Поняв, что в обновленной действительности Ирака ловить нечего, внерегиональные силы вновь пытаются перенести тяжесть борьбы за преобладание на Ближнем Востоке в Сирию. В этом контексте несложно догадаться, почему министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетил Москву и в переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу вновь повторил, что Израиль не устроит никакое присутствие Ирана в Сирии. Расчет на то, что Москва все-таки начнет сама уговаривать, а то и выдавливать Иран из Сирии. Мы не в состоянии узнать, к чему пришли в итоге переговоров министры обороны России и Израиля.

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Западные и израильские СМИ рассказывают об «успехе» США и Израиля — мол, «додавили» Россию и Иран. Да и в российских СМИ делаются определенные выводы на основании заявления посла Израиля в России Гарри Корена: «Детально обсуждались вопросы, связанные с иранским военным присутствием в Сирии и с южной зоной деэскалации. Мы удовлетворены». Чем удовлетворены израильтяне, пока сказать трудно. Еще больше интригует следующее сообщение — Россия с пониманием воспринимает обеспокоенность Израиля по поводу военного присутствия Ирана в Сирии, заявил Либерман по итогам переговоров с Шойгу, пишет The Jerusalem Post. «Израиль благодарен российскому пониманию наших нужд в сфере безопасности применительно к ситуации на нашей северной границе, — сказал израильский министр обороны. — Важно продолжить диалог и держать открытой линию [по Сирии] между Армией обороны Израиля и Российской армией».

После встречи Шойгу и Либермана 31 мая состоялся также телефонный разговор лидеров двух стран — президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, напоминает иерусалимское издание. Но никто при этом не сообщает, а был ли телефонный разговор между Москвой и Тегераном — на любом уровне, хоть бы даже официальных представителей МИД двух стран. Тем не менее, ни иранские военные советники, ни шиитские ополченцы из разных стран никогда не подчинялись и не подчиняются Путину. У них свои лидеры, свои военные командиры, и в условиях побед шиитских политический партий и блоков на последних выборах в парламенты Ливана и Ирака, напротив, это у шиитов появились основания диктовать свою волю и свои решения. Что и происходит, например, прямо сейчас в многострадальной, но нефте‑ и газоносной сирийской провинции Ракка.

Mil.ru Переговоры глав военных ведомств России и Израиля

Но разобраться в том, кто и что сейчас демонстрирует — в частности, и пресловутую хорошую мину при плохой, проигранной игре, необходимо. Несколькими днями ранее израильские СМИ распространили информацию о якобы достигнутом между Израилем и Россией соглашении по вводу на границы Сирии с Иорданией и Израилем и передаче им под контроль правительственных сил Башара аль-Асада. Утверждается, что согласно договоренности, достигнутой по итогам двусторонних контактов, сирийско-израильскую границу будет охранять лишь сирийская армия. Проиранские группировки, включая отряды ливанского движения «Хезболлах», утверждали израильтяне, предполагается вывести из этого района. При этом Израиль якобы сохранил за собой право на проведение военных операций вглубь сирийской территории в случае угроз против еврейского государства из Сирии.

28 мая и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Ирану должно быть запрещено любое военное присутствие на всей территории Сирии. Известную позицию еврейского государства глава правительства подтвердил после того, как появились сообщения о планах Дамаска начать наступление против группировок вооруженной оппозиции к югу и юго-западу от Дамаска, по направлению к границам с Израилем и Иорданией: «Наша позиция по Сирии ясна — мы уверены в том, что для иранского военного присутствия в Сирии нет места, в любом месте». Однако хотим обратить внимание — как мы и предупреждали в конце мая, Иран достиг успеха — шиитские ополчения Ирака уже вошли в Сирию и активно вступили в бои с террористами.

Командование иракских «Сил народной мобилизации» («Аль-Хашд аш-Шааби») заявило о третьей за последние две недели трансграничной операции бойцов ополчения против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Сообщается, что бой шел непосредственно на сирийско-иракской границе. По данным «Аль-Хашд аш-Шааби», боевики попытались перейти границу из Сирии в районе Дашайша севернее городка Абу-Кемаль (Аль-Букамаль), но по ним были нанесены удары. Преследуя террористов, бойцы иракского ополчения перешли границу и углубились на несколько километров.

Moqawama.org Хезболла

Таким образом, Ирану каким-то образом удалось договориться со всеми крупными шиитскими блоками, чьи представители составляют костяк «Аль-Хашд аш-Шааби», и иракские шииты даже не стали дожидаться, когда их политические лидеры сформируют коалиционное правительство. Конечно, активизация иракских шиитов, в первую очередь, связана с тем, что 30 мая командование вооруженных сил Ирака объявило о начале второй фазы операции по ликвидации последнего анклава ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Анбар, недалеко от погранперехода «Аль-Каим». Операция проводится в сотрудничестве с формированиями поддерживаемого Вашингтоном арабо-курдского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), ведущую роль в которых играют курдские пешмерга «Отряды народной самообороны» (YPG) и войсками американской коалиции. За последние недели отряды SDF взяли под контроль и зачистили окрестности приграничного селения Багуз (Фокани и Тахтани) на реке Евфрат недалеко от сирийского города Абу-Кемаль.

Формально группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась блокирована на территории Сирии, но на самом деле террористы до сих пор перемещаются между двумя странами, отмечает портал «Военный Обозреватель». Вполне допустимо, что проводя якобы совместную операцию с США и проамериканским SDF (хотя что позабыли сирийские курды на территории иракской провинции Анбар, откуда и вступали в Сирию отряды «Аль-Хашд аш-Шааби»?), иракские шииты просто «забыли» сказать американцам и курдами, что намерены углубиться в сирийскую территорию «на несколько километров». Данные с мест, хотя и нуждаются в перепроверке, тем не менее, свидетельствуют о том, что иракские шииты углубились, как минимум, на несколько десятков километров.

Цель нам будет ясна, если мы сопоставим данные о российско-израильских переговорах на уровне министров обороны с заявлениями главы МИД России Сергея Лаврова, а также президента Сирии Башара аль-Асада. Причем параллельно будем иметь в виду и опровержения, звучавшие из Дамаска и Тегерана относительно якобы достигнутой договоренности о выводе шиитских ополченцев из зон, вплотную прилегающих к югу Сирии и границам Израиля.

Ahmad Shamloo Fard Силы народной мобилизации

Начнем с заявлений Лаврова. Российский министр не согласился с навязываемым США и Израилем давлением и заявил, что «мы не согласны с оценками, которые опираются на то, что Иран — это корень всех проблем в регионе: в Сирии, Палестине, в Ливане и в Ираке, еще упоминается ряд других стран». По его словам, в данный момент США берут курс на изолирование Ирана в расчете на то, что его можно будет удушить и заставить сменить свою политику, выдвигая условие «изменить свое поведение». «Это то же самое, как нас просят изменить свое поведение везде, прежде чем с нами будут нормально разговаривать. Надо садиться за стол переговоров», — отметил Лавров. Он также добавил, что Москва ранее предлагала созвать конференцию по безопасности для региона Персидского залива, где в данный момент наблюдается опасная ситуация в отношениях между большинством монархий Персидского залива и Ираном. Более того, все несирийские силы должны быть выведены из юго-западной зоны деэскалации в Сирии как можно скорее, подчеркнул он.

Казалось бы — вот оно, доказательство, что лидеры Израиля и израильские СМИ не лгут: ведь и иранские военные советники, и шиитские добровольцы также подпадают под определение «все несирийские силы». Но не будем торопиться. На «Примаковских чтениях» Лавров просто опустил тот факт, что 28 мая он же на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика очень жестко и безапелляционно говорил о Сирии. Москва рассчитывает на скорейший вывод американских военных из окрестностей сирийского Эт-Танфа, так как их присутствие не имеет военного смысла. По его словам, эта зона была искусственно создана по непонятным причинам с точки зрения военной целесообразности, поэтому в контактах по линии военных ведомств двух стран российская сторона обращает на это внимание американских коллег. «Если они приходят к аналогичным выводам, то я рассчитываю, что это приобретет практическое воплощение», — заявил Лавров.

Недавнее нападение на российских военных в Сирии, когда в ожесточенном бою в итоге погибли четверо военнослужащих РФ, могли совершить боевики так называемой умеренной оппозиции, поддерживаемые США. Так, за два дня до нападения в район Дейр-эз-Зора были перемещены боевики Свободной сирийской армии (ССА), которая проходила подготовку на базе западной коалиции Эт-Танф, созданной в 2014 году при участии спецслужб США. Нападение было отбито, и большая часть террористов была уничтожена, но с этого момента военные и дипломаты России ужесточили требования в отношении «зоны деэскалации» в Эт-Танфе. Она на деле давно используется именно как американо-англо-иорданская военная база и тренировочный лагерь для террористов всех мастей и окрасок, которые просто отсиживаются и приходят в себя в Эт-Танфе. И это именно территория южной Сирии, прилегающая к границам Израиля и Иордании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Иран обвиняет иностранных оккупантов в Сирии в том, что вместо нейтрализации и разоружения террористов, изгоняемых из различных сирийских провинций, США, Англия и Иордания на самом деле берут их под опеку и защиту, переподготавливают их, а затем вновь бросают в бои против Сирийской армии, местных ополченцев и, как мы видим, в том числе против российских военных.

Итак, МИД России и российское военное ведомство однозначно требуют вывода с юга Сирии американцев и их марионеток. Только при таком условии, как можно предполагать, Москва может согласиться с тем, что с юга Сирии будут выведены также и «все несирийские силы» — но взамен весь юг Сирии железно и безоговорочно переходит под контроль Башара аль-Асада. Ему уже помогают иракские шииты-ополченцы, причем совсем неподалеку от этого самого Эт-Танфа — всего час-два по пустыне на автомобилях. И усиленные переговоры с остатками боевиков и командирами отрядов «умеренной оппозиции» в южной же сирийской провинции Деръаа — это тоже доказательство того, что нечто, безусловно, вскоре произойдет. Рискнем предположить — при вводе на юг Сирии Сирийской армии и иракского «Аль-Хашд аш-Шааби» Иран и военные командиры ливанской партии «Хезболлах» вполне могут согласиться оттянуть в тылы свои передовые части и соединения.

Еще цитата от Лаврова: «Мы наблюдаем, как в этом районе [Эт-Танф], включая лагерь беженцев, все чаще появляются вооруженные группировки, в том числе, по нашим данным, связанные так или иначе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы об этом неоднократно говорили с нашими американскими коллегами, обращали их внимание на то, что это не соответствует нашим договоренностям о том, как организовывать работу по деэскалации. И эту работу мы продолжаем».

русская весна База США на территории Сирии в районе населённого пункта Эт-Танф

По косвенным признакам можно также предположить, что лагерь врагов Сирии, Ирака и Ирана крайне обеспокоен новым развитием ситуации. Так, Турция, ранее демонстративно отозвавшая своего посла из Вашингтона «для консультаций», уже вернула дипломата в США. Западные и турецкие СМИ сообщают о том, что США готовятся не только вынудить курдов уйти из северо-сирийского Манбиджа, но и дают «добро» на фактическое превращение «зоны деэскалации» в провинции Идлеб в прямую зону оккупации Турции. С 29 мая встрепенулась и Саудовская Аравия. Эр-Рияд ведет переговоры с курдскими отрядами YPG с целью включения их в арабскую коалицию, сообщало турецкое агентство Anadolu.

Хотя турки раздраженно передергиваются от этого и напоминают, что саудиты начали оказывать поддержку тем курдам, которых в Анкаре считают террористами, на сей раз они осторожны — мол, курды тоже сунниты… Намек понятен и без дополнительных разъяснений — план Израиля и США как раз и состоял в том, что разбойная деятельность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических групп в Ираке и Сирии должна была привести к масштабной конфронтации между суннитами и шиитами, а затем — и к длительной войне между крупнейшими конфессиями мусульманского мира.

Теперь о заявлениях Асада. Во-первых, все сирийские государственные СМИ в ответ на прозвучавшие ранее предостережения из Вашингтона о недопустимости наступления правительственных войск в южной провинции Деръаа, заявили о необходимости «продолжить борьбу с терроризмом, из какой бы части Сирии он не исходил». Во-вторых, сам сирийский президент в интервью российскому представителю от Russia Today заявил, что в Сирии не было и нет иранских войск, только военные советники, «которых мы не скрываем». Он также отметил, что ни один иранский солдат не был убит в результате нападений Израиля на базы в Сирии: «Все жертвы были сирийскими». А раз нет иранских войск — то и некого же выводить с юга Сирии.

Nûçe Ciwan Отряды народной самообороны (YPG)

Так что своеобразная «замена» шиитов из «Хезболлах», афганцев-хезарейцев из «Фастимиона» и пакистанских шиитов из «Зейнабийюна» на шиитов из «Аль-Хашд аш-Шааби» — это просто внутришиитские договоренности и условности. И нельзя исключать, что переговоры министров обороны Израиля и России тут ни при чем. В-третьих, Асад твердо заявил, что американцы должны уйти из Сирии, отовсюду. Именно США и их марионетки поддерживают террористов, продолжал сирийский президент, и не будь этого антисирийского международного заговора, то «без помощи из-за рубежа террористы не продержались бы против сирийской армии и одного года». «Так или иначе, но американцы уйдут», — не сомневается Асад. В-четвертых, именно на днях Сирия официально признала независимость и Южной Осетии, и Абхазии. И не надо делать вида, что мир не понимает — безусловно, даже при достижении некой, допустим, договоренности с МИД РФ, официальный Дамаск обязательно консультировался с Ираном, и получил, видимо, безоговорочное «добро».

Теперь — об информации из Тегерана. 29 мая представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми опроверг, как «полностью безосновательные и ложные», сообщения израильских и саудовских СМИ, в которых говорилось о проведении косвенных переговоров между Ираном и Израилем. Опровергнуты как раз те сообщения, в которых утверждалось, что тайная дипломатия идет вокруг удаления иранцев и шиитских добровольцев из Сирии. «Иран совершенно не признает фальшивый, террористический и оккупационный режим Израиля, чтобы сесть за переговоры с ним, — заявил Кассеми. — Мотивы таких вводящих в заблуждение материалов совершенно ясны, такие абсурдные и предвзятые сообщения запущены, чтобы отвлечь мировое общественное мнение от недавних преступлений сионистского режима против палестинцев. Публикация таких статей веб-сайтами, связанными с арабо-еврейской осью, неудивительна в свете предательства некоторыми арабскими государствами палестинского дела».

Второе официальное лицо, близкое к ливанскому движению сопротивления «Хезболлах», — шейх Садик аль-Набульси заявил, что требования о выводе «Хезболлах» и иранских военных советников из южной Сирии были сделаны в соответствии с интересами израильского режима. «В новостных сообщениях неправда, — сказал он, добавив, что такие претензии направлены на подрыв имиджа Ирана в Сирии. — Присутствие иранских советников в Сирии было одобрено сирийским правительством, и вопрос о том, что эти силы останутся или будут выведены, зависит от соглашений двух сторон».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл. Ирак. Сирия. Ливия. США

Это заявление появилось после того, как проамериканская так называемая Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что якобы «Хезболлах» и иранские бойцы готовятся выйти из Южной Сирии на фоне проводимых в настоящее время региональных и международных переговоров между США, Россией и Иорданией по поводу будущего войны. И мол, что Иран и «Хезболлах» планируют вывести войска из районов Деръаа и Кунейтра вблизи северной границы Израиля. Именно «утку» этой «организации», состоящей из одного человека, давным-давно известного как креатура спецслужб США и Великобритании, ретранслировала 1 июня и израильская Jerusalem Post.

Повторим еще раз — на фоне звонков Тель-Авива в Москву, настоятельных взываний Нетаньяху к Путину, переговоров Шойгу с Либерманом и т.д., мировые СМИ так и ничего не сообщили о том, что хоть кто-то после консультаций и обсуждений с израильтянами звонил из России в Тегеран. Нет и информации о том, что Башар аль-Асад говорил хоть с кем-то в Тегеране на затронутую тему (выдворение иранских военных советников и отрядов «Хезболлах» с юга Сирии), хотя решения по данной категории вопросов не вправе принимать даже президент ИРИ Хасан Роухани — это прерогатива верховного главкома, то есть духовного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Именно он должен приказать КСИР Ирана, чтобы Корпус выводил или не выводил, а, напротив, усиливал бы свою группировку военных советников, будь то в Сирии или даже в Ираке.

Khamenei.ir КСИР

Зато Бахрам Кассеми опровергает, ливанский шейх аль-Набульси опровергает. Да и сирийский президент напомнил, что нет в его стране иранских войск. Зато Лавров и Асад твердо говорят о необходимости (или — неизбежности?..) ухода американцев (читаем: также англичан и иорданцев) из южно-сирийского Эт-Танфа и скорой ликвидации базы террористов в этом населенном пункте и вблизи него. Зато ситуация в провинции Ракка более не контролируется США, а внутри бывшей «столицы» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) городе Эр-Ракка им приходится усиливать конвои, чтобы местные арабы не «порвали» бы курдов YPG. Ну, а чтобы уравновесить пропаганду Эр-Рияда на сирийских курдов, 30 мая спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов провел переговоры с делегацией Курдского национального совета Сирии (ENKS).