суть отношений больной-врач является разрушительным. Появление судебного компонента имеет смысл только при совершении преступления, в том числе больным человеком, тогда он помещается в соответствующее заведение судебно-психиатрического профиля.

А также это целесообразно при определении недееспособности, то есть ограничении его имущественных и других прав. Из-за отсутствия критики больной не может контролировать ситуацию. В таких случаях в его интересах и в интересах общества (больной ограничивается в гражданских правах) и необходима вся сила юридической поддержки и судьи, и адвокатов, чтобы тщательно разобраться в ситуации, так как различные злоупотребления возможны.

Возникает и другая очевидная проблема такого судебного подхода — размывание профессиональной ответственности врачей-психиатров. Принятие на себя ответственности за решение о необходимости госпитализации и лечения больного может привести к осуждению самого врача.

Получается, что если при первом реформировании в 1992 году нарушили идею адекватного взаимодействия пациента и врача, то во втором психиатрию вообще сводят на нет.

Дальнейшему размыванию ответственности, а значит, и качества психиатрической помощи, способствует активное внедрение в сознание психиатров и общества в течение последних нескольких лет идеи, что она должна срочно реформироваться в сторону еще большей «открытости», доступности внедрения в нее иных профессиональных групп и общественных активистов (соответственно требованиям ВОЗ). Под это «доразрушение» должен быть реформирован закон, регулирующий психиатрическую помощь. Для этого необходимо срочно изменить Конституцию.

Подготовку к следующему этапу искоренения классической психиатрии взял на себя профессор Георгий Костюк, пришедший не из клиники, а из области организации психопрофилактической помощи, причем практически здоровым людям — матросам. Его основной месседж в том, что классические отечественные школы тормозят прогресс психиатрии, ее унификацию, модернизацию и подстраивание под западные стандарты. Отечественные представления якобы, архаичны.

В течение последних трех лет по его инициативе были закрыты несколько столичных стационаров, и в том числе — единственная в Москве госпитальная площадка для подростков, нуждающихся в психиатрической помощи. А таких подростков сейчас очень много!

Продвижение своих планов Костюк осуществляет стремительным натиском, привлекая Общественную палату, членом которой он стал в 2017 году и где уже провел около дюжины круглых столов для поддержки своих идей. В том числе и круглый стол — «СтопСтигма» в декабре 2017 года, на котором под вопрос было поставлено вообще само существование психических болезней. Обсуждение на этом круглом столе вызвало настоящий шок у специалистов.

Всё это проходило на фоне борьбы активистов Общественной палаты за гендерные права. Педагоги из РГСУ (лояльные проводники идей борьбы в РФ за гендерное равенство, прав сексуальных меньшинств и пр.) также выступали на круглом столе «СтопСтигма» и поддерживали идею о дестигматизации, романтизации болезни.

Очевидно, что круглый стол «СтопСтигма» проводился также для продавливания подписания РФ Стамбульской конвенции, которая открывает шлюзы для дальнейшего слияния понятий «норма» и «патология». Привлечение к таким мероприятиям студентов нацеливает их на принятие искажения этих важных представлений. Подобные идеологические манипуляции — тем более не допустимы в стенах Общественной палаты, призванной к формированию именно нормальных человеческих представлений о жизни для улучшение жизнеспособности общества и защиты достоинства его членов.

Цитата из к/ф «Остров проклятых». Реж. Мартин Скорсезе. 2010. США В психиатрической больнице

Что же предлагает Костюк в качестве основы реформы? Вот выдержки из документа, который он особенно часто цитирует: это Европейский план действий по охране психического здоровья ВОЗ, принятый в 2013 году. В пункте 10 этого документа говорится о том, что «определенные индивидуумы и социальные группы могут быть подвержены значительно более высокому риску развития проблем с психическим здоровьем».

«Эти уязвимые группы могут (но необязательно) включать лиц, проживающих в условиях нищеты, лиц с хроническими проблемами здоровья, детей раннего и младшего возраста, подвергаемых плохому обращению и пренебрежению, подростков, впервые подвергшихся воздействию психоактивных веществ, меньшинства, коренное население, пожилых людей, лиц, подвергаемых дискриминации и страдающих от нарушений прав человека, лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, заключенных или лиц, оказавшихся в условиях конфликтов, природных бедствий или других гуманитарных катастроф».

То есть, по сути, предлагается приравнять заботу о детях к заботе о маргинальных слоях общества. Все контингенты собраны в кучу, и нет отдельных, качественно отличающихся стратегий предотвращения проблем с психическим здоровьем в этом перечне.

В дальнейших рекомендациях разворачиваются еще более сомнительные предложения. Так, в пункте 38 говорится о том, что лица с психическими расстройствами и с ограниченными возможностями в психосоциальном плане «должны наделяться более широкими правами и возможностями и привлекаться к проведению информационно-разъяснительной работы, разработке политики, планированию, подготовке законодательства, обеспечению услуг и проведению мониторинга, исследований и оценок в области психического здоровья».

Таким образом, маргинальные слои приобретают особую значимость и становятся своеобразными идеологами. Предлагается отстаивание их прав на маргинальную жизнь, а самое главное, дальнейшее встраивание их представлений в разработку стратегии психиатрической помощи. При этом речь не идет об излеченных, демаргинализованных людях, которые, действительно, как и прочие граждане, могут и должны иметь возможность принимать участие в такой деятельности в рамках демократических прав и свобод. Речь идет о лицах именно с психическими расстройствами.

Роль специалиста-психиатра низводится до пассивного наблюдателя, консультанта со стороны. А серьезное, качественное лечение заменяется паллиативной поддержкой со стороны врачей общей практики (в случае одобрения обществом и психиатрами проектов ВОЗ по изменению закона о психиатрии) и так называемым психоообразованием. Однако больному с бредом и галлюцинациями вряд ли такое психообразование принесет существенную пользу. Ровно так же, как и его родственникам, которым нужна действенная помощь, а часто и передышка, пауза для сбора сил в борьбе с болезнью родного человека при помещении его в стационар.

Нужна им помощь хорошо подготовленных специалистов, наличие стационарных площадок, но именно они были закрыты и разрушены!

Психообразование может быть только вишенкой на торте, и не более того.

В том же ключе прозвучали рекомендации на круглом столе («Совершенствование медико-социальной помощи людям с нарушением психического здоровья, их поэтапная лечебно-трудовая реабилитация и рациональное трудоустройство», который состоялся 10 апреля 2018 года в стенах общественной палаты). Тут реформаторы пошли дальше и предложили следовать финскому опыту создания трудовых реабилитационных площадок на деньги, полученные от налогов с игрового бизнеса.

Вектор реабилитации стразу выстаивается в маргинальном направлении. Он четко укладывается в рекомендации ВОЗ, где болезнь продолжает культивировать болезнь и это рассматривается, как адекватное решение вопроса.

Подытожим. Специалистам, общественным и государственным деятелям необходимо глубоко изучать реформаторские предложения, в том числе основанные на рекомендациях ВОЗ, прежде чем их поддерживать. Смогут ли они улучшить нашу жизнь, или наоборот — они ее сильно ухудшат?

Крылатова Татьяна Александровна — врач-психиатр, психотерапевт