Тегеран направил огромные ресурсы для обеспечения защиты режима сирийского президента Башара Асада. Маловероятно, что собирается уходить. Израиль настаивает на том, чтобы Россия — ключевой союзник Асада — и другие международные игроки заставили Иран покинуть территорию Сирии, угрожая в противном случае увеличить численность авиаударов по иранским позициям в Сирии. Государственный секретарь США Майк Помпео включил выход Ирана из Сирии в список 12 условий, выдвинутых после выхода Вашингтона из ядерной сделки, которые должен выполнить Тегеран, чтобы избежать введения американских санкций, пишет Борзу Дарагани в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Однако иранские официальные лица и ряд экспертов подчеркивают, что Тегеран направил в Сирию слишком много средств, чтобы отказаться от своих позиций, независимо от израильских ударов и даже давления со стороны Москвы. Сделав столь масштабные инвестиции, Иран намерен воспользоваться долгосрочными стратегическими преимуществами, которые может предложить Сирия.

Иран настаивает на том, что он находится в Сирии по приглашению Дамаска и остается только по его просьбе. «Если это необходимо и пока существует террористическая угроза, а также если этого хочет сирийское правительство, Иран сохранит свое присутствие в Сирии и внесет свой вклад в поддержку сирийского правительства», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми.

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На этой неделе Асад заявил в интервью российскому телевидению, что в Сирии никогда не было иранских войск. «У нас есть иранские офицеры, которые работают с сирийской армией, помогая ей», — сказал он.

Иран набирает и обучает ополченцев со всего Ближнего Востока и Южной Азии, и оказывает финансовую поддержку семьям погибших. Согласно расчетам американского ученого и бывшего иранского дипломата Мансура Фарханга, Иран потратил на Сирию не менее $30 млрд в рамках военной и экономической помощи. Оценки специалиста по Ближнему Востоку из Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса Надима Шехади еще выше. По словам Шехади, Иран ежегодно направлял в Сирию около $15 млрд, а общий объем помощи обошелся в $105 млрд.

Эксперт из стамбульского Центра стратегических исследований «Омран» Навар Оливер считает, что в настоящее время Иран имеет 11 баз, расположенных по всей территории Сирии, также он контролирует девять баз шиитских ополченцев, расположенных в Алеппо, Хомсе и Дейр-эз-Зоре, а также около 15 баз и наблюдательных пунктов ливанского движения «Хезболла», расположенных в основном вдоль ливанской границы и в Алеппо.

Стоит отметить, что участие Ирана в Сирии выходит за рамки обычного военного присутствия. Тегеран уже приступил к созданию на территории Сирии финансовых и идеологических институтов. Благотворительные фонды и десятки других организаций, связанных с Ираном, уже работают над крупными проектами по восстановлению школ, дорог и другой инфраструктуры в сирийских городах.

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За последние несколько месяцев иранские компании заключили с Сирией сделки на поставку тракторов, добычу фосфатов, ремонт электрических сетей и переработку сахара. Согласно оценкам, предоставленным иранскими официальными лицами, Иран, по-видимому, ежегодно экспортирует в Сирию товары общей стоимостью не менее $150 млн. С 2013 года Тегеран также предоставил Сирии кредиты в размере не менее $4,5 млрд.

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Иран и его сирийские и иракские союзники также контролируют большую часть ирако-сирийской границы — транзитную зону для импорта строительных материалов и энергоносителей. Это обстоятельство позволит Ирану играть важную роль в будущем Сирии и вернуть вложенные в нее инвестиции. «Они контролируют дорогу в сирийской пустыне и контролируют важный трубопровод. Получается, что никто не сможет реализовать на данной территории какой бы то ни было проект без ведома Ирана», — считает Оливер. По мнению ряда экспертов, только полное военное поражение сирийского правительства заставит Иран покинуть Сирию.

«Иранцы не уйдут. Они могут согласиться на тактические уступки из-за давления со стороны русских, просто для того, чтобы разрядить обстановку. Но они присутствуют на территории Сирии в основном для решения стратегических региональных проблем», — заявил Шехади.