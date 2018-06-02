В 2017 году отмечался 100-летний юбилей революционных событий в России, которые кардинально изменили историю страны. Один из главных вопросов, не стихающий к юбилею революции — как это случилось? Одной из таких работ в англоязычной русистике является монография Джеффри Свана «Краткая история русской революции». По его собственным словам, он пытался провести обобщающую линию событий, приведших к революции, с 1905 по 1917 год, дабы описать события революционного года.

Критичный подход автора к историографии проблемы позволяет делать ему оригинальные выводы об эволюции политического строя в России 1917 года. Показана развёрнутая панорама либерального и революционного движения в России 1905−1917 гг., как революционная традиция укрепилась в либеральном лагере и неудовлетворённость либералов результатами 1905 года привела к февральской революции. Однако, по его мнению, двоевластие Временного правительства и Петроградского Совета было неизбежным, как сотрудничество разных революционных сил, и победа, как и большевиков, так и эсеров была в равной степени предопределена опытом контроля за рабочими массами в 1905 году. Автор видит 1905 год как генеральную репетицию 1917-го в плане борьбы разных группировок за воплощение своего видения социализма. Ключевым моментом победы Октябрьской революции он считает блок большевиков и левых эсеров, что позволило первым заручиться поддержкой крестьянства и победить социалистов, придерживавшихся парламентского пути развития страны. Однако крах марксистских иллюзий заставил Ленина изменить тактику борьбы за удержание власти, и с 1918 года революция переходит в стадию гражданской войны.

В целом, перед нами интересная, умная, краткая книга, обобщившая результаты глубокого анализа автором деятельности русского либерального и социалистического движений на их пути к революции. Книга ярко показывает альтернативы 1917 года, и борьбу разных группировок за власть, изображая Октябрьскую революцию как часть общего процесса борьбы за контроль над массами, и становления идеологии большевистской диктатуры как основания советского строя.