Министр иностранных дел Китая Ван И попытался уменьшить опасения Германии в отношении сотрудничества Пекина с 16 странами Центральной и Восточной Европы. Многие европейские лидеры видят в таком сотрудничестве угрозу для европейской интеграции. Инициатива «Один пояс и один путь» (BRI) — грандиозный инфраструктурный проект председателя КНР Си Цзинпина по улучшение евразийской связи — включает в себя создание в Центральной и Восточной Европе инфраструктурной платформы в формате «16+1», в состав которой также войдут 11 стран-членов ЕС, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Глава МИД КНР встретился со своим немецким коллегой Хайко Маасом, который в недавнем выступлении перед Бундестагом (нижней палатой парламента Германии) включил Китай в число основных международных игроков, стремящихся разделить Европейский союз. Помимо КНР аналогичную политику преследуют Россия и США при администрации Дональда Трампа.

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На прошлой неделе во время своего первого визита в Китай с момента переизбрания в марте 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель заняла относительно мягкую позицию в отношении китайской инициативы «16+1». В своем выступлении Меркель заявила, что сотрудничество в формате «16+1» окажет положительное воздействие на развитие Европейского блока и не будет способствовать разделению ЕС. Однако в феврале 2017 года, выступая на пресс-конференции в Берлине, Меркель продемонстрировала совершенно иную позицию в отношении инфраструктурной инициативы КНР, подчеркнув, что Пекин не должен использовать свои инвестиции, направленные в Западные Балканы, для получения политических преимуществ.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Во время своей поездки в Китай в январе 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон был более откровенен, чем фрау канцлер. Он предупредил руководство КНР, что Пекин не должен превращать свои «Новые Шелковые пути» в инструменты гегемонии, используя инвестиции и кредиты в качестве средств подчинения своих партнеров по BRI.

Германия и другие ключевые страны ЕС относятся к китайскому проекту с подозрением. По их мнению, современные «Шелковые пути» КНР в основном ориентированы на экспорт избыточной продукции китайской промышленности и пересмотр глобальных стандартов в области торговли и инвестиций. Также вызывает опасение то, что инициатива «Один пояс и один путь» сделает страны — члены ЕС в Центральной и Восточной Европе зависимыми от китайских ресурсов, вследствие чего эти страны станут уязвимыми к политическому влиянию со стороны КНР.

Менее развитые страны Европы стремятся укрепить свой экономический рост с помощью китайских инвестиций и займов. По мере увеличения их долгов перед китайскими кредиторами, считается, что они смогут пренебречь европейским механизмом, ограничивающим иностранные инвестиции в высокотехнологичный сектор ЕС для защиты от нечестной инвестиционной практики КНР.

Кроме того, страны ЕС в рамках диалога «16+1» могут объединить свои усилия, чтобы подорвать прозрачность и европейские правила проведения открытых тендеров. Следует помнить, что контракт, заключенный с китайскими компаниями на строительство высокоскоростной железной дороги между Будапештом и Белградом, находится под пристальным вниманием властей ЕС. Более того, партнеры Китая в Европе могут ослабить внешнюю политику и политику безопасности всего блока ЕС, особенно когда речь идет о позиции в области прав человека в Пекине или процесса милитаризации спорных островов в Южно-Китайском море.

В своих беседах с Меркель премьер-министр Китая Ли Кэцян подчеркнул, что Пекин всегда поддерживал европейскую интеграцию. Однако, учитывая тот факт, что Германия позаботилась о том, чтобы китайские инфраструктурные инвестиции были направлены в периферийные европейские страны, можно прийти к выводу, что на самом деле, Берлин, вероятно, больше интересуют национальные интересы, нежели защита интересов ЕС в целом.

Дуйсбург, расположенный на западе Германии, станет европейским транспортным хабом «Нового Шелкового пути». Компания «Дуйсбургер Хафен», управляющая местным речным портом, подписала в 2017 году соглашение о запуске сообщения с северным портом Италии в Триесте, который, как ожидается, станет западной границей «Морского Шелкового пути» КНР.

Таким образом, Германия стремится оставаться единственным интермодальным терминалом в Европе в рамках BRI. Для этого нужен запуск сообщения Дуйсбург — Триест, который должен стать альтернативой другим маршрутам «Шелкового пути», финансируемым Китаем. Сюда, например, можно отнести планируемый Пекином транспортный коридор, который должен связать греческий порт Пирей, Балканы и Центральную Европу, причем железнодорожная линия Белград — Будапешт является ключевым сегментом данного коридора.

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Хонг Жэнг. Китай. Великий шелковый путь

Как и в случае связей Германии с Россией, которые в настоящее время омрачены недоверием и напряженностью, Меркель, похоже, намерена также найти «острова сотрудничества» и с Китаем. Китайский гигант стал крупнейшим торговым партнером Германии в 2017 году. В прошлом году их общий объем торговли составил $218,5 млрд. Берлин и его основные союзники в ЕС готовы сотрудничать с Пекином в рамках развития евразийской связи с КНР, но только на равной основе и в соответствии с международно признанными стандартами финансирования, условий труда, охраной окружающей среды и установленным порядком процедур закупок.

Германия и Китай, вероятно, будут совместно работать над защитой свободной торговли и принципа многосторонности в противовес протекционистской программе Трампа. Также немаловажно, что Берлин и Пекин продолжат защищать «ядерную сделку» с Ираном, из которой недавно вышел президент США.

Таким образом, если Китай будет придерживаться общепризнанных норм в ЕС, то между Германией и КНР возможно беспроигрышное сотрудничество в сфере евразийской интеграции.