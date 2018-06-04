Слово «Вашингтон» за последние полтора года превращается для иранцев из символа «красивой жизни» в синоним «агрессора». Об этом мне рассказал человек, недавно вернувшийся из командировки в Иран.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка

Пока эту точку зрения, транслируемую иранскими властями, разделяют в Иране далеко не все, и в городах многие скорее склонны любить Америку, чем ненавидеть ее.

Отношение к «главной капиталистической стране» в Исламской Республике двоякое: с одной стороны — это символ богатства и красивой жизни, с другой — реальный агрессор, готовый уничтожить целую страну только потому, что не может получить контроль над ее ресурсами.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

На сегодняшний день аятолла Али Хосейни Хаменеи — вождь и непререкаемый авторитет в Иране. Но, во-первых, пока у власти был 44-й президент США Барак Обама, власть Хаменеи неплохо уживалась с американским фактором. Во-вторых, иранцев, особенно тех, что получили высшее образование, США и вообще Запад привлекают «свободой слова» и изобилием развлечений.

При этом стоит отметить, что число образованных людей в Иране после Исламской революции кардинально выросло: если при шахе 30% населения было неграмотно, то сейчас доля неграмотных не превышает семи процентов.

Американский агитационный плакат. Это жизнь!

И еще, как утверждает мой собеседник, «Америка — это недостижимая мечта для многих». Это стало ясно из разговоров с представителями англоговорящей «иранской интеллигенции», которая является немаловажной прослойкой. Ситуация напоминает ту, что сложилась в позднем СССР, а затем и в России 1990-е гг.

«Просто люди видят только одну причину своих бед — собственную власть», — сказал он.

Тем не менее, как бы ни было проблематично отношение к власти в Иране, майдана опасаться не стоит: «прямолинейный англосаксонский подход здесь не сработает». В целом же оценки давать сложно, заключил эксперт.

Читайте также: Иранская интеллигенция требует референдума по изменению режима в стране

Итак, Иран — сложная тема, иранцы — сложный субъект, сложно относящийся к своему сложному руководству… На Востоке, что говорить, всегда все не просто. И Западу было просто «грешно» не пользоваться этими противоречиями для своих целей, что они успешно и делали, делают и будут делать. Ведь Иран, как Сирия — стратегически важные территории для такого американского врага как Россия. Они же — беспроигрышный раздражитель для Израиля, который американцы в очередной раз подставили, выйдя из так называемой ядерной сделки.

Читайте также: Велаяти: Иран готов «включить центрифуги»

Не стоит при этом забывать о планах США создать на Ближнем Востоке «второе НАТО» с участием того же Израиля. Планах, губительных для всех субъектов региона, в том числе и для Тель-Авива.

Что до репутации Вашингтона, то о ней имело бы смысл беспокоиться, если бы не «фактура» действующего президента США Дональда Трампа, чей имидж оформлен в виде непредсказуемого лидера. Ну, что поделаешь, коли он психопат — такую мысль навевает поток американской пропаганды.

Читайте также: Трамп обсудил тюремную реформу с Ким Кардашьян

А также: «Трамп победил бы на международном соревновании циркачей»: мнение эксперта

Kremlin.ru Владимир Путин и Али Хаменеи

Для нас, для России, для которой Иран — важный союзник, грубые вероломство Вашингтона на Востоке, маскирующее его же тонкие манипуляции, не только головная боль, а еще и ориентир, в том числе и в планах на будущее. Сложно играть в шахматы, когда противник нагло меняет правила, при том, что своя игра — пока дело будущего.

Мы продаем нефть за доллары, Иран продает нефть за доллары… Пока это так, мы и наш союзник продолжаем играть по правилам владельцев американского «печатного станка».