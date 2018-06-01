1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. Не является исключением и Монголия, где этот день — выходной.

Иван Шилов ИА REGNUM Монгольский ребенок

Впервые этот праздник в стране отметили в 1952 году. С тех пор стало традицией в этот день детям и их родителям отправляться в национальный парк отдыха, где организованы различные мероприятия, посвященные детям.

А в 1995 году первый президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат подписал указ о переименовании Дня защиты в Праздник матери и детей. В 2003 году произошли очередные изменения: парламент Монголии отменил решение президента.

Но по прежнему в стране 1 июня выходной день, который монголы воспринимают именно как семейный праздник.

Ежегодно в этот день президент Монголии издает указ и награждает многодетных матерей орденом «Материнская слава». Награда была учреждена в рамках государственной политики по улучшению демографической ситуации в стране. В 1958 году статут ордена был утвержден указом президиума Народного собрания Монгольской Народной Республики.

1 июня 2018 года орденом «Материнская слава» были торжественно награждены 555 матерей.

President.mn Многодетные матери на церемонии награждения во Дворце правительства

«Дети — это будущее любой нации, связующее звено для создания тёплой семейной атмосферы. В начале ХХ века население нашей страны было не больше 700 тысяч, монголы были исчезающей нацией. В конце двадцатого века наша страна приветствовала появление двухмиллионного гражданина, что стало результатом продуманной политики руководства Монголии. Со времен МНР правительство страны оказывает поддержку многодетным семьям. Сегодня население страны уже достигло трех миллионов», — отметил в своем выступлении президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Орден «Материнская слава» бывает двух степеней.

Матери, родившие и воспитывающие четырех детей, награждаются орденом II степени. Обладательницам награды полагается также ежегодная выплата в размере 100 тысяч тугриков (примерно 2,5 тысяч рублей).

Матери, родившие и воспитывающие шестерых детей, награждаются орденом I степени. Им ежегодно выплачивается по 200 тысяч тугриков (примерно 5 тысяч рублей).

Всего в период с 1958 по 2000 годы этим орденом были награждены более 43 тысяч матерей.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Доржготовын Сумхуу, мать четверых детей, получила орден «Материнская слава» II степени

Но главные празднества ежегодно разворачиваются в столице на центральной площади имени Сухэ-Батора, где в рамках акции «Монгольские дети» проходят культурные и развлекательные мероприятия.

Так как 1 июня — выходной день для жителей страны, то временно отменяются введенные в столице ограничения на передвижение транспортных средств. Тем не менее с целью обеспечения безопасности автодороги вблизи площади закрыты с 9 до 17 часов по местному времени. Около 700 полицейских привлечены к охране общественного порядка.

Ежегодно во время праздника на площади теряется немало детей. Поэтому неотъемлемой частью Дня защиты в Монголии стали специальные палатки, где регистрируют заявки о потере детей и куда приводят растерянных малышей. Также здесь полицейские раздают специальные детские браслеты, на которых можно записать имя и телефонный номер родителей.

Поскольку в этот день на площади собирается много народа, везде работают торговые точки, то после праздника остается огромное количество мусора. Чтобы помочь работникам служб городского благоустройства и обслуживания, а также чтобы приучить детей не мусорить, неправительственная организация «Давайте поддержим друг друга» с 2014 года организует мероприятие «Сладкое в обмен на мусор». Дети, которые отмечают на площади праздник, передают обертки и бутылки волонтерам, а взамен получают конфеты и шоколад. В этом году в день праздника работают 150 волонтеров. Планируется, что они раздадут детям 1,3 тонны конфет.

«Множество людей критикует нас за то, что мы раздаем сладкое, которое вредно для здоровья. Но здесь раздача конфет детям — не главное. На этом мероприятии в основном работают дети-волонтеры. Они всё делают сами, работают по командам, ищут спонсоров, собирают мусор, сами готовят отчёты. Мы хотим, чтобы дети с раннего детства научились не мусорить. Конечно, все дети любят сладкое, поэтому мы награждаем их за хорошую работу. Волонтерская работа очень полезна для детей. Они приучаются быть самостоятельными людьми», — говорит один из основателей неправительственной организации, студентка магистратуры Педагогического университета КНР Дондовын Баяржаргал.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Юные волонтеры

По данным главного управления государственной регистрации и статистики, каждые 7 минут 57 секунд в Монголии рождается один ребенок. В среднем за день в стране появляется 210 новорожденных. По состоянию на 2015 год почти половину населения, более одного миллиона, составляли дети в возрасте до 18 лет. Причем половина из них живет в столице Монголии, в городе Улан-Батор.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Монгольские дети

Примечательно, что по состоянию на конец 2015 года 996 тысяч детей жили в полных семьях. Более 3,8 тысяч детей были круглыми сиротами, более 34 тысяч детей росли без отца или без матери.

Хотя 1 июня отмечается в Монголии широко, многие считают, что права детей в стране не очень хорошо защищены. Ежегодно растет количество абортов. В Монголии аборты не запрещены законом, поэтому ни одной акции протеста в стране еще не проводилось. По данным управления статистики, в 2017 году было официально зарегистрировано более 20 тысяч абортов. Однако подобные операции проводятся и в частных клиниках, которые не передают данные в государственные структуры. Так что в реальности цифры могут быть еще выше, говорят специалисты.