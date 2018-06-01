



Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян заявил, что планируется встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, она состоится тогда, когда наступит «благоприятный момент». Причем «речь идет не о месяцах, а о неделях», а МИД Армении в свою очередь «не дремлет и работает над продвижением в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта». И далее: «Я нахожусь в непосредственном контакте с разными официальными лицами, играющими непосредственную роль в этом процессе. Это продолжится. Мы предпринимаем последовательные, просчитанные шаги».

Мнацаканян — опытный армянский дипломат. Но и ему для полного погружения в карабахскую проблематику необходимо время. Проблема в том, что прежний глава МИД Армении Эдвард Налбандян и президент Серж Саргсян вели переговоры со своими азербайджанскими коллегами в режиме конфиденциальности, когда определенные договоренности, касающиеся важных нюансов как самих переговоров, так и их перспектив, согласовывались устно, не оставаясь на бумаге. Были за многие годы попыток урегулировать конфликт и отработаны на уровне осмысления и дискуссий — открытых и закрытых — практически все мыслимые варианты выхода из сложной ситуации, но они не привели к приемлемым для всех конкретным результатам.

Встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве. 16 октября 2017

Вот почему, выступая недавно в парламенте на правительственном часе, Мнацаканян на вопросы депутатов о судьбе переговоров по карабахскому урегулированию говорил обтекаемо: «Для нас очень существенно сохранить динамику процесса, потому что в ее основе лежит обязательство продолжить мирный процесс исключительно посредством переговоров, исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ». Сейчас действительно важно сохранить итоги состоявшихся после апрельской войны 2016 года встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге, принуждая стороны конфликта внедрить механизмы расследования инцидентов на линии соприкосновения азербайджано-карабахских вооруженных сил.

В то же время появились новые важные нюансы. Британский аналитик, эксперт Фонда Карнеги Томас де Ваал напоминает, что «Мнацканян был ведущим переговорщиком на переговорах по Соглашению об ассоциации Армении с Европейским союзом». По мнению де Ваала, «ЕС является одним из нескольких участников, которые могут вдохнуть жизнь в этот процесс, сыграв более активную роль для поддержки официальных переговорщиков Минской группы». А во время недавнего посещения Баку министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, говоря о необходимости усилить работу ОБСЕ в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, «вдруг» отметил, что «статус переговорного процесса по конфликту в Нагорном Карабахе (Республика Арцах — ИА REGNUM ) вошел в число тем, обсуждавшихся им с азербайджанским коллегой».

Это реакция Франции как одной из стран — сопредседателей МГ ОБСЕ на предложение Пашиняна придать в переговорном процессе статус участника конфликта Степанакерту. Кстати, ранее, по всем признакам, этот вопрос был поставлен странами-сопредседателями перед главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым во время переговоров с ним в Париже. Однако Баку отвергает такое предложение, квалифицируя его как «смешное», заявляя, что «руководство Армении хочет завалить мирный процесс». Но уже сам факт того, что на азербайджанских информационных сайтах разворачивается дискуссия о том, как и кто вел переговоры в начале 1990-х годов о прекращении огня и перемирии в зоне конфликта, является примечательным явлением. Вызывает интерес и еще одно направление развития процесса, которое имеет место после заявления премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о том, что «если Армения отступится от неверной позиции в отношении нашей (то есть турецкой — С.Т.) территориальной целостности и границ, если она захочет открыть новую страницу, мы можем ответить взаимностью».

То есть Йылдырым не увязывает вопрос о нормализации отношений с Ереваном с карабахским конфликтом. О возможности нормализации отношений с Арменией так же «неожиданно» заговорил и Мамедъяров. Но подчеркнул, что таковое состоится только «после восстановления территориальной целостности Азербайджана». Это признаки того, что вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, равно как между Баку и Ереваном, негласно, но все же обозначается в большой региональной политике. А после того как Сирия пошла на признание независимости Абхазии и Южной Осетии, по оценке многих экспертов, в Закавказье открывается люфт новых дипломатических возможностей. Югоосетинский эксперт Алан Джуссоев считает, что Сухум и Цхинвал «могут получить большую легитимность в глазах Турции, возможно, Армении, а уже потом Ирана. В Европе — со стороны Республики Сербской».

Eyeni.mobi Нагорный Карабах

В этой связи начинают «прозревать» и некоторые эксперты в Азербайджане, заявляя, что в Закавказье «создается новая региональная ситуация», которая скажется или может сказаться на подходах к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Бакинский портал Haqqin.az указывает, что «процесс урегулирования карабахского конфликта определенно нуждается во встряске». Премьер-министр Армении, говоря о Степанакерте как стороне конфликта, сделал такой шаг. Минская группа, которая на днях должна прибыть в Ереван, его заметила. Но интрига сейчас в том, сохранит ли Азербайджан свою прежнюю позу или начнет дрейфовать в сторону поисков приемлемых компромиссов.

Ранее еще одна страна — сопредседатель МГ ОБСЕ в лице президента США Дональда Трампа обозначила перспективы. Трамп в письме на имя Алиева пообещал, что «предстоящие месяцы откроют перспективы для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что создаст более хорошие условия для расширения американо-азербайджанского сотрудничества» и что «Соединенные Штаты — как сопредседатель Минской группы — искренне желают сотрудничать с Вами для устойчивого урегулирования этого конфликта мирным путем». Никто не знает, что стоит за обещаниями Вашингтона: то ли активизация посреднической роли в формате Минской группы, то ли нечто другое. С другой стороны, известно, что заявления Пашиняна по конфликту вызвали неоднозначную реакцию в определенных кругах Армении и Еревану необходимо время для выработки консолидированной позиции по этой проблеме.

Пока можно говорить только о том, что велика вероятность встречи при посредничестве МГ ОБСЕ глав МИД Армении и Азербайджана. Для встречи и переговоров между Алиевым и Пашиняном время еще не наступило.