



Иван Шилов ИА REGNUM

Возможен кризис между Саудовской Аравией и Турцией

Газета Hurriyet со ссылкой на новостной портал BaladiNews, приближенный к сирийским оппозиционным группам, сообщает, что поддерживаемый США «Демократический союз» вместе с группой Kuvatu's-Sanadid начали прием в свои ряды так называемых «пограничников» на границе Сирии и Ирака. «Пограничники» получают финансовую помощь от Саудовской Аравии, будут служить в течение двух лет и получать зарплату в 200 долларов. 14 января государственный департамент США объявил о создании 30-тысячных «пограничных сил» на севере Сирии. Турция жестко отреагировала на это «террористическое формирование».

Ни одна партия или альянс не могут обеспечить большинство

Как передает газета Cumhuriyet, Исследовательский центр Стамбула (İstanbul Ekonomi Araştırma) поделился результатами опроса в преддверии выборов 24 июня. Согласно полученным данным, на всеобщих выборах «ни одна партия или альянс не сможет обеспечить большинство в парламенте», а президентские выборы, как сообщается, выльются во «второй тур». Гражданам был задан вопрос: «Если бы выборы прошли в это воскресенье, какой партии или альянсу вы бы отдали свой голос?» Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заработал бы 44% голосов, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) — 42%. По состоянию на 26 мая альянс ПСР и Партии националистического действия (ПНД) набирает 48%, оппозиционный альянс — 37%, а Демократическая партия народов (ДПН) — 12,8%.

Wikimedia.org Здание Великого национального собрания Турции

Профсоюзы против альянса ПСР и ПНД

Согласно газете BirGün, сопредседатель Конфедерации профсоюзных общественных работников (KESK) Мехмет Бозгейик объяснил свое отношение к досрочным выборам. «Общественные работники не будут голосовать за альянс ПСР и ПНД. Они будут поддерживать те политические программы, которые ориентированы на равную, свободную, демократическую и светскую Турцию, в которой братские народы смогут жить вместе», — заявил он.

Скандал вокруг афиши журнала во Франции

По данным Euronews, группа турок во французском городе Авиньон сняла с рекламного щита обложку журнала Le Point, на которой Эрдоган был назван «диктатором». Однако мэр города в сопровождении жандармов снова вывесил рекламную афишу на место. Жандармерия взяла плакаты под свою защиту. Le Point, один из наиболее читаемых журналов Франции, назвав Эрдоганом «диктатором», добавляет: «До каких пор это будет длиться?.. Сеть во Франции, прославление себя, совершенные преступления…». Мэр города Понте Йорис Хебрар назвал этот инцидент «неприемлемым» и попросил прокуратуру начать расследование и «определить и уволить ответственных». После того, как афиша была вывешена снова, напряженность снова усилилась. Турецкие граждане, вновь прибывшие на место происшествия, в этот раз не трогали плакат, но повесили недалеко от него афишу: «Ложные новости».

«Я встречусь с Асадом»

Мухаррем Индже, кандидат в президенты от Народно-республиканской партии (НРП), ответил на вопросы журналиста Невшина Менгю для DWTürkçe. Индже заявил, что в случае, если будет избран президентом страны, то проведет встречу с президентом Сирии Башаром Асадом и отправит своего посла в Дамаск. «Почему бы и нет? — сказал претендент. — Четыре миллиона сирийцев будут находиться в Турции. Но в Дамаске не будет турецкого посла. Разве это разумно? Что же мы будем делать? Мы здесь будем за ними присматривать, но общаться между собой не будем. Это неправильно. Нет никого, с кем бы я не стал проводить встречи. Мы снова скажем: «Мир в стране, мир во всём мире». То есть мы должны заключить мир как с Сирией, так и с США и с Германией».

Wikimedia.org Мухаррем Индже

«Охота на ведьм» на этой неделе

Согласно Shaber3, турецкие вооруженные силы провели операцию в 16 городах провинции Кайсери. 41 военный, в том числе 31 сотрудник действующей армии, были задержаны в связи с поддержкой лиц, которые пытались совершить государственный переворот. Среди задержанных значится четыре полковника, четыре подполковника, майор, семь капитанов, 26 старших лейтенантов, 15 лейтенантов, три старшины. На еще 19 военных дела были заведены ранее. Генеральная прокуратура Анкары вынесла решение об аресте 59 человек в связи с делом по банку Asya. Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) утверждает, что, по данным отчета, положенные законным путем на счета деньги являются доказательствами организованного преступления. По данным прокуратуры, эти суммы состояли из пожертвований и были зарегистрированы в финансовой системе, однако в отчете не указывается, какое именно преступление это представляет. Также в Анкаре провели операцию в отношении сотрудников министерства здравоохранения. В отношении 14 человек, четыре из которых всё еще занимают свои посты, было вынесено решение об аресте.

Василий Васильевич Верещагин. Допрос перебежчика. Около 1901

Кино о преследованиях в Турции

Как сообщает TR724, греческий документалист Томас Сидерис встретился со зрителями после кинофестиваля, на котором представил свою картину о давлении и нарушениях свобод в Турции. Документальный фильм под названием The Noose — İlmik («Петля») был впервые представлен на 20-м Международном кинофестивале в Салониках в марте. После гастролей в таких городах, как Крит, Ксанти и Петра, на этой неделе фильм вышел в прокат и в Афинах. Сидерис, занимающийся расследованием нарушений прав человека в Турции, говорил о том, что правительство Турции и ПСР больше не дают оппозиционным голосам высказывать свое мнение: «Эрдоган пытается одеть петлю на шею любого, кто выступает против него. Потому что он ненавидит свободу мысли. Он ненавидит даже самые небольшие разногласия с правящей партией ПСР. Он не может терпеть другую сторону или мнение». Греческий документалист своим фильмом привлек интерес преподавателей, ученых, торговцев, турецких и курдских оппозиционных беженцев, а также греческих зрителей. На предпросмотре он сказал, что посвящает свое кино всем притесненным в Турции людям, часть из которых погибли, некоторые находятся за решеткой, а кто-то — в изгнании.

Цитата из дф The Noose — İlmik («Петля»). реж Томас Сидерис. 2018

Для чего получили гражданство 150 тысяч беженцев?

Согласно статье в газете BirGün, депутат от НРП в Стамбуле Гюрсель Текин спросил министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу о том, получат ли 150 тысяч беженцев из Сирии и Афганистана турецкое гражданство. Текин попросил ответить на вопрос, правда ли, что в управлении по вопросам народонаселения района Газиосманпаша сейчас находятся турецкие паспорта для беженцев, о которых идет речь, и что они получат их в ближайшее время для того, чтобы голосовать на предстоящих выборах. Он также показал фотографии этих удостоверений личности, которые ждут раздачи.

Акцент на «Хизмет»

Согласно сообщению «Голоса Америки», государственный департамент США опубликовал «Доклад о свободе вероисповедания». В нем рассматриваются в общей сложности 200 стран и регионов. На 22 странице располагается раздел, посвященный Турции, в котором говорится, что она позиционирует себя как светское государство. Но в стране всё еще продолжается режим чрезвычайного положения, и обращается внимание на операции, которые проводятся в Турции после 15 июля 2016 года. В докладе утверждается, что по меньшей мере 50 тысяч человек были взяты под стражу или арестованы полицией из-за того, что они предположительно являются членами движения «Хизмет», главой которого является «изгнанный религиозный деятель» Фетхуллах Гюлен. По имеющимся данным, всего к движению Гюлена причастны около четырех миллионов человек. Более 4 тысяч человек были уволены из Управления по делам религии в Турции, которое занимается регулированием религиозных вопросов в стране. До сих пор продолжается ограничение свободы вероисповедания немусульманских меньшинств в рамках Лозаннского мирного договора, который Турция подписала в 1923 году, а людей судят на основании того, что они проявили неуважение к религиозным верованиям групп. Проживающие в Турции различные группы, в первую очередь алевиты, армяне, евреи, протестанты и мусульмане-сунниты подвергаются притеснениям и угрозам. В то же время в рамках антисемитской риторики некоторые телевизионные комментаторы и журналисты выдвигают мнения о том, что именно евреи стоят за попыткой переворота в 2016 году.

(сс) zeylif Голубая мечеть в Стамбуле

План по Манбиджу готов

По данным источников агентства Анадолу, Турция и США достигли консенсуса по плану в сирийском Манбидже, реализация которого начнется после 4 июня. Предполагается, что террористы, которые расположились на западном берегу реки Евфрат, будут изгнаны из региона в течение месяца. Однако окончательно соглашение будет объявлено на заключительных переговорах министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с его американским коллегой Майком Помпео 4 июня в Вашингтоне. Источники отмечают, что во время совещания в план могут быть внесены некоторые изменения, однако основные направления, согласованные на технических переговорах, будут сохранены. Соответственно, если окончательное подписание соглашения произойдет 4 июня, в течение 30 дней члены «Отрядов народной самообороны"/"Демократического союза» покинут Манбидж.

Европа готовится отказаться от Турции

Как сообщает газета Sözcü, еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Европейского союза Йоханнес Хан сообщил о том, что финансовая помощь Турции перед ее вступлением в Евросоюз в 2018 году будет сокращена на 40%. Свое заявление Хан сделал во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге под названием «Инструменты помощи Турции перед вступлением в ЕС». Ханн также добавил, что своим «упадком в демократии и соблюдении прав человека Турция отдаляется от Европы», а финансовая помощь, по его мнению, должна быть урезана, направившись на более «приоритетные» области. Еврокомиссар указал адрес общественных организаций, которые занимаются вопросами демократии, правами человека и правового государства. Европейский союз в период с 2014 по 2020 год выделил Турции 4 миллиарда 453 миллиона евро в рамках финансовой помощи перед вступлением в ЕС. В 2018 году эта сумма сократится примерно на 253 миллиона евро.

Vera Kratochvil Турция и Евросоюз

Доклад о выборах в Турции

Согласно статье, опубликованной в Samanyoluhaber, делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы подготовила доклад о выборах, которые пройдут в Турции 24 июня. В рамках двухдневного визита в страну делегация посетила такие учреждения, как парламент, высший избирательный совет, высший совет по радио и телевещанию (RTÜK). Члены ПАСЕ встретились с журналистами, представителями различных политических партий и неправительственных организаций. В подготовленном докладе подчеркивается крайне небольшое количество женщин среди кандидатов в депутаты. Была упомянута важность проведения беспристрастных, свободных выборов в рамках международных стандартов. В докладе также говорится о том, что продолжающийся в Турции режим чрезвычайного положения, отсутствие свободы слова, операции на Юго-Востоке и многочисленные аресты журналистов и политиков негативно сказываются на предвыборной атмосфере в стране.