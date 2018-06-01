Когда я живу за Полярным кругом или еду по Карелии, то люди часто говорят о стране, прижатой к нашей границе. Но речь не об Украине, а о Финляндии. Мои собеседники: профессионалы-лыжники и дальнобойщики, родители студентов, которые учатся «там», и даже возвращенец-ингерманландец. Темы — мигранты, льготы и даже алкоголь. И как ни странно, книга тележурналиста Андрея Шилова «Финляндия» — всё подтверждает. Почему странно? Я давно игнорирую напористую трактовку информации с телевидения, но Шилов оказался деликатным и обстоятельным гидом по повседневной жизни Финляндии. В том числе и по водке.

Что такое, в первую очередь, Финляндия? «Зимняя война», Nokia, финская водка, экспортированная за границу и привозимая финнами обратно, чтобы напиться не переплачивая. Нет, Финляндия — это «остров», где всё дорого; он отделен от Европы морем и легким недопониманием скандинавов — почему эту страну ассоциируют со Скандинавией? Страна с государством-няней, собирающим налоги по возрастающей шкале, с богатых — много, и отдающим их населению для обеспечения социального комфорта. Бюрократии много в жизни финнов, но без дискриминации граждан. Американцы такое осуждают, но родиться в Финляндии лучше, чем в США.

Есть ли в Финляндии ювенальная юстиция? Есть Служба защиты детей, которая всё-таки тысячами забирает, на время, отпрысков от родителей, и у русских тоже: за побои и алкоголь, а бывает, и из-за ошибок соцработников. И приходит в дом — когда дети прогуливают школу. Но Шилов, проживший в Финляндии годы, ставший родителем двух говорящих по-русски и по-фински детей, так и не нашел заговора против русских матерей, как и воодушевления или озабоченности у финнов от этой службы. И, кстати — если ребенку там взрослые обязаны, то родителям в возрасте — нет; пенсионеры должны заботиться о себе сами, а государство им поможет. Но вот детей гомосексуальные пары в Финляндии усыновляют — и это пугает читателя.

Есть ли финский характер? Их улицы малолюдны, но финны регулярно уезжают за «тишиной» на дачи, в лес. Финн и финский швед не сядут рядом с человеком в полупустом автобусе, первыми представятся на входящий звонок, не включают душ ночью, они флегматичны в очередях. И если финн «под градусом», а по выходным, как по расписанию, он напивается, не закусывая, то, когда он отключится, жена закутает его в плед и продолжит с подругами. Русский не перепьет финна, а пьяных финских чиновников показывают по телевидению. Европейцы считают финнов скучными, но по книге они — идеально спокойные люди. А я как-то встречал у Кондопоги ингерманландца, который устал от замкнутости финнов и вернулся в Карелию.

Подзаголовок книги у Андрея Шилова — «Пора менять место жительства». Северные страны, а Финляндия, кстати, прохладная страна, а не ледяная, счастливее, чем южные, и в Финляндии обосновались десятки тысячи уроженцев России; миллионеры обзавелись там дачами, не считаясь с ценами. В России ее меланхолично красивые, как и в Финляндии, земли Карелии и Мурманской области сегодня пустеют: русские из них всё-таки устремляются на юг.