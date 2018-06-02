Прошедшие в Санкт-Петербурге и Москве очередные переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ привлекли внимание и комментируются не только в Японии и России, но и других странах мира. Интернет-портал «Экономика сегодня» знакомит с одним из таких комментариев работающего в Токио австралийского фриланс-журналиста Даниела Хёрста, помещающего свои статьи в ведущих изданиях «зеленого континента» — «Гардиан Австралия», «Сидней морнинг геральд» и других. Опубликованный в авторитетном журнале The Diplomat комментарий Хёрста в русском издании звучит так: «Забудьте, Россия их не отдаст!»: В Японии призвали Абэ отказаться от попыток получить Курильские острова у РФ».

Япония

Изложение комментария начинается со слов: «Японские журналисты пришли к выводу, что премьеру страны пора забыть о попытках договориться с Россией о передаче Курильских островов». Далее сообщается, что визит Синдзо Абэ в Россию привел к «крайне ограниченным результатам». Это весьма разочаровывает тех в Японии, кто почему-то считал, что «после президентских выборов Владимир Путин сможет совершенно спокойно взять и отдать Курильские острова». Могу подтвердить существование еще недавно таких ни на чем не основанных надежд и расчетов. Логика была такова: «Это последний президентский срок Путина, который любит Японию, дружит с Абэ и склонен к компромиссам. Ему нечего опасаться. Отдал же он острова Китаю и акваторию Норвегии. А чем Япония хуже? К тому же Путин явно рассчитывает, что японцы щедро отблагодарят за Курилы, направят в Россию большие ассигнования, поделятся технологиями». Выслушав подобные «выкладки», спрашивал: «А как же мнение российского народа, подавляющее большинство которого — до 90 процентов, против сдачи Курил Японии?» На это японские собеседники отвечали: «У вас фактически монархическая власть, президент имеет неограниченную власть, парламент же выполняет волю президента, а протесты можно блокировать массированными разъяснениями в СМИ о том, что экономические выгоды от японской помощи превышают ценность Курил. Кстати, при Ельцине была реальная возможность решения проблемы северных территорий именно таким образом. В конце концов, народ смирился бы».

Но вернемся к Хёрсту, который явно не разделяет оптимизма Абэ, верящего, что проблему можно решить, не откладывая, и решать ее нужно именно с Путиным, «хорошо понимающим Японию». Он отмечает, что планы Абэ «получить острова еще при жизни нашего поколения» совершенно не соответствуют настроениям в России. Поэтому премьеру стоило бы вообще забыть о своих попытках, поскольку РФ явно ничего не отдаст.

Пессимистически относится австралийский журналист к так называемой совместной хозяйственной деятельности на Курилах, ибо «Япония пытается предлагать России такие формулировки в документах, которые не признают суверенитет РФ над этими клочками суши в Тихом океане».

Объясняя настойчивость японского премьера, идущего наперекор реальностям, Хёрст справедливо указывает, что «Абэ не может отказаться от своих идей, поскольку на них строится фактически вся его внешнеполитическая программа». От себя добавим, что не только Абэ, но и практически весь политический класс Японии не могут отказаться от своих явно нереалистичных требований, ибо они давно стали заложниками придуманной не без участия американцев так называемой проблемы северных территорий. В действительности, считает Хёрст, Абэ должен понять, что к цели он не приблизился ни на шаг. И это мнение совпадает с оценками японских ведущих СМИ и аналитиков.