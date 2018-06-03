Когда 31 мая на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата появилось сообщение о встрече 30 мая папы Римского Франциска в Ватикане с российской православной делегацией под предводительством митрополита Илариона (Алфеева), это дало повод аналитикам вновь обратиться к ситуации на Украине. Поводом послужили слова понтифика, процитированные службой коммуникации ОВЦС. Обращаясь к членам делегации и лично митрополиту, папа сказал:

Mospat.ru

«В вашем присутствии и особенно перед Вами, дорогой брат, хотел бы еще раз подчеркнуть, что Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один патриархат — ваш. И у нас не будет другого… Католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела Русской православной церкви, в том числе и по политическим причинам. Такова моя позиция и позиция Святого престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются Святому престолу».

Папа Римский Франциск

Помимо того, Франциск заметил, что униатизм как метод совершенно неприемлем в отношениях между православными и католиками на современном этапе, лишь братский диалог является единственным возможным путем к большему единству. Нетрудно было догадаться, о чем речь. 1 июня Релігійно-інформаційна служба України, комментируя происходившую в Ватикане встречу, замечала, что накануне ее «в который раз прозвучали слова митрополита Илариона о том, что «автокефалия Православной церкви на Украине — это путь в унию», а «в адрес греко-католиков прозвучало обвинение, что именно они вместе с «раскольниками» и украинскими политиками добиваются автокефалии». Для согласия или несогласия с этой точкой зрения определенной проблемой было то, что на тот момент Святой престол не распространил свое собственное заявление о приеме российской делегации понтификом. Оно появилось только 2 июня, и всё стало гораздо интереснее. Официальное ватиканское издание Vatican News (Ватикан) подтвердило то, о чём шла речь в сообщении службы коммуникации ОВЦС, и кое-что добавило.

Например, такие слова Франциска: «Когда какой-нибудь католик, будь то мирянин, священник или епископ, поднимает уже не действующее и исчерпавшее себя знамя униатства — это также боль для меня лично. Нужно уважать Церкви, пребывающие в единстве с Римом, однако униатство в качестве пути единства сегодня не работает». Помимо того, папа отметил, что ему приносят большое утешение протянутые друг другу руки, братские объятия, совместные размышления и общая стезя. «Экуменизм создается в пути, и мы должны идти». Некоторые ошибочно полагают, что вначале должно иметь место доктринальное соглашение по всем разделяющим нас пунктам, а уже затем совместный путь. Но это никак не идет на пользу, подчеркнул понтифик, ибо нам неизвестно, когда именно наступит богословское согласие, а некоторые даже полагают, что «это произойдет на следующий день после пришествия Христа во славе». Епископ Рима отметил ценность взаимной, личной молитвы, напоминая, что на встрече в Гаване в 2016 году патриарх Кирилл подарил ему частицу мощей святого Серафима Саровского: эти реликвии теперь находятся постоянно в комнате папы, каждый вечер и каждое утро он молится перед ними о единстве Католической и Православной церквей.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и Папа Римский

Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы. Единство католиков и православных на сегодня становится куда большим, чем представляется. «Доктринальное согласие» перестает быть проблемой, поскольку оно будет достижимо лишь после конца света во время второго пришествия Господа Христа, соответственно, к нему следует стремиться, но оно не является необходимым условием. Ключевыми являются и слова Франциска о том, что он ежедневно молится о единстве Католической и Православной церквей перед частицей мощей святого Серафима Саровского. Будучи в Италии, митрополит Иларион в интервью католическому порталу L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa сделал знаковое заявление. Глава ОВЦС сказал, что важным опытом для РПЦ является паломничество в Бари для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в России, так как паломничество и общее почитание святых позволяют придать практический аспект процессу диалога, который слишком часто ведется лишь на теоретическом уровне.

Но архиепископ Мир Ликийских Николай жил в эпоху неразделенной еще Церкви, до трагического раскола 1054 года. Как и некоторые другие святые той поры, по этому самому факту уже входит в сонм «общих». Что касается Серафима Саровского, то он является «молодым» святым, прославленным только в начале XX века. Однако перед частицей его мощей молится папа Франциск, исповедуя тем самым единство православного и католического мира. А это значит, что епископ Рима может принимать участие (если попросят) в делах Православия, равно как епископ Москвы или другой столичной кафедры — в делах Католичества. Например, выступать в роли посредника в той или иной проблеме. Проверочной площадкой, если говорить о злобе дня сего, способна стать Украина, где, по замечанию итальянского католического портала Vatican insider, существует проблема «раскольнических» Православных церквей, в частности непризнанной Украинской православной церкви Константинопольского патриархата под руководством Филарета, который при поддержке парламента и правительства попросил Константинопольский патриархат предоставить автокефалию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Святой престол до сих пор в украинских делах проявлял последовательность и откликался на просьбы Московской патриархии. Как это было в прошлом году, когда депутаты Верховной рады Украины готовились голосовать за законопроекты, устанавливающие прямое вмешательство государства в церковные дела и значительно ухудшающие статус Украинской православной церкви Московского патриарха в единстве с РПЦ. И Ватикан пошел на то, чтобы выразить Киеву свое недовольство подобными действиями. Правда, тогда ситуация была «чистой» с точки зрения церковного взгляда, не приемлющего давления светских властей на Церковь. Сейчас с вопросом автокефалии всё сложнее, поскольку в деле переплелись интересы как украинских, так и российских и константинопольских православных иерархов. Не исключено, что единственным способом их рассудить станет в итоге арбитраж папы Римского.