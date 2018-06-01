Между правительством президента США Дональда Трампа и некоторыми из ближайших союзников Вашингтона — Индией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами — растет напряженность из-за их решения о подписании значительных военных контрактов с Россией. Индию и Соединенные Штаты, похоже, ожидает дополнительная напряженность в отношениях из-за решения Нью-Дели продолжить торговлю с Ираном, несмотря на американские санкции против Тегерана, пишет Сандип Гопалан в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Военное вооружение России

А в чем собственно проблема?

Online-nachrichten.eu Дональд Трамп в Овальном кабинете

Действия Индии, Саудовской Аравии и других стран идут вразрез с законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент подписал 2 августа 2017 года. Конгресс принял CAATSA с целью введения санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи. Эти страны, в частности, обвиняются в поддержке терроризма, кибератаках и нарушениях прав человека.

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В разделе №231 CAATSA говорится, что президент США вправе ввести санкции против любой страны, которая сознательно подписывает «значительные сделки с… оборонными и разведывательными ведомствами Правительства Российской Федерации». Президент США также может отказаться от введения санкций, предоставив в соответствующие комитеты конгресса заявление о том, что отказ от ввода санкций соответствует «жизненно важным интересам США в сфере национальной безопасности» или «будет способствовать соблюдению» CAATSA.

Индия — крупнейший в мире импортер вооружений — приобрела передовые российские системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» в 2016 году. Сумма сделки составила около $5,5 млрд. Ракетная система предназначена для поражения вражеских воздушных целей на дальности до 400 километров. Региональный соперник Индии — Китай — также имеет в своем распоряжении аналогичную российскую ракетную систему.

Антон Привальский ИА Красная Весна Пусковая установка ЗРС С-400 «Триумф»

Индия отказалась занять чью-либо сторону в период «холодной войны», однако сейчас оказалась в зависимости от русских. Хотя Индия отказалась от своего социалистического багажа и сблизилась с Вашингтоном, индийское внешнеполитическое ведомство, похоже, еще не адаптировалось к новым реалиям, вследствие чего продолжает выстраивать отношения с Россией и Ираном.

Саудовская Аравия и Турция также приобрели российские системы С-400. Турция, согласно своей недавней агрессивной линии, заявила, что политика «навязывания санкций» не повлияет на ее решения. Президент Турции Реджеп Эрдоган проигнорировал озабоченность Запада по поводу сделки с Россией в размере $2,5 млрд. Урегулировать ситуацию с Турцией будет непросто.

Хотя со стороны Индии не слышно столь же резких заявлений, как со стороны Турции, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж фактически повторила заявление Эрдогана в отношении американских санкций, когда речь зашла о торговле нефтью с Ираном: «Мы признаем только санкции ООН. Мы не признаем санкции со стороны какой-либо отдельной страны… давление, оказываемое на нашу внешнюю политику извне, не допустимо». Эти заявления, вероятно, предназначались для индийских избирателей и не отражают фактического поведения Индии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сушма Сварадж

Как бы там ни было, отказ от введения санкций против таких союзников, как Саудовская Аравия, Индия и Турция за их недопустимое сотрудничество с Россией, означал бы нарушение законодательных норм CAATSA. Это могло бы подорвать цели, которые США стремятся достигнут за счет использования санкций, и привести к созданию лоскутного одеяла избранных стран. Другие страны могут последовать примеру избранных, также не проявляя уважение нормам CAATSA, вследствие чего режим санкций может ослабнуть, а это ставит под угрозу достижение более крупных международных целей.

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Несмотря на все противоречия, Трамп мог бы превратить CAATSA в машину по созданию новых рабочих мест. Например, союзники, такие как Индия, которые не представляют угрозу для США, могли бы превратиться в крупных клиентов Вашингтона в сфере технологий и вооружений. Соединенные Штаты могли бы создать новые рабочие места за счет расширения производства оружия, что помогло бы вытеснить Россию, которая в настоящий момент является крупнейшим военным поставщиком Индии. Используя CAATSA, Трамп мог бы отменить ввод санкций против Индии, если она согласится сократить количество военных сделок с Россией в течение определенного промежутка времени.

Константинов Олег ИА Красная Весна Иностранные военные специалисты интересуются российской военной техникой

При администрации Трампа продажи оружия уже достигли беспрецедентного уровня. В 2017 году на долю США пришлось 34% мирового экспорта оружия, что на 25% больше, чем пять лет назад. Российский же военный экспорт упал на 7%. Индия может предоставить США возможность для наращивания экспорта вооружений, к тому же для Индии увеличение военных поставок из США имело бы стратегический смысл, поскольку она была бы уверена в том, что ее главный региональный соперник — Китай — вряд ли когда-нибудь получит такие же военные технологии.