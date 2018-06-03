Аккредитованные при МИД России азербайджанские журналисты при общении с официальными представителями Смоленской площади не первый раз используют своеобразные приемы, чтобы прощупать позицию Москвы по тем или иным вопросам. В частности, в отношении возможностей урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Понять этих журналистов можно, так как переговорный процесс по-прежнему носит конфиденциальный характер. В силу того, что конфликтующие стороны выступают, как правило, с противоречивыми и взаимоисключающими заявлениями, провоцируются информационные атаки. Однако сотрудники СМИ должны быть максимально корректными при цитировании официальных представителей власти, особенно иностранной, чтобы не нарываться на международный скандал.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Если, конечно, за этим не стоит нечто иное.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Но вначале небольшая вводная. Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян при посещении Республики Арцах (Нагорный Карабах) на пресс-конференции в Степанакерте заявил о том, что нагорно-карабахский конфликт не может решаться без непосредственного участия в переговорах самих властей Республики. Он подчеркнул, что «от имени Арцаха имеют право говорить только его власти». И далее: «В моих заявлениях по карабахскому урегулированию присутствуют серьезнейшие новости. А самая серьезная из них в том, что я готов вести переговоры с президентом Азербайджана от имени Республики Армения, но от имени Республики Арцах с президентом Азербайджана должны вести переговоры власти Арцаха в лице президента республики». Минская группа ОБСЕ отреагировала на запрос. По имеющимся сведениям, сопредседатели обсуждали возможность включения Степанакерта, когда проводили в Париже переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым,.

В ответ последовало заявление Баку об отказе от подобного сценария. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «сопредседатели Минской группы сами заявили о безосновательности этой позиции Армении на встрече с министром иностранных дел Мамедъяровым 15 мая в Париже». Однако министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по время недавнего посещения Баку четко заявил, что «статус переговорного процесса по конфликту в Нагорном Карабахе вошел в число тем, обсуждавшихся им с азербайджанским коллегой». И большинство азербайджанских СМИ исказили эту позицию, заявляя, что речь шла о том, что вообще «статус-кво не решит карабахский конфликт». После этого в преддверии визита в Москву главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в игру вступили азербайджанские журналисты уже на площадке Смоленской площади.

Mid.ru Эльмар Мамедъяров

1 июня заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артём Кожин на брифинге дал ответ на вопрос журналиста азербайджанского агентства Trend. На основании его в бакинских СМИ появились «сенсационные» сообщения: Москва считает «неконструктивной позицию премьер-министра Армении Пашиняна по поводу необходимости непосредственного участия Нагорного Карабаха в переговорах в рамках МГ ОБСЕ с Азербайджаном». Это вызвало соответствующую реакцию в Армении. Однако чуть позже на сайте МИД России была опубликована стенограмма диалога Кожина с корреспондентом Trend. Приведем этот диалог.

Trend: В одном из своих недавних интервью премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Насколько подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?

Кожин: Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными.

Однако на видео, которым наверняка располагает Trend, Кожин говорит следующее: «Вообще, громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены в процесс ОБСЕ, наверное, неконструктивны». То есть, на сайте МИД в ответ Кожина введено местоимение «ваши», что существенно смещает политические акценты. В этой связи пресс-секретарь МИД Азербайджана выступил с осуждением действий МИД России, который «семантическо-лингвистическим путем изменил» заявление «профессионального и дипломатического устного ответа российского коллеги, который соответствует настоящей сути переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта». Так что господин Гаджиев должен быть доволен тем, что операция Trend прошла успешно и зондаж ситуации состоялся.

Mid.ru Брифинг Артема Кожина. Москва. 01.06.2018

Недавно тот же Гаджиев заявлял, что Азербайджан собирается выразить протест России в связи с тем, что директор четвертого департамента МИД России Алексей Павловский встречался в Абхазии с представителем Степанакерта, который прибыл в Сухум в связи с празднованием 25-летия дипломатической службы Абхазии. Одним словом, Баку нервничает, чувствуя, что на карабахском направлении происходят изменения, пытается любыми средствами, подключая журналистов, добыть информацию, идя даже на скандалы. Не в первый раз, причем.

Вспомним, как в начале 2017 года шеф-корреспондент российского бюро азербайджанского канала «Лидер-ТВ» Анар Гасанов спровоцировал главу МИД России Сергея Лаврова на жесткое заявление, что «карабахский вопрос уже не является внутренним делом Азербайджана». Лавров дал понять, что «начало Азербайджаном силовой операции в Карабахе соседние страны будут воспринимать как военную операцию, а не как контртеррористическую». И это тоже была информация, определяющая отношение Москвы к Степанакерту на том этапе после апрельской войны 2016 года. Российский министр тогда еще раз напомнил Баку о том, кто, как и когда формулировал требования о немедленном прекращении огня, кем они соблюдались, а кем не соблюдались.

Что касается сегодняшнего дня, то сопредседатели МГ ОБСЕ проводят зондаж ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, готовятся к встрече с новым руководством Армении, и скоро могут выступить со своим вердиктом по статусу Республики Арцах. Так что МИД Азербайджана нужно готовить операции типа Trend уже в других столицах. А в Москве Баку нарушил все договоренности, достигнутые во время трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина. Теперь очередь за другими.